Der FuW-Morgen-Report vom 12. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu U-Blox, Swiss Re, Holcim und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Der US-Aktienmarkt profitiert von der Nachricht, dass die chinesische Regierung den Häusermarkt stützen will. Auch werden wegen des schwachen Wachstums Chinas weitere Stimulusmassnahmen erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (+0,93%) legte den zweiten Tag in Folge zu, auf 34’261,42 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P 500 (+0,67%) stieg auf 4439,26 Punkte. Die Tech-Benchmark Nasdaq 100 (+0,49%) schloss auf 15’119,06 Zählern.

Der Softwareanbieter Salesforce (+3,9%) wird seine Richtpreise um 9% erhöhen.

Noch besser performten die Aktien des Mischkonzerns 3M (+4,9%). Analysten der Bank of America (BofA) loben die Restrukturierungspläne des Unternehmens.

BofA äusserte sich auch positiv über die Qualität des Finanzinstituts US Bancorp (+3,5%).

Microsoft (+0,2%) hat eine weitere Hürde gemeistert, den Computerspielhersteller Activision Blizzard (10%) zu übernehmen. Die amerikanische Regierung ist vor Gericht gescheitert, die Übernahme superprovisorisch aufzuhalten.

Asien/Pazifik

Die japanischen Aktienkurse stehen am Dienstagmorgen unter Druck. Der Leitindex Nikkei 225 (–0,7%) wie auch der Topix (–0,4%) geben nach. Auch die chinesische Benchmark CSI 300 (–0,3%) notiert tiefer. Der Hang Seng (+1%) in Hongkong legt dagegen zu. Der südkoreanische Kospi (+0,2%) avanciert, der taiwanesische Taiex zeigt sich dagegen fast unverändert.

In Australien notiert der S&P/ASX 200 (+0,4%) höher.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (+0,1%) und den Euro Stoxx 50 (+0,5%) zeigen eine positive Kursentwicklung an.

News Vorbörse Schweiz

U-Blox: Der Chipentwickler weist für das erste Halbjahr einen 12,8% höheren Umsatz von 332 Mio. Fr. aus, was etwa den Erwartungen der Analysten entspricht. Die Jahresziele werden bestätigt. Zudem meldet das Unternehmen einen Design-Gewinn im Bereich autonomes Fahren bei einem führenden Automobilhersteller. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Swiss Re: Neuer Verwaltungsratspräsident des Rückversicherungskonzerns Swiss Re soll Jacques de Vaucleroy werden. Er ist bereits seit 2017 im VR von Swiss Re und seit Frühling 2023 Vize- sowie – nach dem Abgang von Sergio Ermotti – Interims-Präsident. Die Wahl wird an der nächsten GV im Frühling 2024 stattfinden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Holcim: Der Bauzulieferer Holcim engagiert sich im Risikokapitalfonds Suffolk Technologies als Limited Partner und stellt dem Fonds 110 Mio. $ zur Verfügung. Mit dem Geld soll über Start-ups die Innovation im Bereich nachhaltiger Baulösungen vorangetrieben werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schindler: Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat einen Grossauftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Er kann 150 Aufzüge und Rolltreppen für eine Grossüberbauung mit Hotels, Restaurants und Läden in Mekka liefern. Finanzielle Angaben dazu wurden keine gemacht.

Baloise: Der Baloise Swiss Property Fund will weniger Geld aufnehmen als geplant. Die für September geplante Kapitalerhöhung soll 135 statt 200 Mio. Fr. umfassen. Grund dafür sei das aktuelle Marktumfeld.

Kudelski: Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski meldete am Dienstagabend den Erhalt eines Auftrags vom US-Verteidigungsministerium für das Asset Tracking von Bodengeräten der Luftverteidigung. Finanzielle Angaben dazu gab es keine.

Kinarus: Das Biotech-Unternehmen Kinarus meldet den Abgang von Finanzchef Subhasis Roy. Der Posten wird vorerst nicht neu besetzt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Änderungen in den SIX-Indizes: Folgende Änderungen werden per Börsenschluss am 15. September vorgenommen. In den Swiss Leader Index (SLI) kommen neu Roche Inhaber und SIG Group N. Dafür fallen AMS Osram und Temenos raus. Im Mid-Cap-Index SMIM sind neu BKW enthalten, dagegen werden DocMorris eliminiert. Im SMI kommt es nicht zu Änderungen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 12. Juli 2023

Schweiz

07:00 BC Jura: Ergebnis H1

07:00 Hypi Lenzburg: Ergebnis H1

07:00 U-blox: Umsatz H1

09:00 UBS Outlook Schweiz - Was kommt nach der Zinswende?

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023

International

07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BoE, Ergebnisse des Bankenstresstests



Ohne genaue Zeitangabe:

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/23

08:00 DEU: Aussenhandel (Detailergebnisse) 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Realeinkommen 06/23

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

Ausblick – Neue derivative Produkte

Basler Kantonalbank lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Axa, Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance …



Basler Kantonalbank begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Axa, Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 20. Januar 2025 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 161 064. Das Börsenkürzel ist BERBKB. Die Liberierung findet am 27. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Kühne + Nagel, Sonova und VAT Group



Basler Kantonalbank begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Kühne + Nagel, Sonova und VAT Group zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 21. Oktober 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 161 065. Das Börsenkürzel ist BESBKB. Die Liberierung findet am 28. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



