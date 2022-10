Der FuW-Morgen-Report vom 28. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Swiss Re, Meyer Burger und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben sich uneinheitlich präsentiert. Während negative Nachrichten vom Facebook- und Instagram-Konzern Meta die Technologiewerte belasteten, sorgten Dow-Schwergewichte wie Caterpillar, McDonald’s, Merck & Co sowie Honeywell für eine freundliche Stimmung. So stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,6% auf 32’033 Punkte, es war der fünfte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte dagegen um 1,9% auf 11’192 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6% auf 3807 Punkte.

An der Nasdaq herrschte erneut Katerstimmung. Bei Meta hat sich der Umsatzrückgang im vergangenen Quartal noch beschleunigt. Das Unternehmen leidet unter der Sparsamkeit der Werbekunden. Zugleich steigen die Kosten, und die Entwicklung virtueller Metaverse-Welten verschlingt weiter viel Geld. Der Gewinn brach um mehr als die Hälfte ein. Für das laufende Vierteljahr stellt das Unternehmen einen Erlösrückgang von bis zu 10% in Aussicht. Nach den schwachen Zahlen brach der Kurs von Meta um fast ein Viertel auf den niedrigsten Stand seit 2016 ein.

Starke Quartalsberichte und Prognosen kamen von McDonald’s und Caterpillar. So übertrafen die Restaurantkette und der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller die Erwartungen am Markt. Caterpillar setzten sich mit einem Aufschlag von fast 8% klar an die Spitze des Dow. McDonald's gewannen mehr als 3%, hier lobten Analysten das krisensichere Geschäftsmodell. Merck & Co gewannen 1,4%. Der Pharmahersteller hob dank guter Geschäfte mit den wichtigsten Medikamenten ein zweites Mal binnen drei Monaten die Jahresziele an. Die Papiere des Mischkonzerns Honeywell stiegen um gut 3%. Das Unternehmen ist mit Blick auf den Gewinn in diesem Jahr etwas optimistischer geworden.





Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,1% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 rund 1% nach, und der Shanghai Composite fällt 0,8%. Der Hang Seng sinkt 2,3%, der koreanische Kospi gibt 0,5% ab.

Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,3% höher, diejenigen auf den S&P 500 hingegen 0,5% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Re: Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten wie erwartet einen Verlust erlitten. Zahlreiche Naturkatastrophen haben belastet. Es ergab sich ein Verlust von 285 Mio. $ (Vorjahresgewinn: 1,26 Mrd.). Der Verlust fiel tiefer aus als von Analysten erwartet. Grossschäden aus Naturkatastrophen belasteten die Rechnung mit 2,7 Mrd. $. Die Mitte Oktober nach unten revidierten Aussichten bleiben bestehen. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim hat im dritten Quartal den Umsatz 10,4% auf 8 Mrd. Fr. erhöht (auf vergleichbarer Basis +16,3%). Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit stieg 1,2% auf 1,6 Mrd. (7,7%). Insgesamt ist das besser als von Analysten erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern hat die Ziele 2022 zum dritten Mal im laufenden Jahr erhöht. Neu soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis mindestens 12% (bisher 10%) wachsen. Der wiederkehrende Ebit soll auf vergleichbarer Basis und in Franken ebenfalls zulegen.

Luzerner Kantonalbank: Die Luzerner KB hat in den ersten neun Monaten einen zur Vorjahresperiode nahezu unveränderten Gewinn von 168 Mio. Fr. erzielt. Der operative Geschäftserfolg verringerte sich 4,4% auf 205,7 Mio. Die Cost-Income Ratio betrug 45,2%. Der Nettoneugeldzufluss erreichte 991 Mio. Fr. (Vorjahr: 1,88 Mrd.), das betreute Vermögen knapp 35 Mrd. Fr. Der Ausblick für 2022 bleibt unverändert. Der Gewinn soll auf Vorjahreshöhe (221 Mio.) liegen. (Lesen Sie hier mehr.)

Meyer Burger: Der Solarspezialist Meyer Burger hat Details zur geplanten Kapitalerhöhung von bis zu 250 Mio. Fr. publiziert. Die heutige a.o. GV soll über die Ausgabe von bis zu 934,67 Mio. Aktien abstimmen. Aktionäre sollen ein Bezugsrecht pro Titel erhalten. Mit zwanzig Bezugsrechten könnten sieben Valoren zu 0.267 Fr. je Stück erworben werden. Alle VR- und GL-Mitglieder wollen ihre Bezugsrechte ausüben (Lock-up 180 Tage). Die Bezugsrechte werden vom 1. bis 7. November gehandelt. Der erste Handelstag ist der 11. November. (Lesen Sie hier mehr.)

SIG Group: Der Verpackungshersteller SIG Group hat im dritten Quartal 771 Mio. € umgesetzt (organisch +7%). Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 178,8 Mio., nach 137,1 Mio. im Vorjahr. Die Marge sank auf 23,2% (erstes Halbjahr 24,6%). Der Gewinn betrug 68,7 Mio. Fr. Bisher hatte SIG für das Gesamtjahr eine bereinigte Ebitda-Marge von rund 26% prognostiziert, jetzt nur noch 25%. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll mehr als die bisher geplanten 22 bis 24% erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Molecular Partners: Das Biotech-Unternehmen Molecular hat dank einer Einmalzahlung von Novartis von Anfang Jahr in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 187 Mio. Fr. verbucht. Der Gewinn erreichte 135 Mio. Die operativen Ausgaben blieben mit 55 Mio. in etwa konstant. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 267 Mio. Damit können die laufenden Projekte bis 2026 finanziert werden. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Aufwand von 70 bis 75 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Molecular Partners: CFO Andreas Emmenegger verlässt das Biotech-Unternehmen Ende 2022. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Komax: Der Kabelverarbeiter Komax ist für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2022 relativ zuversichtlich und erhöht die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 600 Mio. Fr. (bisher 560 bis 580 Mio.). Die Prognose für die operative Gewinnmarge (Ebit) im Gesamtjahr lautet unverändert auf rund 11%. Konsolidierungseffekte im Zusammenhang mit der Neubewertung der Schleuniger-Gruppe sind darin enthalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Ypsomed: Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed verkauft die Tochter DiaExpert an Mediq, einen Fach- und Versandhändler für Diabetiker mit Fokus auf Insulinpumpen. Angaben zum Verkaufspreis gibt es nicht. Es soll ein einmaliger Gewinn «im tiefen zweistelligen Millionenbereich auf Ebit-Stufe» entstehen. Ein Anteil des Veräusserungserfolgs soll als zusätzlicher Dividendenbeitrag ausgeschüttet werden. Das betreffende Segment Diabetes Care soll im ersten Halbjahr 2022/23 einen Nettoerlös von 38 (Vorjahr: 86) Mio. Fr. und ein Betriebsergebnis von 3 (4) Mio. Fr. erreichen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. Oktober 2022

Schweiz

06:30 Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr)

06:30 Luzerner KB: Ergebnis Q3

07:00 SIG Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00)

07:00 Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr)

08:00 Glencore: Production Report Q3

09:00 KOF Konjunkturbarometer Oktober

18:00 Glarner KB: Ergebnis Q3

Schweizer KMU-Tag 2022, St. Gallen

Komax: Investorentag (ab 08.30 Uhr), Dierikon

Meyer Burger: aoGV (Kapitalerhöhung)



International

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen

11:30 DEU: Traton, Pk zu den 9Monatszahlen

12:15 USA: Chevron, Q3-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Porsche AG, Call zu den 9Mte (14.15 Media-Call, 14.45 Analystencall)

Termine ohne Zeitangabe:

DEU: PSI Software, 9Monatszahlen (detailliert)

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FRA: Airbus, Q3-Zahlen

SWE: Saab, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen



Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise 10/22

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/22

07:30 FRA: Konsumausgaben 09/22

07:30 FRA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Aussenhandel nach Transportmitteln, Januar - August 2022

09:00 AUT: BIP Q3/22

09:00 ESP: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 09/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

09:00 TUR: Handelsbilanz 09/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 10/22

10:00 DEU: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/22

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (endgültig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/22

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/22

14:30 USA: Realer privater Konsum 09/22

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22



EUR: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Belarus

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden

EUR: Moody's Ratingergebnis Polen

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche ballen sich die Unternehmenstermine in der Wochenmitte.

Am Montag gibt es keine relevanten Termine.

Burckhardt Compression präsentiert am Dienstag ihr Halbjahresergebnis und lädt am selben Tag die Investoren zum Kapitalmarkttag ein. Es wird erwartet, dass sie ihren neuen Mittelfristplan 2023 bis 2027 vorstellt. Ihre Umsatzprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr übertrifft das im bisherigen Plan festgelegte Ziel von 700 Mio. Fr. Der Baukonzern Implenia veranstaltet am selben Tag einen Capital Markets Day, wo unter anderem ein Update zu der in den vergangenen Quartalen erfolgreichen Unternehmensstrategie auf der Tagesordnung steht. Bei EPH European Property Holdings findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt, an der die Aktionäre über den Verkauf des Russlandportfolios abstimmen, das zuletzt rote Zahlen beschert hat.

Am Mittwoch präsentiert der Schokoladenhersteller Barry Callebaut den Jahresabschluss für das versetzte Geschäftsjahr 2021/22. Darin wird sich zeigen, wie stark der Salmonellenvorfall in der weltgrössten Schokoladenfabrik im belgischen Wieze, wo die Produktion mehr als einen Monat stillstand, das letzte Quartal verhagelt hat. Der Technologiekonzern AMS Osram, der Dentalspezialist Straumann und das Telecomunternehmen Sunrise legen ihre Gewinn- und Verlustrechnung für das dritte Quartal vor. Die Umsatzzahlen für die ersten neun Monate präsentieren der Verpackungshersteller Aluflexpack, der Reisedetailhändler Dufry und die Westschweizer Brokergruppe CFT (Compagnie Financière Tradition).

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Ergebnisse für das dritte Quartal kommen vom Personalvermittler Adecco, wo sich der neue CEO Denis Machuel zum ersten Mal öffentlich zu den verschiedenen Baustellen im Konzern öffentlich äussern wird. Beim Sanitärkonzern Geberit stehen wiederum die Einkaufspreise im Mittelpunkt des Interesses. Weitere Quartalsergebnisse kommen von den Industriegruppen Oerlikon und Phoenix Mecano. Die Beteiligungsgesellschaft PEH (Private Equity Holding) publiziert das Halbjahresergebnis des im März endenden Geschäftsjahres 2022.

Am Freitag ist die Agenda wieder leer.



Fehler gefunden?Jetzt melden.