Der FuW-Morgen-Report vom 18. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Richemont, Barry Callebaut, LUKB, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

USA

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende gab der Dow Jones Industrial am Dienstag 1,1% nach auf 33’911 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank 0,2% auf 3991 Zähler. Einen besseren Tag hatten die Technologiewerte: Der Nasdaq 100 stieg 0,14% auf 11’557 Punkte.



Die grössten Verlierer im Dow waren die Papiere von Goldman Sachs (–6,4%): Der Gewinn der Investmentbank ist im vergangenen Quartal trotz einer florierenden Handelssparte um zwei Drittel eingebrochen und damit noch deutlicher als befürchtet. Verluste im Privatkundengeschäft und eine höhere Risikovorsorge für Kredite, die bei einer Wirtschaftskrise platzen könnten, drückten auf die Bilanz.



Dagegen stiess der Zwischenbericht von Morgan Stanley (+5,9%) auf Zustimmung: Die Investmentbank übertraf trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Analystenprognosen.



Die Anteilsscheine von Travelers verloren 4,6%, nachdem der Versicherungskonzern für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt hatte, der die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlte.



Die Tesla-Titel legten als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 7,4% zu. Händler verwiesen auf steigende Zulassungszahlen des Elektroautoriesen in China nach den jüngsten Preissenkungen.





Asien/Pazifik

Am Mittwoch legt der japanische Nikkei 225 2,5% zu, und der breiter gefasste Topix notiert 1,7% höher. Der Hang Seng in Hongkong handelt 0,2% höher. Chinas Leitindex CSI 300 gibt 0,1% ab, während der Shanghai Composite praktisch unverändert, aber leicht im positiven Bereich tendiert. Der südkoreanische Kospi verliert 0,6%, und der australische S&P/ASX 200 legt mit 0,1% minim zu.

Futures

Die Terminkontrakte (Futures) auf den Euro Stoxx 50 sowie auf den deutschen Dax handeln am Mittwochmorgen beide 0,3% im Plus. Auf den Schweizer SMI gibt der Kontrakt 0,2% ab. Der Futures auf den amerikanischen Dow Jones Index notiert ebenfalls 0,2% im Minus, während der Nasdaq 100 mit 0,1% im positiven Bereich tendiert.

News Vorbörse Schweiz

Richemont: Das Luxusunternehmen Richemont ist im Weihnachtsquartal wieder stark gewachsen. Um Währungseinflüsse bereinigt, betrug das Wachstum 5%. Vor allem die Märkte USA, Europa und Japan trieben das Wachstum an. In China schränkten dagegen noch die Massnahmen bezüglich der Coronapandemie das Geschäft ein. (Lesen Sie hier mehr.)



Barry Callebaut: Der Schokoladehersteller Barry Callebaut hat im ersten Quartal seines laufenden Geschäftsjahres 2022/23 weniger Schokolade verkauft als im Vorjahresquartal. Von September bis November hat er 579 Kilotonnen Schokolade abgesetzt, 5,1% weniger als im Vorjahr. Für die kommenden Jahre peilt er ein Volumenwachstum von 4 bis 6% an. (Lesen Sie hier mehr.)



LUKB: Im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank kommt es zu einigen Wechseln: Der IT-Unternehmer Franz Grüter verlässt das Gremium auf die nächste Generalversammlung hin. Neu ins Aufsichtsgremium kommen Marc Gläser, Chef des Skiherstellers Stöckli, und Erica Dubach Spiegler, promovierte Informatikerin.



Baloise: Baloise-Chef Gert De Winter tritt aus persönlichen Gründen zurück. Auf ihn wird ab 1. Juli Michael Müller folgen, der bis jetzt das Schweizgeschäft geleitet. (Lesen Sie hier mehr.)



Tornos: Der Werkzeugmaschinenhersteller Tornos hat im Geschäftsjahr 2022 ein moderates Umsatzwachstum erreicht, während der Auftragseingang leicht nachgelassen hat. Zu berücksichtigen ist die hohe Vergleichsbasis zum Vorjahr, da sich das Geschäft deutlich von der Coronakrise erholt hat. Insgesamt wird für das zweite Halbjahr ein positives Ergebnis erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 18. Januar 2023

Schweiz

07:00 Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1

07:00 Richemont: Umsatz Q3

07:00 Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2022



Sonstige Termine:



CS-Studie: 'Investment Banking in Switzerland' (MK 10.00 Uhr), Zürich

Schweizer Immobilienmesse IMMO23 (inkl. 19.1.)

Stromkongress 2023 (bis 19.01.), Bern

WEF 2023 (bis 20.1.), Davos

International

07:00 NLD: Just Eat Takeaway, Q4-Trading-Update

08:00 EUR: KfZ-Erstzulassungen (ACEA) 12/22

08:00 GBR: Burberry, Q3-Trading-Update

16:15 USA: Linde plc, Hauptversammlung mit Abstimmung über Rückzug von Frankfurter Börse

22:30 AUS: BHP Group, H1-Produktionsbericht

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 11/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/22

15:15 USA: Industrieproduktion 12/22

16:00 USA: Industrieproduktion 12/22

16:00 USA: Lagerbestände 11/22

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten

JPN: Notenbank, Zinsentscheidung

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Novartis und Swiss Re …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Novartis und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12,5% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 22. Juli 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet. Die Valorennummer lautet 123 709 135. Das Börsenkürzel ist VZSLTQ. Die Liberierung findet am 30. Januar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Swisscom

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Swisscom zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 22% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 22. Januar 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 123 709 139. Das Börsenkürzel ist VZWLTQ. Die Liberierung findet am 30. Januar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).





