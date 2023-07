Der FuW-Morgen-Report vom 7. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Clariant, UBS, Schweiter und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Stimmung an den US-Börsen hat fürs Erste gekehrt. Nach den leichten Einbussen am Mittwoch haben sich die Verluste am Donnerstag vergrössert. Wegen des nach wie vor sehr robusten Arbeitsmarktes – im Juni wurden im Privatsektor deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet – machen sich Anleger Sorgen, das Zinsniveau könnte über längere Zeit hoch bleiben.

So hat der Dow Jones Industrial am gestrigen Donnerstag 1,1% auf 33’922,3 eingebüsst, womit er seit längerem wieder unter 34'000 notiert. Der breit gefasste S&P 500 hat mit einem Minus von 0,8% auf 4411,6 geschlossen. Im selben Masse nachgegeben hat der technologielastige Nasdaq Composite, er hat zum Handelsende 13’679 angezeigt.

Unter den Verlierern finden sich die Aktien des Social-Media-Konzerns Meta (–0,8%). Die Lancierung der Plattform Threads, eines Konkurrenzprodukts zum Kurznachrichtendienst Twitter, hat zu reden gegeben. Die App ist in der Nacht zum Donnerstag in den USA und in anderen Ländern freigeschaltet worden; in Europa dagegen gibt es noch regulatorische Fragen.

Anders als Meta haben die Papiere von Apple (+0,3%) und von Microsoft (+0,9%) weiter zugelegt – als Einzige im Dow Jones. Die grössten Verlierer im Leitindex sind Home Depot (–2,8%), 3M (–2,4%) und American Express (–2,3%) gewesen. Letztere haben unter Rückstufungen von Analysten aufgrund eingetrübter Wirtschaftsaussichten gelitten.

Einen kräftigen Satz nach oben – um rund ein Viertel – haben dagegen die Aktien von Genius Sports gemacht. Das auf Sport spezialisierte Daten- und Technologieunternehmen hat seine Zusammenarbeit mit der National Football League (NFL) erweitert.

Asien/Pazifik

Nach den schwächlichen Vorgaben von Wallstreet sind heute die Kurstableaus auch im asiatisch-pazifischen Raum überwiegend rot eingefärbt – nahezu alle Märkte verzeichnen im heutigen Freitagshandel Abgaben.

Unter den asiatischen Leitmärkten notiert der Nikkei 225 in Tokio im heutigen Nachmittagshandel 0,5% unter dem Schlussstand von gestern. In ähnlicher Grössenordnung ermässigt präsentiert sich der breit gefasste Topix (–0,4%).

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng (–0,9%) deutlicher im Minus. Vergleichsweise gut hält sich dagegen der Shanghai Composite (–0,3%).

Für den Straits Times (–0,4%) in Singapur gilt Ähnliches, wogegen der Kospi (–1,4%) in Seoul eine deutliche Einbusse verzeichnet. Ähnlich starke Abgaben verbucht im derzeitigen Handel der australische ASX 200 (–1,6%).

Futures

Die Terminkontrakte auf US-Indizes zeigen nur geringe Einbussen. Der Future auf den S&P 500 handelt 0,1% im Minus. Im Plus, und zwar 0,3%, notiert dagegen der Future auf den Euro Stoxx 50. Ein anderes Bild zeigt dagegen der Terminkontrakt auf den SMI: Er zeigt ein Minus von 1,6% an.

News Vorbörse Schweiz

Clariant: Der Spezialchemiekonzern senkt seinen Jahresausblick. Die nur langsame Erholung Chinas, der über Erwarten lange Lagerabbau bei Kunden und ungünstige Währungseffekte werden als Gründe genannt. Die Erholung des Katalysatorengeschäfts setze sich dagegen fort. Für die Sunliquid-Aktivitäten – die Herstellung von Bioethanol aus landwirtschaftlichen Abfällen (Stroh) – werden strategische Optionen geprüft. (Lesen Sie hier mehr.)

UBS: UBS hat 180 Manager der zweiten Führungsebene für ein Dutzend Teams innerhalb ihrer Abteilung Global Wealth Management ernannt. Die Neuernennungen würden zum Grossteil per 17. Juli gelten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Weiter sei nun auch klar, dass UBS das Schiffsfinanzierungsgeschäft von CS übernehme. (Lesen Sie hier mehr.)



Sulzer: Der Industriekonzern erhöht die Jahresprognose, nachdem der Auftragseingang im Halbjahr organisch um 24,1% auf 1,99 Mrd. Fr. gestiegen ist. Neu wird ein organisches Wachstum des Bestellungseingangs von 10 bis 14% erwartet. Bislang war Sulzer von einem Plus von 3 bis 6% ausgegangen. Weitere Details folgen mit dem Halbjahresbericht am 25. Juli. ( Lesen Sie hier mehr. )



Schweiter: Urs Scheidegger, derzeit Chief Risk Officer der Schindler Holding, wird per 1. September Finanzchef von Schweiter. Er ersetzt beim Verbundwerkstoffspezialisten Martin Klöti, der die Gruppe wie bereits früher kommuniziert per Ende September verlässt. (Lesen Sie hier mehr.)



DocMorris: Die Versandapotheke fordert einen «diskriminierungsfreien volldigitalen Zugang» zum E-Rezept und reicht nun zusammen mit Shop Apotheke eine Beschwerde bei der EU ein. ( Lesen Sie hier mehr. )



Alpine Select: Die Beteiligungsgesellschaft hat den Gewinn im Halbjahr auf 0,4 Mio. Fr. gesteigert, nach einem Verlust von 25,9 Mio. Fr. im Vorjahr. Den definitiven Halbjahresabschluss veröffentlicht sie am 21. September. (Lesen Sie hier mehr.)



Perrot Duval: Die Beteiligungsgesellschaft schreibt für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende April 1,8 Mio. Fr. Verlust, mehr als zuletzt prognostiziert. Sie begründet das damit, dass der Umsatz (16,6 Mio. Fr.) niedriger ausgefallen ist als im März vermutet. Zudem seien die ausserordentlichen Kosten damals noch nicht in die Erwartung eingeflossen. Detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr folgen am 11. Juli. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. Juli 2023

Schweiz

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2023

09:00 SNB: Devisenreserven Juni 2023



Sonstige Termine:

Dottikon ES: GV

International

09:15 DEU: Erstnotiz Thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA im Prime Standard

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz

11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online)

Konjunktur

01:30 JPN: Realeinkommen 05/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/23

08:30 HUN: Verbraucherpreise 06/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/23



EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn

Ausblick – Unternehmen

Nächste Woche beginnt bereits die Berichtssaison zu den Unternehmenszahlen per Ende Juni. Dazu kommen Informationen zum Geschäftsgang von Unternehmen, deren Berichtsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.

Zu diesen gehören am Dienstag die Jahreszahlen von Perrot Duval, die per Ende April erhoben werden. Die auf Automatisierungslösungen spezialisierte Holding hatte in den zwei Jahren davon jeweils einen Verlust geschrieben; auch das erste Halbjahr per Ende Oktober ist defizitär gewesen.

Am Mittwoch legen dann die Banque Cantonale du Jura und die Hypothekarbank Lenzburg ihren Bericht zum ersten Semester vor.

Den Halbjahresbericht präsentiert selbentags auch U-Blox. Die Aktien des Chipentwicklers haben in der zweiten Junihälfte viel eingebüsst. Das Management hatte von einer Verlangsamung des Wachstums berichtet. Zudem hatte es angedeutet, dass die Gesellschaft zwar weiterhin auf Kurs sei, die Jahresprognose zu erreichen, allerdings eher den unteren Rand der Bandbreite als den oberen.

Vom Flughafen Zürich kommen am Mittwoch ausserdem noch Verkehrszahlen zum Juni.

Am Donnerstag kommen von Barry Callebaut Neuigkeiten zu Umsatz und Volumen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, das Ende August endet. Das Interesse gilt vor allem dem Volumen. Es hat in jüngerer Zeit eher etwas geschwächelt – und dementsprechend die Kursentwicklung gebremst.

Nachbörslich informiert am Donnerstag dann noch Partners Group über den Stand der verwalteten Vermögen per Mitte Jahr.

Am Freitag richtet sich das Interesse auf den Halbjahresbericht von Ems-Chemie. Die grosse Frage dabei lautet, ob die Gesellschaft ihren Jahresausblick halten kann. Schon nach den Umsatzzahlen des ersten Quartals hatte die Prognose nach unten revidiert werden müssen. Derzeit gelten ein Umsatz und ein Betriebsgewinn «leicht unter Vorjahr» als Ziel. Der Chemiesektor hat sich im ersten Halbjahr schwergetan – wegen des Lagerabbaus von Kunden und der schwächelnden Konjunktur – und wartet mit auffallend vielen Gewinnwarnungen auf.

