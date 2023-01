Der FuW-Morgen-Report vom 9. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Autoneum, Implenia, Molecular Partners und SFS, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Die Börsen in Asien haben am Montag die positive Stimmung aus den USA von vor dem Wochenende aufgenommen. Zusätzlich stützt die Öffnung Chinas die Kurse.

Während Japans Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben, liegt Koreas Leitindex Kospi 2,6% höher. Der Tech-Rise Samsung Electronics (+2,7%) trug dazu genauso bei wie der Autobauer Hyundai mit +2,5%. Der australische S&P/ASX 200 gewinnt knapp 0,6%.

Der positive Trend in China dauert derweil an: Der Shanghai Composite liegt gut 0,6% im Plus, während der Shenzhen Component mehr als 0,7% avanciert. Der Hang Seng, der wichtigste Index der Hongkonger Börse, handelt knapp 1,6% über dem Vortagesschluss.

USA

Vor dem Wochenende dominierte in Wallstreet der Optimismus. Daten zum Arbeitsmarkt, zur Auftragslage in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor könnten die Notenbank Fed dazu bewegen, ihre Zinserhöhungen zu verlangsamen.

Aus dieser Euphorie resultierte ein Plus von 2,28% auf 3895,08 Zähler im S&P 500. Der technologielastige Nasdaq, der unter der Zinswende vergangenes Jahr besonders gelitten hatte, avancierte 2,78% auf 11’040,35 Punkte. Im preisgewichteten Dow Jones lagen derweil alle Titel im Plus. Der Aktienkorb gewann 2,13% und schloss bei 33’630,61 Punkten.

Den Spitzenplatz markierten die Papiere der Supermarktkette Costco Wholesale für sich. Positive Umsatzzahlen für die Feiertagssaison machten den Investoren Mut. Zudem handelten mehrere Valoren aus dem Halbleitersektor deutlich höher.

Futures

Die Futures deuten darauf hin, dass auch am Montag gute Stimmung herrschen wird. Demnach dürfte der Euro Stoxx 600 0,6% höher handeln. Der S&P 500 wird 0,3% höher gesehen.

News Vorbörse Schweiz

Autoneum: Der Automobilzulieferer Autoneum übernimmt Borgers Automotive, Teil der insolventen Borgers-Gruppe, für 117 Mio. €. Die Transaktion wird zunächst über eine neue Kreditfazilität finanziert. Zur langfristigen Refinanzierung der Übernahme ist eine Kapitalerhöhung von rund 100 Mio. Fr. vorgesehen. Artemis Beteiligungen und PCS Holding, die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, haben zugesagt, an der Kapitalerhöhung entsprechend ihren aktuellen Beteiligungen teilzunehmen. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Die staatliche norwegische Strassenverwaltung hat das Projekt E03-Boknafjord-Tunnel an der norwegischen Westküste an den Baukonzern Implenia und Stangeland Maskin vergeben. Das Auftragsvolumen zum Bau des 8,6 Kilometer langen Tunnels mit zwei Röhren beläuft sich auf insgesamt 375 Mio. Fr. Der Anteil von Implenia beträgt 300 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Molecular Partners: Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners und der Pharmakonzern Novartis haben eine unverbindliche Absichtserklärung zur Aushandlung eines Forschungsrahmenabkommens mit Schwerpunkt auf neu auftretenden infektiösen globalen Gesundheitsbedrohungen unterzeichnet. Molecular Partners verfügte per Ende 2022 über Barmittel und kurzfristige Einlagen von 249 Mio. Fr. zur Finanzierung der laufenden Projekte bis 2026. (Lesen Sie hier mehr.)

Santhera: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Antrag des Biotech-Unternehmens Santhera und seines US-Partners Reveragen angenommen, die Zulassung für Vamorolone zur Behandlung der erblichen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zu prüfen. Die US-Behörde habe den 26. Oktober als Zieldatum für ihre Entscheidung gesetzt. (Lesen Sie hier mehr.)

SFS: Beim Metallverarbeiter SFS soll Fabian Tschan als Vertreter der Familienaktionäre in den Verwaltungsrat einziehen und dort Bettina Stadler ablösen. Zudem ist in der Geschäftsleitung Thomas Jung per Anfang 2024 zum Leiter Construction und Nachfolger von Arthur Blank ernannt worden.

Thurgauer Kantonalbank: Die neuen mittelfristigen Finanzziele der Thurgauer Kantonalbank sehen für den Zeitraum von 2023 bis 2027 ein Wachstum des Geschäftsvolumens von mindestens 3% pro Jahr vor. Das Institut will zudem bis 2027 eine Rendite von 8 bis 11% auf die durchschnittlichen Eigenmittel erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Basilea: Das Pharmaunternehmen Basilea erhält vom Partner Astellas eine Meilensteinzahlung von 20 Mio. Fr. Astellas hat in den USA mit dem Pilzmittel Cresemba (Isavuconazol) im Jahr 2022 eine Umsatzschwelle überschritten.



Wichtige Ereignisse vom 9. Januar 2023

Schweiz

07:25 SNB: Ergebnis 2022 (provisorisch)

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2022 (inkl. MK 9.30 Uhr)

09:00 SNB: Devisenreserven Dezember 2022

09:30 Interpharma: Jahres-MK (virtuell)

09:30 SGB: Jahres-MK, Bern

International

Konjunktur

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/22

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 11/22

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 01/23

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/22

12:00 FRA: OECD-Frühindikator 01/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa mit der deutschen Industrieproduktion, dem französischen Handelsbilanzsaldo sowie der Arbeitslosenquote für die gesamte EU und Italien. Die Zahlen zur französischen Industrieproduktion folgen am Dienstag. Der italienische Detailhandelsumsatz erscheint am Mittwoch. Den Wochenabschluss am Freitag machen das deutsche BIP für 2022, die französischen Konsumentenpreise, der EU-Handelsbilanzsaldo sowie die Zahlen zur Industrieproduktion im Euroland.

In der Schweiz informiert die SNB am Montag über ihr provisorisches Ergebnis für 2022 sowie ihre Devisenreserven im Dezember. Zudem werden die Arbeitsmarktdaten für den Dezember publiziert. Am Dienstag veröffentlicht EY das Bankenbarometer für 2023. Die Verkehrszahlen des Zürcher Flughafens, die am Donnerstag nach Börsenschluss erscheinen, geben Aufschluss darüber, wie fest sich der Luftverkehr vom Pandemieeinbruch erholt hat.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Freitag das November-BIP, die Handelsbilanz für Waren und die Zahlen zur Industrieproduktion.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag die API-Rohöl-Bestandsänderung, am Donnerstag die Kernverbraucherpreise, die Inflationsrate und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Import- und Exportpreise sowie der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

Am Donnerstag erfahren wir mehr über die Inflationsrate und die Erzeugerpreise in China. Der Handelsbilanzsaldo erscheint am Samstag.

In Japan werden für Donnerstag der Reuters-Tankan-Index sowie der Leistungsbilanzsaldo erwartet.



