Der FuW-Morgen-Report vom 18. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, GAM, DKSH, SFS Group und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Overnight

USA

Nach einem verhaltenen Start wegen der schlechten Wachstumsdaten aus China schlossen die wichtigsten US-Aktienindizes am Montag im Plus. Der Dow Jones Industrial legte 0,22% zu auf 34’585 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,4% auf 4523 Zähler, und der technologielastige Nasdaq Composite verbesserte sich 0,9% auf 14’245 Punkte.

Unter den Einzeltiteln ragten die Aktien der Telecomunternehmen heraus. Die Branche ist mit hohen Kostenforderungen von Umweltorganisationen angesichts angeblich mit Blei verunreinigter Kabel konfrontiert. AT&T gaben 6,7% nach auf ein dreissigjähriges Kurstief, Verizon (–7,5%) handelten auf dem niedrigsten Kursniveau seit 2010.

Nach den am Freitag veröffentlichten guten Quartalsergebnissen, u.a. einem Gewinnanstieg von 57%, stiegen die Aktien von Wells Fargo (+2,7%). JPMorgan Chase legten 2,4% zu.

Morgan Stanley erhöhte das Kursziel für Apple (+1,7%) um 30 $ auf 220 $.

Der Autohersteller Ford Motor (–5,9%) hat dagegen den Preis für seinen Elektro-Pick-up F-150 Lightning gesenkt.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Dienstag schwach. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,1% im Minus, der breiter gefasste Topix legt 0,3% zu. Der Hongkonger Hang Seng verliert 2,2%, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,2% unter dem Vortagesschluss handelt. Der koreanische Kospi notiert 0,4% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,6% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,3% im Minus.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,1% im Minus, der Future auf den Euro Stoxx 50 dagegen 0,1% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat den Umsatz im zweiten Quartal 7% auf 13,6 Mrd. $ erhöht; zu konstanten Wechselkursen sind es 9% mehr. Für das erste Halbjahr ergibt sich eine Steigerung um 5 bzw. 8% auf 26,6 Mrd. $. Der Kern-Ebit des zweiten Quartals hat 9% auf 4668 Mio. $ zugenommen, der Kern-Gewinn 117% auf 3811 Mio. $. Die Zahlen übertreffen die Erwartungen. Die nach dem ersten Quartal angehobene Jahresprognose wird nochmals erhöht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Novartis: Der VR von Novartis hat sich einstimmig für die vorgeschlagene Trennung von Sandoz durch einen 100%igen Spin-off ausgesprochen. An einer für den 15. September geplanten a.o. GV sollen die Aktionäre über den Spin-off und die damit verbundene Kapitalherabsetzung von Novartis abstimmen können. Sandoz soll an der SIX Swiss Exchange kotiert werden, geplant sind zudem American Depositary Receipts (ADR) für die USA. Der Spin-off soll Anfang des vierten Quartals stattfinden.

Novartis: Am Montagnachmittag hat das Unternehmen zudem den Kauf von weiterem Know-how in der RNA-Forschung bekanntgegeben. Dazu wird es die US-Biotech-Gesellschaft DTx Pharma akquirieren. Ausser einer Vorabzahlung von 500 Mio. $ sind auch Meilensteinzahlungen vereinbart worden. ( Lesen Sie hier mehr dazu. )

DKSH: Eine Umsatzsteigerung um 0,5% auf 5,62 Mrd. Fr. meldet der Marktexpansionsdienstleister DKSH. Zu konstanten Wechselkursen sind es inkl. Akquisitionen 7,2% mehr. Der Ebit ist 3,4% (wechselkursbereinigt: 12,8%) auf rund 159 Mio. Fr. gestiegen, der Gewinn 1,3% (9,3) auf 107 Mio. Fr. Das Ergebnis liegt über den Erwartungen. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SFS Group: Dank der Übernahme von Hoffmann ist der Umsatz des Industriezulieferers SFS Group im ersten Halbjahr 29% auf 1581 Mio. Fr. gestiegen. Organisch sind es knapp 1% mehr. Der Ebit hat sich 16,6% auf 190 Mio. Fr. erhöht (12,1% Marge), der Gewinn 2,4% auf 135 Mio. Fr. Vor allem Letzterer liegt unter den Erwartungen. Das Zielband der Umsatzprognose wird nach unten ausgeweitet, von 3,2 bis 3,3 auf 3,1 bis 3,3 Mrd. Fr. Der Ausblick für die Ebit-Marge sinkt an den unteren Rand der bisherigen Spanne von 12 bis 15%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SGS: Der Warenprüfkonzern SGS ernennt Géraldine Picaud zur Finanzchefin und zum Mitglied der Geschäftsleitung (Operations Council). Picaud ist zuvor CFO von Holcim gewesen und ersetzt Dominik de Daniel, der Ende Januar 2024 abtreten wird. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Zuger Kantonalbank: Die Zuger Kantonalbank hat den Geschäftsertrag im ersten Halbjahr 25,3% auf knapp 152 Mio. Fr. gesteigert. Der Geschäftserfolg hat 22,4% auf 73 Mio. Fr. zugenommen, der Gewinn 19,9% auf knapp 63 Mio. Fr. Im Ausblick äussert sich das Management zuversichtlich. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Walliser Kantonalbank: Die Walliser Kantonalbank hat im ersten Halbjahr den Geschäftsertrag 12,1% auf 143 Mio. Fr. gesteigert. Der Geschäftserfolg hat sich 21,1% auf 74,1 Mio. Fr. erhöht, der Gewinn 22,2% auf 65,7 Mio. Die Bilanzsumme ist 2% auf 19,7 Mrd. Fr. gestiegen. Für das Gesamtjahr erwartet die WKB höhere Ergebnisse als in den vorherigen Jahren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sonova: In einem am Montag veröffentlichten Interview mit «Finanz und Wirtschaft» hat der CEO des Hörgeräteherstellers Sonova, Arnd Kaldowski, die Erwartung geäussert, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine «spürbare Dynamik» in die Aktivitäten zurückkehren werde. ( Lesen Sie mehr dazu .)

GAM: Der Übernahmekampf um den Vermögensverwalter GAM findet eine weitere Fortsetzung. Nachdem sich Liontrust vergangene Woche mit einem Brief an die Aktionäre gewandt und sie aufgefordert hatte, ihre Aktien anzudienen, hat gestern die Aktionärsgruppe NewGAMe, die die Übernahme durch Liontrust ablehnt, diversen Punkten in Liontrusts Brief widersprochen. Heute hat sie nun ihrerseits ein (Teil-)Angebot für maximal 28 Mio. Titel vorgelegt. Es liegt bei 0.55 Fr. und soll am oder um den 17. August starten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swatch Group: Der Uhrenkonzern Swatch Group hat den Staat Malaysia wegen der Beschlagnahmung von Uhren mit den LGBTQ-Regenbogenfarben verklagt. Das hat ein Anwalt der Gesellschaft am Montagnachmittag mitgeteilt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 18. Juli 2023

Schweiz

06:00 SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:00 Walliser KB: Ergebnis H1

06:45 DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 Zuger KB: Ergebnis H1

08:30 BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022

International

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen



Ohne Zeitangabe:

NOR: Schibsted, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

Konjunktur

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/23

15:15 USA: Industrieproduktion 06/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/23

16:00 USA: Lagerbestände 05/23

16:00 USA: NAHB-Index 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Vergangene Woche stieg der Preis für ein Fass Öl zum ersten Mal in zwei Monaten über 80 $. Ölbullen zeigen sich zuversichtlich, dass steigende Nachfrage und Lieferkürzungen durch Förderländer wie Saudi-Arabien den Preis weiter nach oben treiben könnten.

Am Montag sank der Preis je Fass vom Nordseemix Brent unter 78 $. Analysten brachten dies mit enttäuschenden Wachstumszahlen aus China in Verbindung. Dazu kam, dass das Förderland Libyen offenbar wieder mehr Öl in die Weltmärkte liefert.

Die Fundamentaldaten für den Ölmarkt sind laut einem Experten immer noch unstet. «Die Welt wartet immer noch auf eine wirkliche Erholung in China, Europa ist in der Rezession, und wir wissen nicht, ob die USA eine weiche oder eine harte Landung erleben werden», sagte Ed Morse von der Rohstoffanalyse der US-Grossbank Citigroup.

Der Goldpreis-Future hatte vergangene Woche bis zu 1967 $ je Feinunze erreicht, bevor er bis Montagnachmittag auf 1951 $ nachgab. Damit handelt das Edelmetall aber immer noch höher als vor zwei Wochen, als der Preis unter 1940 $ verharrt hatte. Gold wird gestützt durch die Einschätzung, dass die Notenbanken die Inflation insbesondere in den USA noch nicht in den Griff bekommen haben.

Die Geopolitik bewegt den Preis von Weizen. Russland hielt die Drohung aufrecht, den Exportkorridor für ukrainischen Weizen und andere Landwirtschaftsgüter im Schwarzen Meer zu schliessen. Eine Verlängerung wäre am Montag notwendig geworden. In London notierte der Weizen-Future am Montagnachmittag 1,5% höher. Den Markt etwas beruhigt hat aber die Tatsache, dass der Schritt Russlands zur Nicht-Verlängerung des Abkommens dank Alternativen zur Schwarzmeerroute nicht gleichbedeutend mit einem Ausfuhrstopp für ukrainischen Weizen ist.

