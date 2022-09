Der FuW-Morgen-Report vom 19.09.2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Emmi, Roche und Valora, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Anleger an den asiatischen Märkten halten sich am Montag vor den weltweit anstehenden Zentralbanksitzungen weitgehend zurück. Dreizehn Währungshüter, allen voran die US-Notenbank Fed, bestimmen in dieser Woche den weiteren Kurs gegen die Inflation.



Der Shanghai Composite Index liegt 0,2% im Minus. Der Hongkonger Hang Seng verliert mehr als 1%, der koreanische Kospi ebenfalls. Der australische Leitindex ASX hält sich praktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, gewinnt hingegen 0,3%. Die Börsen in Japan blieben wegen eines Feiertags am Montag geschlossen.



USA

Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hatte sich am Freitag fortgesetzt. Angesichts überraschend hoher Inflationszahlen gab der Dow Jones Industrial um 0,5% auf 30’822 nach. Der breit aufgestellte S&P 500 sank um 0,7% auf 3873.

Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,6% auf 11’861. Alle drei New Yorker Kursbarometer hatten im Verlauf erneut Tiefststände seit Mitte Juli erreicht. Die Aktien von FedEx brachen nach einer Kassierung der Gewinnprognose um 21% ein.

Für die Titel von Uber ging es um 4% nach unten. Der Transportvermittler wurde offenbar Opfer eines Hackerangriffs. Die Netflix-Aktien gehörten zu den wenigen positiven Werten, angetrieben von einer Analysten-Hochstufung.



Futures

Bei den Terminkontrakten notierte am Montagmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 unverändert, derjenige auf den S&P 500 lag 0,2% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse erwägt, für die Aktivitäten ihrer US-Investmentbank wieder den Namen First Boston zu verwenden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine solche Umfirmierung könnte Spekulationen befeuern, wonach sich CS von diesem risikobehafteten Geschäft trennen möchte, heisst es weiter.

Emmi: Sacha D. Gerber wird Finanzchef des Nahrungsmittelkonzerns Emmi. Gerber war zuvor CFO von Calida. Er folgt auf Ricarda Demarmels, die per 1. Januar 2023 Urs Riedener als CEO ablösen wird. Zudem bestätigt Emmi am heutigen Kapitalmarkttag den strategischen Kurs sowie die publizierte Gesamtjahres- und Mittelfristprognose.

Roche: Die EU-Kommission erteilt dem Augenmittel Vabysmo des Pharmakonzerns Roche die Zulassung. Es wirkt gegen neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (nAMD) und Sehbehinderung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DME).

Valora: Der Kioskbetreiber Valora, der durch die mexikanische Femsa übernommen wird, wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. Oktober den Verwaltungsrat neu besetzen. Zur Zuwahl in den VR sind Femsa-CEO Daniel Alberto Rodríguez Cofré als Präsident sowie weitere Femsa-Manager vorgesehen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. September 2022

Schweiz

18:00 Alpine Select: Ergebnis H1

Sonstige Termine:

Emmi: Kapitalmarkttag

International

15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 07/22

11:00 EUR: Bauproduktion 07/22

16:00 USA: NAHB-Index 09/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa erst am Dienstag mit dem EU-Leistungsbilanzsaldo, den deutschen Erzeugerpreisen und dem Zinsentscheid der schwedischen Riksbank. Am Mittwoch erscheint das niederländische Konsumentenvertrauen. Die EZB publiziert am Donnerstag ihren Wirtschaftsbericht, und am selben Tag erfahren wir mehr über das EU-Verbrauchervertrauen und das Geschäftsklima in Frankreich. Den Wochenabschluss am Freitag machen das Q2-BIP für die Niederlande und Spanien sowie die Einkaufsmanagerindizes für das Euroland und einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich.



Am Dienstag informiert das Seco in der Schweiz über die Konjunkturprognosen für den Herbst. Am selben Tag stehen die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im August auf dem Programm sowie der Global Wealth Report der CS. Mit Spannung erwartet werden der Zinsentscheid und die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag. Am Freitag veröffentlicht die SNB dann ihre Zahlungsbilanz für das zweite Quartal.



Im Vereinigten Königreich und in Norwegen stehen ebenfalls am Donnerstag die geldpolitischen Entscheide an. Die Briten informieren zudem am Freitag über das GfK-Verbrauchervertrauen und die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor.



Der wichtigste Termin in den USA diese Woche ist der Zinsentscheid des Fed am Mittwoch. Aber auch sonst stehen einige Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Dienstag die Baubeginne und -genehmigungen, am Mittwoch der Verkauf bestehender Häuser, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge Arbeitslosenhilfe, der Leistungsbilanzsaldo und der Index of Leading Indicators, am Freitag der Markit-Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe.



In Japan werden die Konsumentenpreise am Dienstag veröffentlicht. Die Bank of Japan informiert am Donnerstag über ihre aktuelle Geldpolitik.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

