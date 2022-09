Der FuW-Morgen-Report vom 22. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Holcim und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Notenbank (Fed) hat am Mittwochabend (Schweizer Zeit) erneut an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Mit einer Spanne von 3 bis 3,25% liegt er so hoch wie zuletzt vor vierzehn Jahren. Der Entscheid hat die Anleger auf dem falschen Fuss erwischt. Nach einem kurzen Auf und Ab nach der Bekanntgabe ging der S&P 500 schliesslich mit einem Minus von 1,7% bei 3790 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,8% auf 11'638 Punkte. Der Dow Jones Industrial gab 1,7% auf 30'184 Punkte nach.

Bereits hat das Fed signalisiert, im November und Dezember wohl erneut Zinserhöhungen zu verkünden. Die Notenbank sei augenscheinlich dazu bereit, eine Rezession in Kauf zu nehmen, äusserte sich ein Commerzbank-Ökonom gegenüber Reuters.

Gegen den Abwärtstrend stemmten sich die Aktien des Lebensmittelkonzerns General Mills. Quartalszahlen über den Erwartungen und eine höhere Prognose für das Gesamtjahr liessen sie 5,7% steigen. In ihrem Fahrwasser verteuerten sich auch die Papiere von Kellogg (+2%) und Kraft Heinz (+1,5%). Ebenfalls auf der Gewinnerseite präsentierte sich mit einem Plus von 0,7% der Chip- und Technologiekonzern Nvidia, der noch am Vortag an einer Keynote neue Produkte vorgestellt hatte.

Am stärksten unter Druck kamen durch den Zinsentscheid Aktien aus der Tourismus- und Reiseindustrie. Das Verliererfeld im S&P 500 führten die Titel des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment an, die 8% verloren. Dicht gefolgt von den Valoren von Las Vegas Sands (–6,8%) und dem Kreuzfahrtunternehmen Carnival (–6,7%). Auch Marriott, Wynn Resorts, Royal Carribean Cruises, Expedia und United Airlines waren unter den zehn schlechtesten Aktien aus dem S&P 500.

Asien/Pazifik

Die negative Stimmung nach dem Zinsschritt des Fed ist auch an den asiatischen Börsen zu spüren. Der japanische Nikkei 225 liegt 0,6% im Minus. Dass die japanische Notenbank heute bestätigt hat, ihre expansive Geldpolitik fortzuführen und die kurzfristigen Zinsen bei –0,1% und die langfristigen etwa bei 0% zu belassen, hat den Markt nach einem noch schlechteren Start jedoch etwas besänftigt.

Stärker im Minus notiert die Börse in Hongkong: Der Hang Seng verliert 1,8%. In Schanghai gerät der Shanghai Composite mit –0,3% vergleichsweise geringfügig unter Druck. Der südkoreanische Kospi handelt 1% tiefer.

Futures

Bei den Terminkontrakten notiert am Donnerstagmorgen der Dezemberkontrakt auf den Euro Stoxx 50 rund 0,6% tiefer, der Dezember-Futures auf den S&P 500 verlor im gleichen Ausmass.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse erwägt einem Bericht der «Financial Times» zufolge, die Investmentbank in drei Teile aufzuteilen: das Beratungsgeschäft der Gruppe, das zu einem späteren Zeitpunkt ausgegliedert werden könnte, eine «Bad Bank» für risikoreiche Vermögenswerte, die abgewickelt werden sollen, und den Rest des Geschäfts. Die Bank hofft, mit dem Verkauf profitabler Bereiche eine Kapitalerhöhung verhindern zu können. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim hat die im Juli angekündigte Übernahme des belgischen Spezialisten für Fassadenbau- und Wärmedämmungssystemen Cantillana abgeschlossen. Cantillana betreibt neun Produktionsstätten und dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von schätzungsweise 80 Mio. € erzielen. Ein Kaufpreis für die Transaktion wurde nicht genannt.

DKSH: Die auf Dienstleistungen zur Marktexpansion spezialisierte DKSH kauft eine Mehrheitsbeteiligung von mindestens 80% an der im Vertrieb von Spezialchemikalien tätigen Terra Firma. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Los Angeles, Dallas, Baltimore und Toronto und dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 240 Mio. $ erzielen. Der Unternehmenswert beträgt 360 Mio. $.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics hat in den USA die Genehmigung zum Start einer Studie mit dem Wirkstoff Nexodyn erhalten.

Medacta: Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta hat sein Produkt MyKnee erstmalig in den USA bei einer Korrekturoperation eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine personalisierte, interaktive 3-D-Planung vor der Operation und einen Satz von 3-D-gedruckten Schablonen, die direkt auf dem vorhandenen Primärimplantat im Knie platziert werden, um die Platzierung neuer Implantate zu leiten.

SHL: Der israelische Telemedizinanbieter SHL hat im ersten Halbjahr den Umsatz um mehr als die Hälfte auf 30,9 Mio. $ gesteigert. Das bereinigte Betriebsergebnis Ebitda legte 30% auf 3,5 Mio. $ zu. Die Prognose für das Wachstum im Gesamtjahr wurde von 30 auf 20% gesenkt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 22. September 2022

Schweiz

07:00 SHL: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00)

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Inkl. MK)



Sonstige Termine:



Anlegerkonferenz Investora (2. Tag)

International

07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen

12:45 USA: Accenture, Q4-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen



FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22)

USA: Qualcomm, Investor Day

USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

Konjunktur

JPN: BoJ, Zinsentscheid

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 09/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 09/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 09/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 09/22

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 (vorab)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 08/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt derzeit, dass ihre Zinserhöhungen nicht bei allen Marktteilnehmern so ankommen, wie sie es sich gedacht haben. Dies ist an den steigenden Zinsen zu erkennen – und zwar am kurzfristigen Geldmarkt, wo die Leihe in der Regel bis zu zwölf Monate dauert. Dort sind die Zinsen sogar stärker gestiegen, als die Notenbanker es im Sinn haben.

Dies dürfte auch dahinterstecken, dass die zweijährigen Zinsen im Euroraum seit Ende vergangener Woche über dem Niveau der zehnjährigen notieren (gemessen an Tagesgeldswaps). So eine Umkehrung der Zinskurve (Inversion) gilt in den USA gemeinhin als Rezessionssignal. Doch was im Euroraum auffällt, ist: Die reale Zinskurve (nach Abzug der geforderten Inflationsprämien) ist seit der EZB-Sitzung vor zwei Wochen eher stabil geblieben.

Allgemein gibt es für Umkehrung der Zinskurve folgenden Grund: Die Volatilität (also die Schwankungen) der Zinsen ist derzeit historisch hoch und vergleichbar mit derjenigen, die zuletzt 2008 zu beobachten war. Investoren führen dies auf die Unsicherheit über die Inflationsaussichten und die Reaktionen der Zentralbanken zurück, wie die Zusammenfassung der jüngsten Sitzung der Geldmarkt-Kontaktgruppe der EZB zeigt.

Das führt dazu, dass sehr viele Marktteilnehmer kurzfristig auf den Markt für besicherte Ausleihungen angewiesen sind. Und auf diesem Marktsegment sind die Sicherheiten (oft hochwertige Staatspapiere) aber bereits knapp geworden, wie die EZB-Notenbanker beschrieben haben. Die Folge ist, dass die Geldleihe gegen Sicherheiten und auch diejenige ohne teurer werden. Abzulesen ist dies etwa an den unbesicherten Dreimonatszinsen in einem Jahr. Sie liegen diese Woche bereits bei fast 3%.

Dieses Niveau liegt deutlich über dem, was die EZB-Währungshüter mit 1 bis 2% als neutrales Niveau schätzen. Ein Niveau, das die Nachfrage von Privathaushalten nicht nur dämpft, wie derzeit vom EZB-Rat beabsichtigt, sondern die Wirtschaft regelrecht abwürgt. Damit würde die umgekehrte (inverse) Zinskurve im Euroraum vordergründig zwar vor allem Anspannungen am Geldmarkt spiegeln, tatsächlich aber bereits auf ein gestiegenes Rezessionsrisiko hinweisen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.