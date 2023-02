Der FuW-Morgen-Report vom 15. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Meier Tobler, der St. Galler Kantonalbank, Comet und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die am Dienstag veröffentlichten Inflationszahlen verunsicherten die Investoren. Zinssorgen kochten auf, die Kursschwankungen waren gross.

Der Dow Jones Industrial korrigierte bis zu 1% und schloss mit einem Minus von knapp 0,5% bei 34’089 Punkten. Der marktbreite S&P 500 beendete den Tag nahezu unverändert bei 4136 Zählern. Trotz Zinssorgen waren Technologiewerte gesucht. Der von diesen Titeln geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,7% auf 12’591 Zähler.

Zugpferd des Nasdaq waren die Aktien des Chipherstellers Nvidia. Sie schlossen 5,4% höher. Der Dow Jones wurde angeführt von den Papieren des Flugzeugherstellers Boeing, die um 1,3% nach oben kletterten. Die Fluggesellschaft Air India hat den grössten Flugzeugkauf der Luftfahrtgeschichte an Boeing und den Konkurrenten Airbus erteilt.

Der Autovermieter Avis Budget überzeugte mit den Jahreszahlen, die Aktien schlossen 10,7% höher. Enttäuschende Zahlen liessen die Anteilsscheine des Getränkeherstellers Coca-Cola 1,7% tiefer schliessen. Die Valoren des Softwareherstellers Palantir Technologies sprangen um über 20% nach oben. Das Unternehmen soll dieses Jahr erstmals profitabel sein.



Asien/Pazifik

Nach verhaltenem Start hat sich die Stimmung an den asiatischen Börsen im Tagesverlauf deutlich eingetrübt. Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank beunruhigen.

In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,4%, der breiter gefasste Topix korrigiert 0,3% nach unten. Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der CSI 300 ein Minus von 0,6%, der Shanghai Composite handelt 0,5% tiefer. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,5% nach unten. Der südkoreanische Kospi büsst ebenfalls 1,5% ein. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um über 1% tiefer ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,6% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 handelt 0,4% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Meier Tobler: Der Bauzulieferer Meier Tobler steigert den Jahresumsatz 8,9% auf 556 Mio. Fr. Ein wichtiger Grund ist die grosse Nachfrage nach Wärmepumpen. Der Betriebsgewinn (Ebitda) wächst 45% auf 52,1 Mio. Fr., und der Gewinn ist mit 30,7 Mio. Fr. fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Dividende soll von 1 auf 1.20 Fr. erhöht werden. Für 2023 werde ein Resultat auf Vorjahreshöhe angestrebt. (Lesen Sie hier mehr.)

St. Galler KB: Der Jahresgewinn der St. Galler Kantonalbank (SGKB) steigt 1,4% auf 183,8 Mio. Fr. Der Ertrag sinkt 1,4% auf 511,5 Mio. Fr., der Rückgang stammt vor allem aus dem Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen. Der Verwaltungsrat beantragt eine unveränderte Dividende von 17 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Basellandschaftliche KB: Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erhöht den Jahresgewinn 2,4% auf 144,1 Mio. Fr. Der Ertrag steigt 4,4% auf 402,7 Mio. Fr., vor allem dank dem Zinsgeschäft. Die Zertifikatsinhaber erhalten eine unveränderte Dividende von 35 Fr. Anton Lauber und Nadine Jermann treten nicht mehr zu Wahl in den Bankrat an, die zwei Mandate werden öffentlich ausgeschrieben. (Lesen Sie hier mehr.)

Comet: Die Finanzchefin des Chip- und Röntgentechnikers Comet, Lisa Pataki, tritt per Ende August zurück. Sie wolle eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Der Verwaltungsrat werde sich umgehend mit der Regelung ihrer Nachfolge befassen.



Bystronic: Im Verwaltungsrat des Blechschneidespezialisten Bystronic gibt es einen Wechsel. Jacob Schmidheiny tritt nach 46 Jahren im VR altershalber zurück. Als Nachfolger soll an der Generalversammlung vom 25. April Felix Schmidheiny gewählt werden.

Orascom: Der Immobilienentwickler Orascom einigt sich mit den ägyptischen Behörden über die Weiterentwicklung der Destination El Gouna. Die von lokalen Umweltbehörden erhobenen Vorwürfe werden fallengelassen. Vorgesehen sei der Bau von tausend zusätzlichen Hotelzimmern in den nächsten zehn Jahren. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 15. Februar 2023

Schweiz

06:30 SGKB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, St. Gallen)

07:00 BLKB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.15 Uhr)

07:00 Meier Tobler: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr)

08:00 Glencore: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr)

18:00 Aluflexpack: Umsatz 2022

International

07:15 DEU: DIC Asset, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen

FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Dezember und Jahr 2022

08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 01/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 01/23

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Empire State Index 02/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/23

15:15 USA: Industrieproduktion 01/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/23

16:00 USA: Lagerbestände 12/22

16:00 USA: NAHB-Index 02/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Ems-Chemie und Sika …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Ems-Chemie und Sika zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 9% p.a. und wird monatlich ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 17. Mai 2024 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 124 869 146. Das Börsenkürzel ist WGDLTQ. Die Liberierung findet am 27. Februar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Mercedes-Benz, Tesla und Volkswagen



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Mercedes-Benz, Tesla und Volkswagen zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 18% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 17. May 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 124 869 145. Das Börsenkürzel ist WGCLTQ. Die Liberierung findet am 24. Februar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

