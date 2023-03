Der FuW-Morgen-Report vom 10. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Mobilezone, U-Blox, Orell Füssli und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Zwei schlechte Nachrichten aus der Finanzbranche haben einen Kursrutsch an der Wallstreet ausgelöst: der Zusammenbruch der Kryptobank Silvergate Capital und der Kursabsturz der Aktien von SVB Financial. Als Belastung für Banktitel kamen die am Donnerstag gesunkenen Renditen an Anleihenmarkt hinzu, sodass die Hoffnung auf deutlich steigenden Ertrag im Zuge einer weiter restriktiven Geldpolitik einen Dämpfer erhielt. Die Renditen waren nach Daten vom Arbeitsmarkt unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren überraschend stark gestiegen. Dies hatte Spekulationen ausgelöst, dass die US-Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,7% auf 32’255 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,9% nach unten auf 3918 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,8% auf 11’996 Punkte ein.

Anleger trennten sich von Bankaktien allgemein. Der KBW Bank Index, ein viel beachtetes Branchenbarometer, fiel um 7,7% und verzeichnete den grössten Tagesverlust seit Juni 2020. Die Titel von SVB Financial verloren 60%, nachdem der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer für das erste Quartal einen Milliardenverlust bekanntgegeben hatte. Am Dow-Ende sackten JPMorgan um 5,4% ab. Die Anteilscheine von Wells Fargo, Bank of America und U.S. Bancorp knickten um 6,2 bis 7% ein. An der Spitze des S&P 500 zogen die Aktien von General Electric um gut 5% an. Der Industriekonzern hatte für seine Luftfahrtsparte beeindruckende Ziele präsentiert.



Die Anteilscheine von JD.com verloren 11% und waren das Schlusslicht im Nasdaq 100. Der in den USA geleistete chinesische Online-Händler hatte im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Die coronabedingten Lockdowns im Heimatland hatten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten gedämpft. Die Aktien von Peloton büssten 6,5% ein. Wegen eines verlorenen Patentstreits droht dem Sportartikelhersteller nun ein Importstopp für bestimmte Sportgeräte.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte ebenfalls unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,8% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 gut 0,8%, und der Shanghai Composite gibt 0,9% ab. In Hongkong rutscht der Hang Seng rund 2,3% ab, der koreanische Kospi tendiert 1% schwächer. In Australien fallen der ASX 200 und der ASX 300 um 2,3%

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 1,5% tiefer, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,7% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche ist mit dem US-Zulassungsantrag für eine Krebskombinationstherapie mit Polivy einen Schritt weiter. Ein beratender Ausschuss der US-Zulassungsbehörde FDA hat mehrheitlich für diese Kombinationstherapie zur Behandlung von Lymphkrebs gestimmt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Mikron: Der Präzisionsmaschinenhersteller Mikron hat den letztjährigen Umsatz 7% auf 309 Mio. Fr. ausgedehnt. Das operative Ergebnis kletterte die Hälfte auf 26,4 Mio. Fr. Aus einem Gewinn von 24 Mio. Fr. (+42%) wird eine von 0.24 auf 0.40 Fr. erhöhte Dividende ausgezahlt. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Die Handyladenkette Mobilezone weist für 2022 einen 2% höheren Umsatz von 1 Mrd. Fr. aus. Der Betriebsgewinn Ebit stieg 6% auf 70,6 Mio. Fr. Unter dem Strich blieben 54,5 Mio. Fr., das sind 7,6% mehr als im Vorjahr. Die Dividende steigt von 0.84 auf 0.90 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

U-Blox: Der Halbleiterhersteller U-Blox hat die Einnahmen im vergangenen Jahr 51% auf 624 Mio. Fr. gesteigert. Der bereinigte Ebit vervierfachte sich auf 131 Mio. Fr., der Gewinn sprang von 23 auf 102 Mio. Fr. Daraus wird eine Dividende von 2 (1.30) Fr. ausgeschüttet. (Lesen Sie hier mehr.)

Orell Füssli: Die im Sicherheitsdruck und im Buchhandel positionierte Orell Füssli hat den Umsatz 2022 rund 3% auf 217 Mio. Fr. erhöht. Das Betriebsresultat Ebit sank von 15,4 auf 14,9 Mio. Fr., der Gewinn von 12,1 auf 11,7 Mio. Fr. Die Dividende beträgt unverändert 3.40 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Bachem: Der Pharmazulieferer Bachem hat mit einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 1,25 Mio. Aktien (1,7% des Bestands) zu 86.50 Fr. je Papier aus genehmigtem Kapital privat platziert. Der Erlös von 108 Mio. Fr. soll in den Ausbau der Produktionskapazität fliessen. Bachem plant Investitionen von 1,3 Mrd. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Molecular Partners: Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners hat den Umsatz dank einer Einmalzahlung von Novartis von 150 Mio. Fr. auf knapp 190 Mio. Fr. erhöht. Im Vorjahr waren es bloss 10 Mio. Fr. Umsatz gewesen. Es resultierte zudem ein Gewinn von 118 Mio. Fr., nach einem Verlust von 64 Mio. Fr. im Vorjahr. Mit liquiden Mitteln von 249 Mio. Fr. sieht Molecular den Betrieb bis 2026 gesichert. (Lesen Sie hier mehr.)

Starrag: Der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag hat den Turnaround 2022 geschafft. Der Umsatz stieg 9% auf 318 Mio. Fr. Nach einem Minus im Vorjahr resultierte ein Betriebsergebnis von 18,6 Mio. Fr. Ausgewiesen wird ein Gewinn von 11 Mio. Fr., nach einem Verlust im Vorjahr. Die Dividende wird von 1 auf 2 Fr. verdoppelt. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. März 2023

Schweiz

06:00 Starrag: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:30 Mobilezone: Ergebnis 2022 (Webcast 09.15 Uhr)

07:00 Mikron: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Orell Füssli: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr)

07:00 U-Blox: Ergebnis 2022 (MK 14.00 Uhr, Zürich)

14:00 Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2022

International

07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung, Mannheim

Konjunktur

JPN: BoJ, Zinsentscheid

07:00 FIN: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 01/23

08:00 GBR: BIP 01/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

08:00 DEU: Baugenehmigungen 12/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23

15:00 USA: Anhörung von Finanzministerin Yellen im Ausschuss Ways and Means des Repräsentantenhauses



EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: S&P Ratingergebnis Ukraine, Portugal, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Serbien, Montenegro

Ausblick – Unternehmen

Die Saison der Jahresberichte 2022 ist noch nicht zu Ende.



Am Montag legen die Immobiliengesellschaft Hiag, die gute Zahlen in Aussicht gestellt hat, und Metall Zug ihre Ergebnisse vor. Beim Bauzulieferer Meier Tobler findet die Generalversammlung statt.



Am Dienstag geht es Schlag auf Schlag. Der Energiekonzern BKW präsentiert sein Jahresergebnis. Erst im Januar hatte er zur Überraschung des Marktes die Prognose für den Ebit von 500 Mio. auf 1 Mrd. Fr. angehoben. Vom Laborgerätespezialisten Tecan erwarten die Finanzanalysten mehr Umsatz und eine höhere Betriebsgewinnmarge. Die Jahreszahlen werden zeigen, ob sie richtig liegen. Der Hersteller von Glasverpackungen Vetropack musste im vergangenen Jahr sein Werk in der Ukraine, das 2021 rund 10% zum Umsatz beitrug, wegen kriegsbedingter Schäden vorerst stilllegen. Dennoch rechnete das Management für 2022 mit leichtem Wachstum. Im Jahresergebnis von Flughafen Zürich sollte sich die nach der Coronapandemie wieder gestiegenen Passagierzahlen bemerkbar machen. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax legt die geprüften Zahlen vor, nachdem er schon im Januar erfreuliche vorläufige Ergebnisse präsentiert hat. Auch der Sensorhersteller Sensirion öffnet seine Bücher ebenso wie das Medtech-Unternehmen Medartis, das Biotech-Unternehmen Newron und der Pharmaauftragsfertiger Polypeptide. Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix stellt das definitive Ergebnis für das erste Halbjahr vor, nachdem schon im Januar ungeprüfte Zahlen publiziert worden waren. Generalversammlungen gibt es beim Pharmaunternehmen Roche und bei der Industriegruppe CPH.



Am Mittwoch sind die Aussenwerbegruppe APG SGA, die Immobiliengesellschaft Fundamenta, der Sportdatenanbieter Sportradar und Biotech-Unternehmen Kuros mit ihren Jahresberichten an der Reihe. Der Bahnbauer Stadler Rail, der auf einem dicken Auftragspolster sitzt, muss zeigen, wie viele Aufträge sich 2022 in Umsatz und Gewinn verwandelt haben. Weitere Jahresberichterstatter sind der Industriezulieferer Von Roll und der Küchen- und Haushaltsgerätehersteller V-Zug, der im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch hinnehmen musste.



Die Onlinebank Swissquote, die schon im Januar einen Vorsteuergewinn von 190 Mio. Fr. gemeldet hat, legt am Donnerstag ihren Geschäftsbericht vor, genau wie die Tessiner Kantonalbank und das soziale Netzwerk Asmallworld. Das Handelsunternehmen DKSH hält seine Generalversammlung ab.

Die Woche geht mit den Berichten zweier Tessiner Unternehmen zu Ende, von denen die Umsatzzahlen schon bekannt sind. Das Orthopädieunternehmen Medacta hat 2022 den Umsatz rund ein Fünftel gesteigert. Nun wird mit einer Ebitda-Marge von 27,5% gerechnet. Der Spezialist für Intralogistik Interroll legte weniger spektakuläre 3,4% zu und erwartet eine leichte Steigerung der Margen. Eine Generalversammlung findet beim IT-Grosshändler Also statt.



