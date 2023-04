Der FuW-Morgen-Report vom 27. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, SNB, Ems-Chemie und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Mittwoch hat der Dow Jones Industrial Average Index 0,68% auf 33’301,87 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 ist 0,38% auf 4055,99 Punkte gesunken. Der technologielastige Nasdaq 100 hat 0,64% auf 12’806,49 Punkte zugelegt.



Für Unsicherheit an der US-Börse hat eine Nachricht des Senders CNBC gesorgt: Berater der um ihr Überleben kämpfenden First Republic Bank seien im Zuge eines Rettungsplans auf der Suche nach finanzstarken Unterstützern. Die Aktie, die am Vortag knapp 50% gefallen war, hat am Mittwoch weitere 30% verloren.



Aus Angst vor einem Flächenbrand im Bankensektor haben auch andere Banktitel nachgegeben: JPMorgan Chase (–1,8%), Citigroup (–2,2%), Wells Fargo (–2,7%), Bank of America (–1,4%) und Goldman Sachs (–0,9%).



In der Technologiebranche haben Quartalszahlen für Bewegung gesorgt. Microsoft legten 7,2% zu und notieren mit 295.37 $/Aktie nur noch knapp unter der 300-$-Marke. Das Veto der britischen Wettbewerbsbehörde CMA gegen die Übernahme des Computer- und Videospielkonzerns Activision Blizzard (–11,5%) durch Microsoft konnte der guten Stimmung wenig anhaben – zumindest nicht für den Technologiegiganten.



Die A-und die C-Aktien von Alphabet haben ihre Kursgewinne im Tagesverlauf abgegeben und schlossen ganz knapp im Minus. Das, obwohl der für Google, YouTube, Gmail und Chrome bekannte Konzern einen stabilen Umsatz und eine über Plan liegende Profitabilität ausweist. Die Anteile des Facebook- und Instagram-Betreibers Meta stiegen nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen nachbörslich um fast zwölf Prozent.

Asien/Pazifik

An den asiatischen Börsen herrscht am Donnerstag eine gute Stimmung.

In Tokio tendiert der Nikkei 225 Index praktisch unverändert im grünen Bereich, der breiter gefasste Topix legt 0,3% zu. Der südkoreanische Kospi avanciert 0,2%.



Auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 ebenfalls 0,3% höher, der Shanghai Composite rückt 0,4% vor. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng (0,1%) ebenfalls ein leichtes Plus.



Nur Australien trübt das positive Bild: Der S&P/ASX 200 gibt 0,5% nach.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,26% höher. Der Future auf den Euro Stoxx 50 liegt 0,3% tiefer, und der Dax tendiert mit –0,2% ebenfalls schwächer. Beim Kontrakt auf den SMI sind die Abgaben mit –1,7% noch deutlicher.

News Vorbörse Schweiz

SNB: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal einen Gewinn von 26,9 Mrd. Fr., erzielt. Während sie auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 24,2 Mrd. Fr. erzielte, gab es auf dem unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 4,3 Mrd. Auf den Frankenpositionen resultierte dagegen ein Verlust von 1,6 Mrd. Fr. Da die Ergebnisse überwiegend von der Entwicklung der Gold-, der Devisen- und der Kapitalmärkte abhängig sind, sind starke Schwankungen üblich und Prognosen für das Jahresergebnis kaum möglich. (Lesen Sie hier mehr).



UBS/Swiss Re: Sergio Ermotti, der seit Anfang April wieder als Konzernchef der Grossbank UBS waltet, gibt den Präsidentenposten beim Rückversicherer Swiss Re per Ende 30. April ab. Damit übergibt er das Amt vorübergehend an seinen Vize Jacques de Vaucleroy, der die Suche nach einem Nachfolger leiten wird. (Lesen Sie hier mehr).



Ems-Chemie: Im ersten Quartal ist der Umsatz des Spezialchemiekonzerns Ems-Chemie 3,8% auf 614 Mio. Fr. zurückgegangen. In Landeswährungen stieg er 0,9%. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen zum ersten Quartal jeweils nicht bekannt. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen senkt es die Ziele für das laufende Jahr und rechnet mit einem Umsatz und einem Betriebsergebnis leicht unter dem Vorjahr. Bei der Suche nach einem neuen Finanzchef ist Ems fündig geworden. Olivier Minger wird spätestens per 1. November die Aufgabe des CFO übernehmen (lesen Sie hier mehr).



Bucher: Der Industriekonzern Bucher Industries hat im ersten Quartal den Umsatz beinahe 17% auf 970 Mio. Fr. gesteigert. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte ergab sich eine Wachstumsrate von rund 20%. Der Auftragseingang ging hingegen wie erwartet gegenüber dem hohen Vorjahresniveau knapp 13% auf 854 Mio. Fr. zurück. Der Auftragsbestand von 2 Mrd. Fr. reicht für sechs Monate. Gewinnzahlen zum ersten Quartal gibt das Unternehmen nicht bekannt. (Lesen Sie hier mehr).



Santhera: Das Biotech-Unternehmen Santhera hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem klaren Verlust beendet. Die liquiden Mittel reichen noch bis zum vierten Quartal. Den Verlust für 2022 beziffert das Unternehmen auf 70,1 Mio. Fr., nach –55,5 Mio. im Jahr zuvor. (Lesen Sie hier mehr).



Kuros: Das Biotech-Unternehmen Kuros hat im ersten Quartal einen Umsatz von 5,6 Mio. Fr. erzielt, mehr als das Doppelte des Vorjahres. Dazu trug vor allem ein Umsatzsprung mit dem Knochenersatzprodukt MagnetOs bei. Kuros sieht sich derzeit genügend finanziert, um die kommerzielle Lancierung des Produkts auch in den USA zu beschleunigen. (Lesen Sie hier mehr).



Novartis: Novartis hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine Empfehlung für das Mittel Cosentyx im Einsatz gegen die Hautkrankheit Hidradenitis suppurativa (HS) erhalten. Die Hauterkrankung verursacht gemäss den Angaben schmerzhafte Abszesse, die zu offenen Wunden und irreversiblen Narben führen können.



Orascom: Die Aktionäre des Immobilienentwicklers Orascom haben im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung bis zum Ende der Bezugsfrist am Mittwoch insgesamt 73,8% der Bezugsrechte ausgeübt. Das entspricht 14,2 Mio. neuen Namenaktien. Die nicht gezeichneten Namenaktien werden nun von der Samih-O.-Sawiris-Familie gezeichnet. (Lesen Sie hier mehr).



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 27. April 2023

Schweiz

06:00 Bucher: Umsatz Q1

06:00 Ems-Chemie: Umsatz Q1

07:00 Santhera: Ergebnis 2022

07:15 Spexis: Ergebnis 2022

07:25 SNB: Ergebnis Q1

08:00 Syngenta: Ergebnis Q1

17:30 Airesis: Ergebnis 2022

18:00 CI Com: Ergebnis 2022

International

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung (10.00 h)

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk (11.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Presse-Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (Online), Waldkirch

10:30 DEU: Baur, Jahrs-Pk (online), Burgkunstadt

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz)

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz zu den Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Believe, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:15 USA: Snap, Q1-Zahlen

Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (endgültig)

08:00 FIN: Handelsbilanz 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Zum Start der Fachkräfte-Sonderseite: Arbeitskräfteangebot:

Erwerbsbeteiligung, Teilzeitbeschäftigung, Zuwanderung, 2022

08:00 DEU: Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten, Jahr 2022

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, Jahr 2022 (revidierte Ergebnisse nach

Umstellung auf den Basiszeitraum 2022)

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/23

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/23

Ausblick – Zinsen und Devisen

In Europa und in den USA stellen sich die Anleger langsam auf die nächste Woche ein, wenn die Zinsentscheide der beiden grossen Notenbanken anstehen. Bei der amerikanischen Federal Reserve sollte eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte klar sein. Anleger erwarten Mitte dieser Woche mit 71% Wahrscheinlichkeit einen solchen Schritt.



Wobei dann aber Schluss sein sollte, wenn es nach Marktteilnehmern geht. Zumindest ist nicht absehbar, dass die US-Währungshüter entspannt auf die Turbulenzen der Banken schauen. Zuletzt hatte sich sogar der Einlagenabfluss der Grossbanken doch wieder verstärkt, allerdings blieb das Kreditgeschäft noch stabil.



Anders sieht es in der Eurozone aus, wo zwar 0,25 Prozentpunkte am Donnerstag als ausgemacht gelten. Der Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) würde dann von 3 auf 3,25% steigen. Doch kommen mittlerweile Spekulationen auf, ob es nicht doch eine Erhöhung auf 3,5% geben könnte.



Diese hatte EZB-Direktorin Isabel Schnabel diese Woche in einem Interview geschürt. Vieles dürfte davon abhängen, wie die neuesten Inflationszahlen am Dienstag ausfallen. Besonders die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) steht dabei im Fokus, sie war im März noch von 5,6 auf 5,7% gestiegen.



Schnabel machte aber deutlich, dass allein ein Gipfel in der Kernrate nicht ausreichen würde, um die Notenbanker zu beruhigen. Zugleich sank diese Woche der erwartete Finalsatz für den Leitzins im Euroraum von 3,85 auf 3,76%. Grosse Sprünge trauen die Anleger der EZB also auch nicht mehr zu. Damit sinken auch die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland und in der Schweiz.



