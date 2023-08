Der FuW-Morgen-Report vom 2. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Interroll, Schindler, Holcim und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die amerikanischen Aktienindizes haben sich am Dienstag uneinheitlich bewegt. Der Dow Jones Industrial ist 0,2% auf 35’630 gestiegen. Der breiter diversifizierte S&P 500 hingegen ist 0,3% auf 4576 gefallen, und der technologielastige Nasdaq 100 hat ebenfalls 0,3% auf 15’715 nachgegeben.

Ein wichtiger konjunktureller Frühindikator ist zwar leicht gestiegen, zeigt aber nach wie vor eine schwache Wirtschaftslage an. Der monatlich erhobene ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie kletterte 0,4 Punkte auf 46,4 und notiert damit zum neunten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50.

Die Aktien von Caterpillar haben 8,9% gewonnen. Die Quartalszahlen des Baumaschinenherstellers sind besser als erwartet ausgefallen.

Die Titel von Merck & Co und Pfizer sind jeweils 1,3% gesunken. Die beiden Pharmaunternehmen haben ihre Jahresziele gestutzt.

Tesla sind 2,4% gesunken. Gegen den Elektroautobauer läuft eine Untersuchung der US-Behörden. Kunden monieren, Fahrzeuge würden die Kontrolle über die Lenkung verlieren.

Die Aktien von Uber haben 5,7% verloren, obwohl der Fahrdienstvermittler erstmals in einem Quartal einen Betriebsgewinn erzielt hat. Tags zuvor waren die Titel auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen.

Nach Börsenschluss gibt die Agentur Fitch bekannt, sie stufe das Rating der USA von AAA auf AA+ herab. Ursache sind die zunehmenden Staatsschulden. Standard & Poor’s hatte den USA das Triple-A-Rating wegen des Streits um die Schuldenobergrenze bereits 2011 aberkannt. Jetzt gewährt nur noch Moody’s die Bestnote für die Bonität der USA.

Asien/Pazifik

In Asien sind die Aktienmärkte am Mittwoch deutlich gesunken. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 2,5%, und der breiter gefasste Topix verliert 1,7%. Der Hongkonger Hang Seng büsst 2,3% ein, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,9%. Der koreanische Kospi fällt 1,9%, und in Taiwan geht es mit dem TWSE ebenfalls 1,9% bergab.

Auf der Marktstimmung lastet die Herabstufung des Ratings der USA. Dies sei ein Auslöser für Anleger, um Kursgewinne mitzunehmen, haben Händler gegenüber der Agentur Bloomberg erklärt. US-Staatsanleihen würden weiterhin als erstklassig betrachtet. Der Kurs zehnjähriger Treasuries ist leicht gesunken, womit ihr Marktzins 0,01 Prozentpunkte auf 4,04% gestiegen ist.

Futures

Am Terminmarkt sind die Kontrakte auf Aktienindizes am Mittwochmorgen gesunken. Der Futures auf den S&P 500 notiert 0,4% tiefer, und der Futures auf den Euro Stoxx 50 handelt 0,6% weiter unten.

News Vorbörse Schweiz

Interroll: Der Intralogistiker Interroll erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen im Vergleich zur Vorjahresperiode 17,6% tieferen Umsatz von 256,2 Mio. Fr. Der Auftragseingang sank 0,8% auf 301,9 Mio. Fr. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Steuern (Ebitda) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,3 Mio. auf 39,9 Mio. Fr., die entsprechende Marge verschlechterte sich von 16,9% auf 15,6%. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 22,0 Mio. Fr., nach 33,1 Mio. Fr. ein Jahr davor. Interroll sieht die grundlegenden Trends für die weltweite Nachfrage auf mittlere Sicht anhaltend und hält sich für hervorragend aufgestellt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schindler: Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat einen neuen Fünf-Jahres-Wartungsauftrag für den Flughafen und die Transitinfrastruktur im Florida County Miami-Dade erhalten. Der Auftragswert beläuft sich nach einer provisorischen Schätzung auf jährlich rund 12 Mio. $.

Holcim: Der Zementkonzern Holcim hat die Übernahme von Cooper Standard Technical Rubber (CSTR), einem führenden Unternehmen in der Produktion, der Verarbeitung und dem Verkauf von hochwertigen Kautschukprodukten, die für Bedachungen verwendet werden, abgeschlossen. Holcim erwirbt damit eine moderne Produktionsanlage in Mannheim mit rund 130 Angestellten. Die Übernahme werde die Holcim-Strategie 2025 voranbringen. Diese sieht einen Ausbau der Sparte Lösungen & Produkte auf rund 30% des Gesamtumsatzes vor. Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht.

Montana Aerospace: Der Flugzeugteilebauer Montana Aerospace hat an der renommierten Luftfahrtmesse Paris Airshow einen mehrjährigen Liefervertrag mit den bereits bestehenden japanischen Geschäftspartnern Kawasaki Heavy Industry und Fuji ergattert. Dieser sieht die Herstellung von Rumpf-Kiel-Verbindungen sowie Leitwerksverbindungen der Modelle Boeing 777 und Boeing 787 Dreamliner mit Bauteillängen von über 30 Meter vor. Finanzielle Details werden keine genannt.

Villars: Das Immobilienverwaltungs- und Detailhandelsunternehmen Villars hat einen neuen CEO gefunden. Michael Albrecht wird per Anfang September die Leitung des Unternehmens übernehmen. Wegen seiner Erfahrungen, allen voran bei Nestlé und Rolex, sei der Verwaltungsrat überzeugt, dass Albrecht die Marktstellung von Villars verbessern werde, in erster Linie durch die Steigerung der Rentabilität der diversen kommerziellen Tochterunternehmen.

DSM-Firmenich: Der neu fusionierte Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich meldet für das erste Halbjahr 2023 einen um 5% tieferen Umsatz von 6,15 Mrd. €. Das Betriebsergebnis (Ebitda) brach 21% auf 929 Mio. € ein, bei einer Marge von 15,1%. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 236 Mio. €, was einem Rückgang von 59% entspricht. Wie bereits kommuniziert werde DSM-Firmenich Massnahmen ergreifen, für erhoffte Einsparungen von rund 200 Mio. €. Auf mittlere Sicht stellt DSM-Firmenich ein jährliches organisches Wachstum von 5 bis 7% in Aussicht sowie eine operative Marge von 22 bis 23%.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. August 2023

Schweiz

06:30 Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 DSM-Firmenich: Ergebnis H1

08:30 BFS: Dienstleistungsumsätze Mai 2023

09:00 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q3)

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli

International

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Pk 7.30 h)

07:00 DEU: Klöckner, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1, Q2 Trading Update

07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

13:00 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen

Konjunktur

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 07/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 07/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis und Roche …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 6,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 4. Februar 2025 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 630. Das Börsenkürzel ist XPRLTQ. Die Liberierung findet am 11. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Richemont, Nestlé und Zurich Insurance

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Richemont, Nestlé und Zurich Insurance zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 9% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 4. August 2025 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 625. Das Börsenkürzel ist XPMLTQ. Die Liberierung findet am 11. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

