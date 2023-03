Der FuW-Morgen-Report vom 1. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Kühne + Nagel, Swiss Life, Emmi und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Zinsängste bremsten die Kursentwicklung auch am letzten Tag des Monats Februar. Zudem schaut der Markt gespannt auf wichtige Wirtschaftsdaten, die anstehen und heute mit dem amerikanischen ISM-Index beginnen und am Freitag mit dem US-Arbeitsmarkt enden: Der Dow Jones Index der Standardwerte lag 0,7% tiefer bei 32’654,98 Punkten. Nach dem fulminanten Jahresauftakt im Januar endete der Februar für den Dow Jones damit bei einem Gesamtminus von mehr als 4%. Der breiter gefasste S&P und der Index der Technologiebörse Nasdaq schneiden nahezu unverändert ab mit –0,3 und 0%.

Die Papiere von Meta Platforms gehörten mit einem Kursplus von über 3% zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages, und zwar im Anschluss an die Ankündigung einer neuen Strategie in Sachen künstliche Intelligenz. Die Titel des Simulationssoftwareherstellers Ansys legten 2,7% zu.

Zu den Verlierern am letzten Börsentag des Februars zählten die Aktien von Goldman Sachs mit einem Mimus von fast 4%. Aber auch der Pharmakonzern Merck verlor nahezu 3%. Das Schlusslicht bildete Norwegian Cruise, deren Titel über 10% abgaben. Der enttäuschende Ausblick liess ebenso weitere Kreuzfahrtpapiere wie Caribbean Cruises und Carnival um 2% schwächer notieren.

Die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatspapiere kletterte mit 3,94% wieder nahe an die 4%-Marke.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte werden von sehr guten Daten des chinesischen Einkaufsmanagerindex positiv überrascht. Demnach dürfte die Industrie in China so schnell wachsen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr: Der CSI 300 auf dem chinesischen Festland legt 1,15% zu, der Hang Seng liegt gar 3,3% im Plus. Der Taiex in Taiwan gewinnt 0,6%, während der Kospi in Südkorea wegen eines Feiertages geschlossen bleibt. Der japanische Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix steigen leicht um 0,3 resp. 0,1%.

Der ASX 200 in Australien notiert nahezu unverändert (–0,1%).

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen leicht im Plus mit 0,1%, der Futures auf den Euro Stoxx 50 deutlicher mit +0,4%.

News Vorbörse Schweiz

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern Kühne + Nagel hat im vergangenen Jahr den Umsatz 20% auf 39,4 Mrd. Fr. gesteigert. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit lag 28% höher bei 3,76 Mrd. Fr., der Reingewinn 30% bei 2,81 Mrd. Fr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 14 Fr., nach 10 Fr. zuvor, erhalten. Für 2023 geht das Management von einem Ende der Sonderkonjunktur durch Corona aus. Es setzt neue Mittelfristziele und erwartet nun eine Konversionsrate – also Verhältnis von Ebit zu Rohertrag – von 25 bis 30% bis 2026. Bislang lag die Zielrate bei 16%. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Life: Der Versicherungskonzern Swiss Life ist 2022 im gebührenbasierten Geschäft mit Finanzberatung, in der Vermögensverwaltung und mit anlagegebundenen Vorsorgeprodukten gewachsen. Der Betriebsgewinn stieg im vergangenen Jahr 15% auf 2,05 Mrd. Fr. Der Reingewinn nahm 16% auf 1,46 Mrd. Fr. zu. Die Aktionäre sollen mit 30 Fr. je Titel eine um 5 Fr. höhere Dividende erhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Emmi: Der Milchverarbeiter Emmi hat den Umsatz 2022 um 7% auf 4,2 Mrd. Fr. gesteigert. Hohe Kosten etwa für Energie und Logistik drückten auf das Ergebnis. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit sank 6% auf 266,1 Mio. Fr. Die bereinigte Ebit-Marge erreichte 6,3%, nach 7,3% im Vorjahr. Der Gewinn sank 10,3% auf 194,3 Mio. Fr. Dieses Jahr will das Unternehmen die Produktivität verbessern und die Verkaufspreise erhöhen. So soll die Profitabilität wieder steigen. (Lesen Sie hier mehr.)

Autoneum: Der Automobilzulieferer Autoneum hat wie bereits publiziert den Umsatz 2022 um 6,1% auf 1,8 Mrd. Fr. gesteigert. Der Reingewinn lag wegen Lieferkettenproblemen mit 10,9 Mio. Fr. zwei Drittel tiefer als im Vorjahr. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit sackte 38% ab auf 35,4 Mio. Die Ebit-Marge erreichte nur noch 2%, nach 3,4% im Vorjahr. Die Dividendenzahlung soll ausgesetzt werden. Für das Geschäftsjahr 2021 gab es noch 1.50 Fr. je Aktie. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,5 Mrd. Fr. sowie einer Ebit-Marge von 3,5 bis 4,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

Georg Fischer: Der Gewinn der Industriegruppe Georg Fischer wuchs im Geschäftsjahr 2022 überproportional. Umsatz- sowie Auftragseingangszahlen konnte ebenso überzeugen mit zweistelligen Zuwachsraten. Hierzu haben alle drei Divisionen beigetragen. Am meisten jedoch die grösste Division, Piping Systems. (Lesen Sie hier mehr.)

Zehnder: Der Raumklimaspezialist Zehnder hat 2022 den Umsatz wie im Januar publiziert 17% auf 812,5 Mio. € gesteigert. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit erhöhte sich 2022 um 3% auf 71,4 Mio. €. Die Ebit-Marge sank wegen höherer Kosten von 9,9 im Jahr 2021 auf nun 8,8%. Der Reingewinn ging 6% zurück auf 56,7 Mio. €. Die Dividende soll mit 1.80 Fr. je Aktie stabil bleiben. Für das laufende Jahr rechnet die Gesellschaft mit einer guten Nachfrage und somit Umsatzwachstum bei einer stabilen Ebit-Marge. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Der Baukonzern Implenia hat im abgelaufenen Jahr einen Umsatz von 3,56 Mrd. Fr. erwirtschaftet, ein Minus von 5,3%. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit erhöhte sich dennoch 21% auf 138,9 Mio. wegen des Verkaufs grosser Immobilienprojekte. Die Ebit-Marge verbesserte sich von 3,1 auf 3,9%. Der Gewinn kletterte 66% auf 106 Mio. Fr. Die während der Pandemie ausgesetzte Dividendenzahlung soll wieder aufgenommen werden: Die Aktionäre erhalten 0.40 Fr. pro Titel. Für 2023 geht das Management von einem Ebit von rund 120 Mio. Fr. aus. (Lesen Sie hier mehr.)

Bossard: Der Spezialist für Verbindungstechnik Bossard hat 2022 den Betriebsgewinn auf Stufe Ebit 14,7% ausgebaut auf 141,5 Mio. Fr. Die Ebit-Marge sackte 10 Basispunkte auf 12,3% ab, da der bereits im Januar publizierte Umsatz mit einem Plus von 15,9% auf 1,15 Mrd. Fr. noch stärker anzog. Der Konzerngewinn lag mit 105,6 Mio. Fr. 7,7% höher. Die Dividende soll um 40 Rappen auf 5.50 Fr. je Namenaktie A erhöht werden. Im Ausblick bleibt die Gesellschaft vage. Die Mittelfristziele eines durchschnittlichen organischen Wachstums von mehr als 5% sowie einer Ebit-Marge von 12 bis 15% werden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Allreal: Die Immobiliengesellschaft Allreal hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Neubewertungseffekten gelitten: Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit sank 18,6% auf 200,7 Mio. Fr., das Unternehmensergebnis 15,3% auf 154,7 Mio. Fr. Ohne Neubewertung hätte das Unternehmen ein Rekordergebnis erzielt. (Lesen Sie hier mehr.)

BCGE: Die Genfer Kantonalbank BCGE hat den Reingewinn im vergangenen Jahr 40,5% auf 176 Mio. Fr. ausgebaut, bei einem Betriebsgewinn von 195 Mio. Fr., was einem Plus von 11,9% entspricht. Der Gesamtumsatz habe sich auf 475,7 Mio. Fr. belaufen, ein Zuwachs von 8,3%. Das Institut habe von der Änderung des Zinsregimes profitiert, hiess es. Die Aktionäre sollen eine um 1 Fr. auf 5.50 Fr. erhöhte Dividende bekommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Wichtige Ereignisse vom 1. März 2023

Schweiz

06:00 Allreal: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr, Zürich)

06:00 Bossard: Ergebnis 2022 (MK 15.00 Uhr, Zürich)

06:45 Kühne + Nagel: Ergebnis 2022 (Webcast 08.30 Uhr)

07:00 Autoneum: Ergebnis 2022 (MK 09.30, Winterthur)

07:00 BCGE: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Genf)

07:00 Emmi: Ergebnis 2022 (MK 08.30 Uhr, Luzern)

07:00 Georg Fischer: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

07:00 Implenia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Swiss Life: Ergebnis 2022 (MK 08.00/IR-Call 09.00, zu IFRS 11.00 Uhr)

07:00 Zehnder: Ergebnis 2022 (MK 08.00 Uhr, Zürich)

08:00 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar

10:00 BCGE: BMK 2022, Genève

10:00 Swissmem: Jahres-MK, Zürich



Sonstige Termine:

CS: Studie Immobilienmarkt 2023 (MK 11.00 Uhr)

Kühne + Nagel: Capital Markets Day (ab 10.15 Uhr), London

International

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (detailliert) (7.00 Analystencall)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystencall)

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin Lagonda, Jahreszahlen

11:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Pk zum Geschäftsbericht

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen



Ohne Zeitangabe

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Tesla, Investor Day

USA: Pkw-Absatz 02/23

Konjunktur

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Vans Jahr 2022

08:00 DEU: Reallöhne (endgültig) Q4/22 und Gesamtjahr 2022

08:00 DEU: Tarifindex Q4/22

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/23

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 02/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/23

11:00 ITA: BIP und Staatsdefizit 2022

12:00 PRT: Industrieproduktion 01/23

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 01/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



Sonstige Termine

IND: G20-Aussenminister-Treffen in Indien, Delhi

Ausblick – Neue derivative Produkte

