Der FuW-Morgen-Report vom 13.09.2022

– Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Crealogix, Flughafen Zürich und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklungen der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Montag freundlich tendiert. Investoren spekulierten darauf, dass die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag publiziert werden, auf eine nachlassende Inflationsdynamik in den USA schliessen lassen. So könnte der Druck auf das Fed nachlassen, die Zinsen weiter deutlich zu erhöhen. Auch die Erfolge der ukrainischen Streitkräfte stimmten die Anleger zuversichtlicher.