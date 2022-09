Der FuW-Morgen-Report vom 30. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Cembra, Igea, Kinarus und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag konnte sich die Erholung vom Vortag nicht fortsetzen. Im Gegenteil: Der Dow Jones Industrial schloss 1,5% tiefer auf 29'226 Punkten, der marktbreite S&P 500 gab 2,1% auf 3640 Zähler nach und der technologielastige Nasdaq Composite sackte gar 2,9% auf 11'165 Punkte ab. Robuste Konjunkturdaten bestätigten die Erwartung der Anleger, dass der Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter gestrafft werden dürfte.

Deutlich unter Druck waren Technologietitel. Beispielsweise verloren Tesla 6,8%, Apple 4,9% und Nvidia 4,1%. Zulegen konnte hingegen der Versicherers Travelers (+1,2%). Anleger reagierten erleichtert auf die Nachricht, dass sich der Wirbelsturm Ian in Florida abgeschwächt hatte.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien zeigen am Freitag mehrheitlich kein erfreuliches Bild. In Tokio sinkt der Nikkei 225 2,2% und der breiter gefasste Topix 1,9%. Der Hongkonger Hang Seng notiert unverändert und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,8% schwächer. Der koreanische Kospi notiert 0,1% und der Taiex in Taiwan 1,0% im Minus.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 1,1% schwächer.

Futures

Die Terminmärkte geben keine Richtung vor: Der Futures auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Minus. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 notiert unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Igea: Das Biotech-Unternehmen Igea muss den Halbjahresbericht 2022 doch noch nicht veröffentlichen. Das Unternehmen aus den Niederlanden erhält von der Schweizer Börse eine vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht. Igea hat nun bis zum 31. Oktober 2022 Zeit, den Halbjahresbericht vorzulegen. Parallel dazu hat Igea erste ungeprüfte Zahlen vorgelegt, wonach das Unternehmen keinen Umsatz erwirtschaftet hat. Der Nettoverlust fällt in der Höhe von 366’000 € aus. (Lesen Sie hier mehr.)

Cembra: Das Finanzhaus übernimmt zu einem Kaufpreis von 60 Mio. Fr. den Schweizer Rechnungskaufanbieter Byjuno. Mit dem Schritt will Cembra weiter den Einstieg in das Buy-Now-Pay-Later-Geschäft vorantreiben. Cembra hat vor, Byjuno mit der Tochter Swissbilling zusammenzuführen. Parallel dazu gab Cembra ein Trading-Update zum 3. Quartal bekannt und erwartet einen Anstieg des Nettoertrags um 3%. Im Kreditkartengeschäft dürfte eine Ertragssteigerung von 8% zu erwarten sein, die Cembra auf die Markteinführung der Kreditkartenfamilie Certo zurückführt. Cembra bestätigt zudem den Ausblick und die Mittelfristziele. (Lesen Sie hier mehr.)

Kinarus: Das Biopharmazieunternehmen Kinarus hat sich entschieden, die Phase-2-Studie Kinetic angesichts der zu erwartenden Resultate einzustellen. Es gäbe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, eine positive Wirkung bei einer hohen Anzahl an Patienten in Behandlung zu erzielen. Das liege laut Kinarus zum Teil auch an den Entwicklungen der aktuellen Behandlungslandschaft zu Covid. Die Studie würde bei hospitalisierten Covid-19-Patienten durchgeführt und betrifft den Wirkstoff KIN001, der unter anderem den Krankheitsverlauf und die Dauer von Long Covid mildern soll. (Lesen Sie hier mehr.)

Airesis: Die Beteiligungsgesellschaft, zu der die Sportmarke Le Coq Sportif zählt, hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 23% auf knapp 75 Mio. € gesteigert. Der operative Betriebsverlust weitete sich jedoch gegenüber dem Vorjahr auf 3,5 Mio. € leicht aus. Unterm Strich ergab sich ein Nettoverlust von 6,3 Mio. €. Bereits im ersten Halbjahr des Vorjahres schrieb Airesis rote Zahlen. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. September 2022

Schweiz

07:00 Airesis: Ergebnis H1

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze August

09:00 Kof-Konjunkturbarometer September

09:00 SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2

18:00 EPH: Ergebnis H1

19:00 CI Com: Ergebnis H1

Leclanché: GV (u.a. Umwandung von Schulden in Aktien; ohne phys. Präsenz)

International

09:30 NLD: Philips, ausserordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: Hella, Hauptversammlung, Lippstadt

13:00 DEU: Pressegespräch mit Ryanair-CEO Eddie Wilson

Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 08/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 08/22 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/22

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 08/&22

08:00 GBR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 08/22

09:00 CZE: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 08/22

09:00 AUT: Erzeugerpreise 08/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 09/22

10:00 POL: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Einkommen und Ausgaben 08/22

15:45 USA: MNI Chicago 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (endgültig)

Ausblick – Unternehmen

Der Terminkalender für die kommende Woche hat nur wenige Einträge.

Am Montag beginnt der Handel mit den Aktien von Accelleron. Der Börsenneuling ist ein Spin-off von ABB, in dem das Geschäft mit Turboladern für übergrosse Verbrennungsmotoren – etwa bei Schiffen oder Notstromaggregaten – zusammengefasst ist. Der Backwarenkonzern Aryzta veröffentlicht am selben Tag das Ergebnis für das Ende Juli abgeschlossene Geschäftsjahr 2022. Dann wird sich zeigen, ob nach einem Gewinn im ersten Halbjahr auch für das ganze Jahr schwarze Zahlen erreicht werden konnten. Von besonderem Interesse ist der Ausblick auf die Kosteninflation, denn die Tiefkühllager des Unternehmens verbrauchen sehr viel Energie.

Für Dienstag hat der Bauchemiekonzern Sika zu einem Kapitalmarkttag eingeladen. Mit Spannung werden neue Informationen zur Akquisition von MBCC erwartet. Die grösste Übernahme in seiner Geschichte kostet das Unternehmen 5,5 Mrd. Fr. Der Abschluss der Transaktion musste ins kommende Jahr verschoben werden, weil die Prüfungen einiger Wettbewerbsbehörden länger dauern als erwartet.

Am Mittwoch ist kein Termin avisiert.

Bei der Privatbank EFG findet am Donnerstag eine virtuelle ausserordentliche Generalversammlung statt, an der der ehemalige Chef von HSBC Schweiz, Alexander Classen, und der ehemalige Manager bei der Genfer Privatbank Pictet und heutige Grossaktionär, Boris Collardi, neu in den Verwaltungsrat gewählt werden sollen. Classen soll zudem zum Präsidenten gewählt werden.

Der Freitag ist frei von Terminen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.