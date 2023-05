Der FuW-Morgen-Report vom 4. Mai – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Re, Swisscom, Adecco und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Mit Kursverlusten haben die US-Börsen am Mittwoch auf die neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,8% auf 33’414 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab 0,7% auf 4091 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,6% niedriger auf 13’030 Punkten. Das Fed hat wie allgemein erwartet den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt er nun in einer Spanne von 5 bis 5,25%.

Neben dem Zinsentscheid spielten auch Nachrichten aus der Unternehmenswelt eine Rolle. So hat der Abschwung am PC-Markt nun auch den Chipkonzern AMD erwischt. Die Aktien büssten mehr als 9% ein. Bei der Kaffeehauskette Starbucks (–9%) kam es zu Gewinnmitnahmen. Das Kosmetikunternehmen Estée Lauder (–17%) hat nach der Quartalsbilanz zum dritten Mal binnen sechs Monaten die Jahresziele gesenkt. Die Papiere des Pharmahändlers CVS Health gaben nach Quartalszahlen 3,7% nach. Das Pharmaunternehmen Eli Lilly (+6,7%) hat positive Studiendaten für einen Wirkstoff gegen Alzheimer vorgelegt.

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Donnerstag nach den negativen Vorgaben aus Übersee uneinheitlich.

In Japan sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong legt 1,01 % zu, Chinas Leitindex CSI 300 gibt dagegen 0,12% ab. Der Shanghai Composite wiederum avanciert 0,56%. Der koreanische Kospi gibt 0,2% nach, und der australische S&P/ASX 200 ist mit einem kleinen Minus von 0,04% nahezu stabil.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Donnerstag 0,2% höher, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq mit einem Plus von 0,5%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Future leicht im Minus (–0,1%), auf den deutschen Dax verliert er nur ganz leicht. Der Future auf den Schweizer SMI handelt dagegen 0,6% höher als am Vortag.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Re: Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal gut verdient. Mit 4% höheren Prämien von 11 Mrd. $ wurde der letztjährige Verlust von 248 Mio. $ in einen Gewinn von 643 Mio. $ umgewandelt. Am Ziel, 2023 mindestens 3 Mrd. $ Gewinn zu verbuchen, wird festgehalten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swisscom: Der Telecomkonzern Swisscom weist für die ersten drei Monate einen 0,3% geringeren Umsatz von 2747 Mio. Fr. aus. Das Betriebsergebnis Ebitda stieg 2,4% auf 1164 Mio. Fr. Indessen ging der Gewinn 1,1% auf 442 Mio. Fr. zurück. Die Jahresprognose wurde bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Adecco: Der Teilzeitarbeitskonzern Adecco hat die Einnahmen im Startquartal 8% auf 5,9 Mrd. € vergrössert. Organisch waren es 3%. Der operative Gewinn auf Stufe Ebita nahm leicht ab, von 185 auf 184 Mio. €. Der Reingewinn verharrte auf 92 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SIG: Der Verpackungskonzern SIG weist für das Quartal akquisitionsbedingt einen deutlich höheren Umsatz von 729 (i.V. 497) Mio. € aus. Ohne Zukäufe betrug das Wachstum 7%. Der bereinigte Ebitda nahm von 117 auf 175 Mio. € zu, wodurch die Marge stabil auf 24% blieb. Der adjustierte Gewinn kletterte von 44,5 auf 64,7 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Der Vermögensverwalter GAM erlitt einen Quartalsverlust von 290 Mio. Fr. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Kaufangebots von Liontrust Asset Management. Der Prospekt soll in etwa einem Monat veröffentlicht werden. Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien für einen GAM-Titel. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Valiant: Die Regionalbank Valiant hat den Geschäftsertrag von Januar bis März 13% auf 121,6 Mio. erhöht. Das operative Ergebnis nahm 30% auf 44,6 Mio. Fr. zu, der Gewinn rund 8% auf nahezu 30 Mio. Fr. Die Kundengelder wurden 2,3% auf 23 Mrd. Fr. ausgeweitet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schaffner: Der Elektrokomponentenhersteller Schaffner hat den Umsatz im ersten Semester 2022/23 rund 7,4% auf 84,8 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn stieg per Ende März 50% auf 10,7 Mio. Fr., der Überschuss 90% auf knapp 10 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

CFT: Das Finanzunternehmen Compagnie Financière Tradition in Lausannne hat den Quartalsertrag 13% auf 290,5 Mio. Fr. ausgedehnt. Gewinnzahlen und ein Ausblick wurden nicht publiziert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. Mai 2023

Schweiz

06:00 Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 CFT: Umsatz Q1

06:45 Adecco: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr)

07:00 GAM: Ergebnis 2022/Q1 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 SIG Group: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr)

07:00 Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/13.30 Uhr)

07:00 Valiant: Ergebnis Q1

07:15 Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

09:15 MK CS: Pensionskassenstudie 2023

10:15 Hupac SA: BMK 2022, Zürich

18:00 Aluflexpack: Umsatz Q1

Sonstige Termine:

BCV: GV (16.00 Uhr), Lausanne

Holcim: GV (10.00 Uhr), Zug

Idorsia: GV (09.00 Uhr), Basel

MCH: GV (16.00 Uhr), Basel

Meyer Burger: GV (10.00 Uhr), Thun

Schlatter: GV (16.00 Uhr), Schlieren

SoftwareONE: GV (15.00 Uhr), Luzern

Zur Rose: GV (17.00 Uhr), Zürich

International

06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk)

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (11.00 h Pk)

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk)

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 Call, 14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (14.00 Pk)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz

08:00 LUX: RTL Group, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Pk zu Q1-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung, Bonn

10:00 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (auch online), Renningen

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Allianz Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk (online), Künzelsau

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen

14:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

22:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

NOR: Equinor, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Hyatt, Q1-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

Konjunktur

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 03/23

09:55 DEU: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/23

14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung

14:30 USA: Handelsbilanz 03/23

14:30 USA: Produktivität Q1/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Hinweis:

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Zinsen und Devisen

Wenn die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zu ihrer Zinssitzung zusammenkommen, dürfte es noch einmal spannend werden: Erhöhen sie die Leitzinsen um 0,25 oder doch um 0,5 Prozentpunkte? Dabei werden sie vor allem zwei Entwicklungen abwägen: die zuletzt auf Monatssicht wieder stärker gestiegenen Preise für Dienstleistungen gegen den kräftigen Rückgang der Kreditnachfrage der Unternehmen, was die Risiken für die Konjunkturentwicklung erhöht.

Aus der neuesten Kreditumfrage der EZB unter den Banken, die am Dienstag veröffentlicht wurde, geht hervor: Die Institute verspürten im ersten Quartal dieses Jahres den stärksten Rückgang der Kreditnachfrage der Unternehmen seit dem vierten Quartal 2008 – dem stärksten Rückgang während der globalen Finanzkrise. Bei langfristigen Krediten war der Rückgang demnach stärker als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im ersten Quartal 2009, schreibt die EZB.

Die tatsächliche Kreditvergabe sieht indes noch immer robust aus. Kredite an Unternehmen wachsen im März mit einer Jahresrate von 5,24%. Das ist zwar deutlich langsamer als noch im Oktober mit 8,75%, aber immer noch stärker als alles vor der Pandemie seit der Finanzkrise. Dies spricht dafür, dass die Währungshüter im EZB-Rat bei ihrer Entscheidung die neuesten Inflationszahlen vom April stärker gewichten werden.

Zwar sank die Kerninflation (ohne Nahrung und Energie) von 5,66 auf 5,60%. Dafür verdoppelte sich nach saisonbereinigten EZB-Daten der monatliche Anstieg der Dienstleistungspreise jedoch von 0,4 auf 0,8%. Dies trug dazu bei, dass der kurzfristige Trend der gesamten Kernrate (die auch noch Industriegüterpreise enthält) der vergangenen drei Monate wieder nach oben drehte. Damit steht die Trendwende weiterhin aus.

Da die Marktteilnehmer aktuell weiterhin einen Anstieg des EZB-Einlagensatzes von 3% auf gut 3,7% in den nächsten Monaten erwarten, spricht vieles für einen grossen Schritt um 0,5 Prozentpunkte am Donnerstag.

