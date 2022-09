Der FuW-Morgen-Report vom 26. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Cicor und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik



An den Börsen in Asien setzt sich die Talfahrt am Montag mehrheitlich fort. In Tokio fällt der Nikkei 225 2,7%, der breiter gefasste Topix notiert ebenfalls 2,7% tiefer. Der Hongkonger Hang Seng erreicht nach schwachem Start das Schlussniveau von Freitag. Auf dem chinesischen Festland öffnet der CSI 300 im Minus, erholt sich anschliessend und notiert 0,4% im Plus. Der koreanische Kospi verliert hingegen 2,9% und in Taiwan der Taiex 2,1%. Der australische Leitindex ASX 200 steht 1,3% im Minus.

USA

Am Freitag hatten sich auch die US-Börsen nicht der weltweiten Verkaufswelle entziehen können. Der Dow Jones Industrial verlor 1,6% auf 29'590 Punkte und schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit November 2020. Der breit gefasste S&P 500 gab 1,7% auf 3693 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss 1,8% tiefer auf 10'868 Zähler.

Damit endete die zweite Woche in Folge im Minus. Am US-Anleihenmarkt dauern die Kurseinbussen schon länger an: Die Rendite zehnjähriger Treasuries kletterte am Freitag auf 3,695% - die achte Woche in Folge mit steigender Marktverzinsung.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,7% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt dagegen 0,9% ab.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank hat versucht, die Belegschaft in einer internen Mitteilung zu beruhigen. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen berichten, bekräftigen CEO Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann darin den Zeitplan für die «umfassende Strategieüberprüfung». Öffentliche Informationen dazu sollen Ende Oktober folgen. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die chinesische Immobilienkrise hat Folgen für die Grossbank. Von einem Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienentwicklers Tuspark seien auch zwei Anlagefonds der CS betroffen, schreibt die «SonntagsZeitung». In beiden Fonds beträgt die Investition allerdings jeweils weniger als 1% aller investierten Anlagen. (Lesen Sie hier mehr.)

Cicor: Die Industriegruppe reagiert auf die höhere Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden und investiert in Vietnam im mittleren einstelligen Millionenbereich. Dadurch verdoppelt sich die Produktionskapazität in dem Land. Insgesamt reichen die Kapazitäten von Cicor künftig für einen Jahresumsatz von über 400 Mio Fr., nach zuletzt 240 Mio.

Xlife Sciences: Der Pharmainkubator erhält für seine Projektgesellschaft Laxxon Medical das US-Patent für die sequenzielle Freisetzung mehrerer Medikamente in pharmazeutischen Darreichungsformen.

Roche: Beim Pharmakonzern Roche kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Julie Brown verlässt das Gremium sofort, um eine Führungsaufgabe in einem anderen Pharmaunternehmen anzunehmen.

Wichtige Ereignisse vom 26. September 2022

Schweiz

09:00 KOF Consensus Forecast

International

10:00 DEU: Volkswagen Group Technology und PowerCo, Online-Pressekonferenz

14:30 NLD: Telenet Group, Capital Markets Day

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Destatis: Düngemittel-Knappheit: Inlandsabsatz, Aussenhandel und Preise, Jan. bis Aug. 2022

09:00 ESP: Erzeugerpreise 08/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 09/22

14:30 USA: CFNA-Index 08/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 09/22

15:00 EUR: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU- Parlaments, Brüssel

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 09/22



Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Woche mit dem Ifo-Geschäftsklima und den -erwartungen für Deutschland. Am Dienstag erfahren wir mehr über die Geldmenge M3 sowie die vergebenen Kredite in der EU. Am Mittwoch erscheinen das deutsche GfK-Konsumklima, das französische und das italienische Verbrauchervertrauen sowie das italienische Unternehmensvertrauen. Am Donnerstag werden Economic Sentiment sowie Industrie-, Verbraucher- und Dienstleistervertrauen für das Euroland publiziert, zusammen mit den deutschen und den spanischen Konsumentenpreisen. Über das Preisniveau in ganz Europa wird am Freitag informiert, zudem werden auch die Konsumentenpreise für einzelne Mitgliedländer wie Italien und Frankreich veröffentlicht. Ebenfalls am Freitag steht die Arbeitslosenquote für die EU und Deutschland an.



Am Montag publiziert die Konjunkturforschungsstelle der ETH (Kof) in der Schweiz ihren Consensus Forecast. Am Mittwoch erscheint der CS-CFA-Index für September. Am nächsten Tag publiziert CS ihren Immobilienmonitor für das dritte Quartal. Am Freitag erfahren wir mehr über den Detailhandelsumsatz im August, das Volumen der SNB-Devisenmarktinterventionen im zweiten Quartal sowie über das Kof-Konjunkturbarometer für September.



Der einzige Makrodatenpunkt aus dem Vereinigten Königreich diese Woche ist die zweite Veröffentlichung des Q2-BIP am Freitag.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Auftragseingang für langlebige Güter und Investitionsgüter, die Auslieferungen von Investitionsgütern, der Case-Shiller-Hauspreisindex, der FHFA-Hauspreisindex, die Neubauverkäufe und das Verbrauchervertrauen, am Donnerstag die dritte Veröffentlichung des Q2-BIP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Der Freitag steht in China im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes. CFLP veröffentlicht den Gesamt-PMI und Caixin den PMI für das verarbeitende Gewerbe.



Die Zentralbank Japans publiziert am Mittwoch das Protokoll ihrer Juli-Sitzung. Am Freitag erfahren wir mehr über die Arbeitslosenquote und den Stand der Industrieproduktion.



