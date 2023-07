Der FuW-Morgen-Report vom 19. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Galenica, Santhera und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Positiv aufgenommene Quartalsbilanzen weiterer grosser US-Banken haben den Börsen am Dienstag kräftig Auftrieb verliehen.

Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit fünfzehn Monaten. Er schloss 1,1% höher bei knapp 35’000 Punkten. Der S&P 500 kletterte 0,7% nach oben auf 4555 Zähler. Der Nasdaq 100 rückte um 0,8% auf 15’841 Zähler vor.

Die Aktien der Grossbank Morgan Stanley verbuchten den deutlichsten Gewinn mit 6,5%. Bank of America folgten mit einem Plus von 4,4%. Die Valoren der Bank of New York Mellon legten um 4,1% zu. Die Aktien der Investmentbank Goldman Sachs, die heute ihre Zahlen präsentiert, rückten um 3,1% vor.

Ein Rekordhoch knapp unter 367 $ erreichte die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft. Mit einem Aufschlag von 4% auf 359.50 $ ging sie schliesslich aus dem Handel. Eine Hochstufung auf «Outperform» durch das Analysehaus Evercore ISI verhalf den Titeln des Social-Media-Unternehmens Pinterest zu einem Kursgewinn von 4%.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Die Handelsplätze in Tokio schliessen sich der positiven Vorgabe der Wallstreet an. In Schanghai und Hongkong dominiert noch die Enttäuschung über das unter Erwartung ausgefallene BIP-Wachstum Chinas im zweiten Quartal.

Der Nikkei 225 legt um 0,8% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,7% nach oben. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um 0,4% nach, der Shanghai Composite handelt 0,3% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1%. Der südkoreanische Kospi verliert 0,2%. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,4% höher.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen unverändert, der Future auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,2% zu.

News Vorbörse Schweiz

Santhera: Das Biotech-Unternehmen Santhera hat den schon vor einem Monat angekündigten Lizenzvertrag mit Catalyst Pharmaceuticals nun abgeschlossen. Dabei erhält das US-Unternehmen für den Produktkandidaten Vamorolone, der zur Behandlung der erblich bedingten Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie eingesetzt wird, die Vermarktungsrechte in Nordamerika. Im Zuge dieser Vereinbarung fliessen Santhera bis zu 231 Mio. $ plus Lizenzgebühren aus Produktverkäufen zu. Mit dem Erlös erweitert das Unternehmen seine Liquiditätsreichweite bis zum Jahr 2025.



Galenica: Der Gesundheitskonzern Galenica hat Arianne Hasler zur Personalchefin und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Die Personalabteilung heisst jetzt neu People & Culture. Hasler wird ihr Amt am 1. Oktober antreten. Zuletzt war sie bei Raiffeisen Schweiz tätig, wo sie die Abteilung Transformation aufgebaut hat. Ihre Vorgängerin Marianne Ellenberger leitet die Personalabteilung seit 2021. Sie wird künftig eine neue Rolle bei Galenica übernehmen.



Novavest: Die auf Mietwohnungen spezialisierte Novavest Real Estate hat im ersten Halbjahr den Mietertrag gemäss vorläufigen Ergebnissen 7% auf 15,3 Mio. Fr. gesteigert. Der Gewinn stieg ohne Neubewertungen 10% auf 6,6 Mio. Allerdings kam es wegen höherer Zinsen zu Bewertungsverlusten des Liegenschaftenportfolios von 10 Mio. Fr., sodass inklusive Neubewertungen ein Verlust von 1,5 Mio. Fr. resultiert, nach einem Gewinn von 11,2 Mio. im Vorjahr. Der geprüfte Halbjahresbericht folgt am 16. August. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Georg Fischer: Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat nach seinem Übernahmeangebot schon 5,7% der Aktien des finnischen Wasserleitungsspezialisten Uponor gekauft. Zusammen mit den Aktien, für die GF unwiderrufliche Zusagen zur Annahme des Angebots erhalten hat, ergibt sich eine erwartete Gesamtbeteiligung von 42,6%. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen werden kann. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. Juli 2023

Schweiz

Keine Termine

International

00:30 AUT: BHP Group, Produktionsbericht Jahr 2022

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/23

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

09:30 DEU: Verband der Sparda-Banken e.V., Jahres-Pressegespräch, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung

12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen



Ohne Zeitangabe:

AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: SKF, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

USA: Halliburton, Q2-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 05/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 06/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Geberit, Schindler und Stadler Rail …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Geberit, Schindler und Stadler Rail zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 7,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 21. Januar 2025 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 127 765 657. Das Börsenkürzel ist XMYLTQ. Die Liberierung findet am 28. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Holcim und VAT Group

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Holcim und VAT Group zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 11% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen. Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 22. Juli 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 127 765 660. Das Börsenkürzel ist XNCLTQ. Die Liberierung findet am 31. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

