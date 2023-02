Der FuW-Morgen-Report vom 8. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Vontobel, Nestlé, Santhera und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

FuW

Overnight

USA

Für viel Aufmerksamkeit sorgte die Befragung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Economic Club of Washington, wo er sich zu den Aussichten für die Wirtschaft und die Geldpolitik äusserte. Seine Zuversicht, die Inflation in den Griff zu bekommen, wurde von der Wallstreet ebenso erfreulich aufgenommen wie die verkündete Partnerschaft zwischen Microsoft und ChatGPT.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,8% auf 34’157 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 1,3%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte sogar ein Plus von 1,9%.

Zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages gehörte der Industriegasekonzern Linde, der für 2023 ein gutes Wachstum in Aussicht stellte und daraufhin um 4,4% zulegte, ebenso wie der Chemiekonzern Dupont de Nemours, dessen Titel 7,5% gewannen. Mit über 4% zogen die Aktien von Microsoft vor der erwarteten Ankündigung einer milliardenschweren Investition in die Software ChatGPT an. Hiervon werden sich enorme Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhofft. Mit 5,5% konnten auch die Valoren von Nvidia, dem global grössten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, deutlich zulegen.

Zu den wenigen Verlierern des Handelstages zählten unter anderem das US-Immobilienunternehmen Simon Property Group (–1,9%) und die Mediengruppe Paramount Global (–2,7%).

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte weiter auf 3,68%, nachdem sie vor dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag noch bei tiefen 3,4% gelegen hatte.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien zeigen am Mittwoch ein gemischtes Bild vor dem Hintergrund der jüngsten Irritationen zwischen den USA und China: In Tokio sinkt der Nikkei 225 0,4%, während der breiter gefasste Topix unverändert notiert. Das Gleiche gilt für den Hongkonger Hang Seng, der nahezu auf seinem Vortagesniveau verharrt. Nur noch leicht gibt der CSI 300 auf dem chinesischen Festland nach (–0,3%). Demgegenüber legt der koreanische Kospi – nach seiner Achterbahnfahrt in den Vortagen – kräftig zu, um 3,8%. Nach den Kursverlusten der beiden Vortage gewinnt ebenfalls der Taiex in Taiwan 1,4%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert knapp 0,4% höher.

Futures

Ein gemischtes Bild zeigt sich auch an den Terminmärkten: Der Futures auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen ganz marginal im Minus, während der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 um 1,1% steigen kann.

News Vorbörse Schweiz

Vontobel: Die Bank Vontobel hat 2022 einen Betriebsertrag von 1285 Mio. Fr. und einen Gewinn von 230 Mio. Fr. (–40% zum Vorjahr) erzielt. Gemäss AWP betrug der Analystenkonsens 1329 Mio. und 269 Mio. Fr. Die verwalteten Vermögen erreichten per Ende 2022 gut 204 Mrd. Fr. (im Vorjahr 244 Mio.), etwas weniger als prognostiziert. Beim Neugeld wird ein negativer Betrag von 5,2 Mrd. Fr. gemeldet, erwartet wurde von Analysten ein Wert von –3,2 Mrd. Fr. Die Dividende soll unverändert 3 Fr. je Aktie betragen. Vontobel bekräftigt, bis Ende 2023 Kosten von 65 Mio. Fr. zu sparen. Das neue Jahr 2023 erwartet sie erneut «herausfordernd», auch wenn sich die Märkte in den ersten Wochen etwas erholt haben. (Lesen Sie hier mehr.)

Santhera: Das Präparat Raxone von Santhera zur Behandlung einer Augenerkrankung wird in Frankreich «in Kürze» wieder auf der Liste der erstattungsfähigen Produkte stehen. Doch der neu vereinbarte Preis sei nun tiefer als früher. Santhera werde daher Rückzahlungen von 25 Mio. € leisten. Das Unternehmen habe Rückstellungen gebildet. Es plant nun, für seinen Hauptkandidaten Vamorolone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in Frankreich ein Gesuch für ein Frühzugangsprogramm einzureichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Im Fall der mit E.Coli-Bakterien verseuchten Pizzas der Nestlé-Tochter Buitoni in Frankreich wird das Gericht in Nanterre im Mai eine Klage auf Entschädigung in Höhe von 250 Mio. € gegen Nestlé prüfen. Der Nahrungsmittelhersteller war im September von 55 Opfern in diesem Fall wegen «grober Fahrlässigkeit» verklagt worden. (Lesen Sie hier mehr.)

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics zieht seinen Antrag auf ein US-Listing zurück. (Lesen Sie hier mehr.)

Meyer Burger: Der Solarzellenhersteller Meyer Burger hat mit dem norwegischen Waferproduzenten NorSun einen langfristigen Liefervertrag geschlossen. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Die Nestlé-Tierfuttertochter Purina PetCare erwirbt von Arbor Investments eine Fabrik von Red Collar Pet Foods in Miami/Oklahoma. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Julius Bär: Die Julius-Bär-Gruppe hat erstmals unbefristete, nicht kumulative Additional-Tier-1-(AT1-)Wertpapiere im Rahmen einer 400-Mio.-€-Transaktion bei Privatbanken und institutionellen Investoren in Europa und Asien platziert. Die Papiere sind mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 6,625% ausgestattet und haben einen ersten Rückzahlungstermin am 15. Februar 2030.

DKSH: Der Marktexpansionsdienstleister DKSH erweitert seine Partnerschaft mit Disposable Soft Goods (DSG) in Malaysia.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 8. Februar 2023

Schweiz

07:00 Vontobel: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr)

09:00 KOF Konjunkturumfragen Februar

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

International

06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q4-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q4-Eckdaten und Erneuerungsrunde (9.00 Call)

07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 DNK: Vestas, Q4-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q4-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q4-Zahlen

09:00 DEU: Ionos, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse

10:00 DEU: Qiagen, Pk zu den Q4-Zahlen

11:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen

12:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Deutsche Bank, Digitaler Neujahrsempfang

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 12/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:00 USA: Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert 100% ProNote mit Cap auf den SMI in Franken

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist eine 100% ProNote mit Cap in Franken auf den SMI, mit einem Cap bei 130% und einer Partizipation von 100% bis zum Cap (Valor 120 426 494).

ProNotes mit Cap sind strukturierte Produkte, die dem Anleger die Möglichkeit eines Kapitalschutzes bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswertes bis zu einem vordefinierten Maximalwert (Cap) bieten. Die Partizipation beträgt dabei 100% bis zum Cap bei 130% des Anfangskurses.

Die Rückzahlung erfolgt zu mindestens 100% per Verfall (vorbehältlich des Emittentenrisikos). Das Produkt kann während der Laufzeit unter dem Emissionspreis notieren.

Zeichnungsschluss ist am 10. Februar um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt drei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Kapitalschutzzertifikat (1100).



Fehler gefunden?Jetzt melden.