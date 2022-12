Der FuW-Morgen-Report vom 2. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, VAT, PolyPeptide und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag überwog an den US-Börsen wieder die Furcht vor einem kräftigeren Wirtschaftsabschwung und sinkenden Unternehmensgewinnen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6% und schloss auf 34’395 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 hielt sich mit –0,1% auf 4077 Punkte etwas besser. Der technologielastige Nasdaq Composite endete 0,1% höher auf 11’482 Zählern.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab auf 3,53% nach. Der Dollar verlor weiter an Wert, worauf der Euro erstmals seit fünf Monaten über 1.05 $/€ kletterte.



Unter den Einzeltiteln ragten Salesforce (–8,3%) heraus. Der Hersteller von Cloudsoftware machte zwar 19% mehr Umsatz im dritten Quartal, enttäuschte jedoch mit seinem Ausblick für das vierte Quartal. Wegen einer Gewinnwarnung gerieten die Aktien der Warenhauskette Dollar General (–7,6%) unter Druck. Netflix stiegen 3,7% nach einem Artikel des «Wall Street Journal» über ein neues Vertriebskonzept des Streamingdienstes.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Freitag überwiegend im Minus. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,7% und der breiter gefasste Topix 1,6%. Der Hongkonger Hang Seng handelt dagegen nur 0,2% unter dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,5% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1,7% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,3% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,7%.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,1% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,2% ab.

News Vorbörse Schweiz

ABB: Der Industriekonzern eröffnet heute eine vollständig automatisierte Roboterfabrik in China. Mehr als 90% der Robotiklösungen, die ABB in China verkaufe, würden in der Fabrik bei Schanghai hergestellt, teilte der Konzern mit. Die Investition in den Produktions- und Forschungsstandort betrage umgerechnet 150 Mio. $. (Lesen Sie hier mehr.)



VAT: Der Vakuumventilhersteller hat sich in der Mitteilung zum heutigen Kapitalmarkttag neue Ziele für die Jahre 2023 bis 2027 gesetzt. Der Umsatz soll bis Ende der Periode 1,8 bis 2,2 Mrd. Fr. betragen. Am letzten Kapitalmarkttag 2020 hatte VAT das Ziel ausgegeben, bis 2025 1,5 Mrd. Fr. umzusetzen. Das Profitabilitätsziel bleibt gleich, mit einem Ebitda-Margen-Korridor von 32 bis 37%. Für das laufende Jahr geht VAT von 1,1 Mrd. Fr. Umsatz und 35% Ebitda-Marge aus. Allerdings erwarte man «kurzfristig eine zyklische Abschwächung der Nachfrage», heisst es in der Mitteilung weiter. (Lesen Sie hier mehr.)



Roche: Der Pharmakonzern baut das Onkologiegeschäft in Kasachstan aus und hat hierfür mit dem kasachischen Gesundheitsministerium ein Abkommen unterzeichnet. Dafür ist Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz Medienberichten zufolge in das Land gereist und hat sich mit dem Staatsoberhaupt Kassym-Schomart Tokajew getroffen. Roche hat die Berichte bestätigt.



Zurich: Die Versicherungsgruppe hat den bereits angekündigten Verkauf eines Altbestands im Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft in Italien abgeschlossen. Käuferin ist die portugiesische Versicherungsgesellschaft GamaLife. Der Verkauf erhöhe die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) um 8 Prozentpunkte, hiess es weiter.



PolyPeptide: Der Pharmazulieferer korrigiert nach der Gewinnwarnung vom Juli ein zweites Mal die Prognosen. Der Umsatz werde 2022 auf rund 285 Mio. € stagnieren. Bisher hatte PolyPeptide ein Wachstum von 8 bis 10% in Aussicht gestellt. Zudem werde die Profitabilität «erheblich» sinken. Für die bereinigte Ebitda-Marge werden neu rund 15% vorausgesagt. Die bisherige Prognose lautete auf 22 bis 25%. Im vierten Quartal seien Probleme im technischen Bereich und im Herstellungsprozess aufgetreten, erklärte das Unternehmen weiter. Unter anderem seien zwei Produktionslinien vorübergehend abgeschaltet worden. (Lesen Sie hier mehr.)

PolyPeptide: Jens Fricke übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion des Director Global Operations und wird damit Mitglied der Geschäftsleitung, teilte PolyPeptide weiter mit. Er tritt die Nachfolge von Daniel Lasanow an. Dieser habe sich entschlossen, von seiner Funktion zurückzutreten. (Lesen Sie hier mehr.)



ObsEva: Das Biotech-Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 65,7 Mio. $ Verlust geschrieben (i. Vj.: 38,3 Mio. $). Im dritten Quartal fehlten 12,1 Mio. $. Die flüssigen Mittel per Ende September 2022 lagen bei 9,7 Mio. $. Nach dem 30. September habe das Unternehmen allerdings noch 15 Mio. $ erhalten, teilte es mit. Somit seien per Ende November nach Begleichung aller derzeit fälligen Verbindlichkeiten ungefähr 16 Mio. $ an flüssigen Mitteln sowie beschränkt verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten vorhanden. (Lesen Sie hier mehr.)

BKW: Der Energiekonzern hat Antonin Guez per 1. Januar 2023 zum CEO der Gebäudetechniksparte ernannt. Der 43-Jährige solle die Kompetenzen des Gebäudetechniknetzwerks der BKW bündeln und nachhaltige Kundenlösungen schweizweit ausbauen, teilte BKW mit. Zuvor war Guez Chef von Engie Schweiz (heute Equans Services).



Investis: Die Immobiliengesellschaft hat bald zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder: Per 1. Januar übernimmt Aude-Sophie Vartzbed die Leitung des Segments Properties. Zudem ist Michael Stucki ebenfalls per 1. Januar zum Leiter des Segments Real Estate Services ernannt worden. Vartzbed ist den Angaben zufolge seit 2016 für Investis tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem für den Immobiliendienstleister CBRE. Stucki ist seit 2015 für Investis tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Tochter Hauswartprofis.

Burkhalter: Die Elektrotechnikkonzern Burkhalter hat die Finanzierung der im Oktober übernommenen Imwinkelried Lüftung und Klima geregelt. Die dazu erforderliche Kapitalerhöhung wurde durch die Ausgabe von 137'327 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.04 Fr. nun abgeschlossen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. Dezember 2022

Schweiz

VAT: Kapitalmarkttag (10.30-14.45 Uhr), Zürich

International

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Netzetag 2022

DEU: Allianz, Inside Allianz Series No. 1

Konjunktur

08:00 DEU: Im- und Exporte 10/22

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/22

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/22

EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, EFSF, Spanien, Litauen

EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich, Litauen

Ausblick – Unternehmen

In der Nikolaus-Woche kehrt schon etwas vorweihnachtliche Ruhe an den Märkten ein. Es gibt weniger Termine als in den Vorwochen.

Am Dienstag legt Schaffner das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021/22 vor. Der Elektrotechnikzulieferer schockte zuletzt im Sommer mit einer Gewinnwarnung. Profitabler als vor der Trennung von der Division Power Magnetics ist er dennoch unterwegs.

Glencore und TX Group laden für denselben Tag zu Kapitalmarktveranstaltungen.

Am Donnerstag treffen sich die Aktionäre des Farbmetrikers Datacolor zur Generalversammlung.

