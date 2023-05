Der FuW-Morgen-Report vom 8. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, SHL Telemedicine und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Märkte in Asien finden am Montag vor den anstehenden US-Inflationsdaten von dieser Woche keine gemeinsame Richtung. Am Freitag hatten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed einen Dämpfer versetzt. Eine Überraschung bei den Inflationsdaten würde die Chancen auf eine Zinssenkung ab September in Frage stellen.

Auch die Sorgen über eine Bankenkrise belasten die Anleger. Viel Aufmerksamkeit wird daher die später am Montag veröffentlichte Umfrage der Währungshüter auf sich ziehen, um die Auswirkungen des regionalen US-Bankenstresses zu bewerten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,7% tiefer bei 28’970 Punkten. Der breiter gefasste Topix sinkt um 0,2% auf 2071 Punkte. Die Börse in Schanghai liegt 1,8% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen (CSI300) gewinnt 1,1%. Der koreanische Kospi legt um 0,7% zu, ebenso der australische S&P/ASX 200.

USA

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65% nach oben auf 33’674,38 Punkte. Damit fiel die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,2% gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt generell als schwacher Börsenmonat.



Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,85% auf 4136,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg sogar um 2,13% auf 13’259,13 Punkte. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple.



Die Apple-Aktien stiegen um fast 5% auf den höchsten Stand seit August 2022. Das Unternehmen punktete im ersten Quartal vor allem mit seinem weiterhin wichtigsten Produkt iPhone und stemmte sich damit gegen die Flaute im Smartphone-Markt. Zudem hob es die Dividende an und stellte weitere Aktienrückkäufe für 90 Mrd. $ in Aussicht. Die Aktien des Fahrdienstanbieters Lyft brachen um fast 20% ein. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Kontrahenten von Uber sprach die Barclays Bank von nicht wettbewerbsfähigen Preisen. Erst nach 2023 könne sich die Lage bessern.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Montag nahezu unverändert, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Future leicht im Plus (+0,12%). Der Future auf den Schweizer SMI handelt 0,97% höher.

News Vorbörse Schweiz

ABB: Der Technologiekonzern ABB engagiert sich in Schweden beim Projekt SoutH2Port. Dabei geht es um die Nutzung von Windstrom zur Herstellung von Wasserstoff mit erneuerbaren Energiequellen. ABB ist für die technische Integration einer Offshore-Windanlage mitverantwortlich. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



SHL Telemedicine: Das israelische Unternehmen, spezialisiert auf Telemedizin, führt am 22. Juni eine ausserordentliche Generalversammlung durch, die die Wiederwahl des externen Verwaltungsratsmitglieds Yehoshua Abramovich als Traktandum hat. Das Unternehmen möchte sich für drei weitere Jahre oder bis zu einer früheren Beendigung der Amtszeit der Dienste dieser Persönlichkeit versichern.



Alcon: An der Generalversammlung des auf Augenheilkunde spezialisierten Unternehmens fanden vergangenen Freitag alle Anträge des Verwaltungsrats die Zustimmung der Aktionäre. So wurde Michael Ball als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bestätigt, die anderen Mitglieder des Gremiums wurden wiedergewählt. Als Dividende fanden die vorgeschlagenen 0.21 Fr./Aktie Zustimmung.



Liechtensteinische Landesbank: An der Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) vom vergangenen Freitag wurden alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen, darunter auch eine um 20 Rappen auf 2.50 Fr./Aktie erhöhte Dividende. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Finanzinstitut ein «solides Ergebnis». Ferner wurden Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger neu in den Verwaltungsrat gewählt. Gabriela Nagel-Jungo sowie Urs Leinhäuser verliessen das Gremium wegen einer im Landesbank-Gesetz festgelegten Amtsdauerbeschränkung.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 8. Mai 2023

Schweiz

Dufry: GV (14.30 Uhr), Basel

Kuros: GV

Vaudoise: GV (16.30 Uhr), Lausanne

International

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Lotto24, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 Call)

16:30 USA: Adtran, Q1-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/23

08:00 DEU: Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland, Jahr 2019

08:00 FIN: Handelsbilanz 03/23 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/23

16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 03/23 (endgültig)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa am Montag mit dem Sentix-Konjunkturindex für die EU und der deutschen Nettoproduktion. Am Mittwoch werden die deutschen Konsumentenpreise und die Zahlen zur italienischen Industrieproduktion publiziert. Die französischen und spanischen Konsumentenpreise sowie der deutsche Leistungsbilanzsaldo folgen am Freitag.

Am Dienstag erfahren wir mehr über die Zahl der Logiernächte in der Schweiz im März. Am Donnerstag geben die Verkehrszahlen des Flughafen Zürich Aufschluss über die Bewegungen im Schweizer Luftraum im April.

Im Vereinigten Königreich BIP werden am Freitag das Q1-BIP sowie das März-BIP und die Zahlen zur Industrieproduktion publiziert.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Senior Loan Officer Opinion Survey, am Dienstag der NFIB-Index für mittelständische Unternehmen, am Mittwoch die Konsumentenpreise, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise, am Freitag die Einfuhrpreise und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

Die Zentralbank von Japan veröffentlicht am Montag ihr Sitzungsprotokoll vom 9. und 10. März. Der Leistungsbilanzsaldo wird am Donnerstag veröffentlicht.

In China ist bereits am Sonntag über den Stand der Devisenreserven informiert worden. Am Dienstag erscheint der Handelsbilanzsaldo. Am Donnerstag werden die Konsumenten- und Erzeugerpreise publiziert.

