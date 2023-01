Der FuW-Morgen-Report vom 11. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sika, U-Blox, Medmix und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Nach den Kursverlusten des Vortages aufgrund der Äusserung zweier US-Notenbanker, wonach das Ende der Zinserhöhungen möglicherweise erst bei einem Leitzins von mehr als 5% erreicht werde, verlief der Start am Dienstag zunächst holprig. Erst in den letzten Handelsstunden nahmen die Kurse Fahrt auf. Der Dow Jones Industrial gewann schliesslich 0,56% auf 33’704,1 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit einem Plus von 0,7% auf 3919,25 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte 0,88% auf 11'205,78 Zähler.

Erneut gefragt waren die Valoren des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac. Nachdem sie bereits in den vergangenen zwei Handelstagen 55% zugelegt hatten, gewannen sie am Dienstag weitere 20%. Grund für den Anstieg sind vielversprechende Zwischenergebnisse einer laufenden Phase-I-Studie mit einem Impfstoff gegen Grippe und Covid-19 auf mRNA-Basis.

Auffällig waren auch die Papiere von Sotera Health, deren Kurs sich beinahe verdoppelte. Der Anbieter von Sterilisationslösungen und Labortests hat eine gerichtliche Klage gegen einen Konkurrenten fallen gelassen. Für die Beilegung des Falles fliesst eine Zahlung über 408 Mio. $ an das Unternehmen.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Boeing. Sie gaben fast 1% nach. Das Minus lässt sich mit Gewinnmitnahmen erklären, nachdem die Titel seit Anfang Oktober ein deutliches Plus von 76% verzeichnet hatten.

Die Valoren von Virgin Orbit verloren deutlich (–14%) und notieren auf einem neuen Tief. Das US-Raumfahrtunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson scheiterte beim Versuch, neun Satelliten mithilfe eines umgebauten Jumbojets, der als fliegende Startrampe fungierte, ins All zu befördern.

Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte erneut freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1%, der breiter gefasste Topix dreht 1,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 0,3%, der Shanghai Composite legt ebenfalls 0,3% zu. In Hongkong steigt der Hang Seng 1,5%, der koreanische Leitindex Kospi tendiert 0,5% fester. In Australien avanciert der S&P/ASX 200 0,9%.

Futures

In Europa signalisiert der Terminkontrakt auf den deutschen Dax vorbörslich einen Anstieg von 0,6%. In den USA notiert der Futures auf den S&P 500 marginal im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat 2022 mit einem Rekordumsatz von 10,5 Mrd. Fr. abgeschlossen, ein Plus von 13,4%. Der Betriebsgewinn erreichte ebenso Rekordhöhe, hiess es, wird aber erst am 17. Februar kommuniziert. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Unternehmen von einem Rekord beim operativen Ergebnis auf Stufe Ebit aus sowie einer im Vergleich zum Vorjahr stabilen Ebit-Marge von 15%. Die Mittelfristziele eines Umsatzwachstums zwischen 6 und 8% sowie einer Ebit-Marge zwischen 15 und 18% wurden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

U-Blox: Der Chipdesigner U-Blox hat im vergangenen Jahr wie von Analysten erwartet einen Umsatz von 624 Mio. Fr. erzielt, ein Wachstum von 51%. Stephan Zizala, CEO seit Anfang Jahr, nannte das Wachstum aussergewöhnlich und rechnet in diesem Jahr mit einer Normalisierung. U-Blox hat 2022 insbesondere von der Normalisierung der Produktionsverhältnisse in Fernost profitiert. Endgültige Zahlen kommen am 10. März. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Medmix: Die Industriegesellschaft Medmix warnt vor einem niedrigeren Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der Probleme in Polen. Sie rechnet nun mit einer Ebit-Marge von nur noch 22%, zuvor war sie von 25% ausgegangen. An der Umsatzerwartung von 460 bis 470 Mio. Fr. für 2022 hält das Management fest. Das Unternehmen plant den Verkauf der Niederlassung in Polen. Die Produktion dort ruht bereits aufgrund von Sanktionen wegen des Medmix-Aktionärs Victor Vekselberg. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Burkhalter: Die Elektroinstallationsgruppe Burkhalter hat die Bündner LKE Haustechnik mit 23 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 7,5 Mio. Fr. übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Für den Kauf schafft das Unternehmen 42’000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts. Diese Titel dürfen während zwei Jahren nicht veräussert werden.

Basilea: Das Biotech-Unternehmen Basilea übertrifft die eigene Vorgabe mit einem voraussichtlichen Umsatz von 148 Mio. Fr. deutlich (die Guidance für 2022 belief sich auf 116 bis 122 Mio. Fr.). Durch den geplanten Ausstieg aus dem Krebsbereich wurde ein signifikanter Erlös erzielt. Ebenfalls deutlich über den eigenen Erwartungen sind die Umsatzbeiträge der beiden Hauptprodukte Cresemba und Zevtera, die rund 122 Mio. Fr. in Basileas Kasse gespült haben. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate möchte Basilea im wichtigen US-Markt den Zulassungsantrag für das Antibiotikum Zevtera für drei Indikationsgebiete einreichen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva hat 2022 den Umsatz 57% auf 15,5 Mio. Fr. ausgebaut. Der Bruttodeckungsbeitrag als Messgrösse für die Profitabilität stieg in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auf 21%, nach 11% im ersten Semester. Über das Gesamtjahr gesehen erreicht er 16%. Für 2023 rechnet Evolva, wie kommuniziert, mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Fr. und einem Deckungsbeitrag von mehr als 20%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. Januar 2023

Schweiz

06:00 Sika: Umsatz 2022

07:00 U-blox: Umsatz 2022

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

Verband Schweizer Medien: Dreikönigstagung (ab 8.30 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Südzucker-Tochter Cropenergies, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer Trading Update zu Q4 und Gesamtjahr 2022

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 11/22

11:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt-Pk

Konjunktur

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt Q3/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/22

10:50 EUR: EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DEU: Auktionsergebnis Neuemission Bundesanleihe

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Outperformance-Bonuszertifikat auf den SMI

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Outperformance-Bonuszertifikat in Franken auf den Swiss Market Index (SMI) mit einer Partizipation von 150% und einer Barriere von 65% (Valor 120 426 392).

Mit dem Outperformance-Bonuszertifikat partizipieren Anleger bei der Endfixierung zu 150% an der positiven Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts. Sofern der Basiswert während der gesamten Laufzeit des Produkts nicht auf oder unter der Barriere von 65% notiert, werden am Rückzahlungstag mindestens 100% des Nominalwerts zurückgezahlt.

Andernfalls partizipieren Anleger an der positiven wie der negativen Entwicklung des Basiswerts. Die Mindestrückzahlung gilt in diesem Fall nicht mehr, und das Produkt kann unter Umständen einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich. Die Rückzahlung wird in jedem Fall in bar geleistet.

Zeichnungsschluss ist am 23. Januar um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivtive Map») handelt es sich um das Partizipationsprodukt Bonus-Outperformance-Zertifikat (1330).



