Der FuW-Morgen-Report vom 31. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Temenos, Leonteq, Accelleron sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die vorläufige Einigung auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze wirkte am Dienstag nicht als Initialzündung für eine Kursrally an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,2% tiefer auf 32'043 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 notierte unverändert auf 4205 Zählern. Einzig der technologielastige Nasdaq Composite legte leicht zu: um 0,3% auf 13'017 Punkte.

Tech-Aktien verbesserten sich, vor allem KI-Titel. Der Chiphersteller Nvidia (+3%) gehörte erneut zu den Gewinnern. Er erreichte erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Bio. $. Die Konkurrenten Intel (+3,4%) und Qualcomm (5,1%) profitierten von der anhaltenden Euphorie. Das galt ebenso für Netflix (+3,7%) und Tesla (+4,1%).

Der Bierkonzern Anheuser-Busch InBev (–4,6%) befindet sich dagegen weiter in der Kritik wegen seiner erfolglosen Marketingkampagne für das Produkt Bud Light. Energietitel zählten zu den grössten Verlierern, angesichts eines Rückgangs der Preise der wichtigsten Erdöl-und Erdgaskontrakte um 4,4 resp. 3,7%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Mittwoch auf breiter Front schwach. In Tokio fällt der Nikkei 225 1,4%, und der breiter gefasste Topix notiert 1,1% tiefer. Der Hongkonger Hang Seng handelt 2,2% im Minus, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 1,2% verliert. Der koreanische Kospi hält sich mit –0,2% etwas besser. In Taiwan büsst der Taiex 0,4% ein.



Der australische Leitindex ASX 200 gibt 1,3% ab.

Futures

Alles deutet auf einen schwachen Börsenstart hin: Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,2% tiefer. Der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,3% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Temenos: Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers hält seit dem 22. Mai einen Anteil von 3,42% an Temenos. Bereits seit längerem stellt er zahlreiche Forderungen an das Management von Temenos.

Dottikon: Dottikon ES hat im Geschäftsjahr 2022/23 den Umsatz um knapp 27% auf 319,5 Mio. Fr. gesteigert. Der Ebit kletterte gar um 42% auf 96 Mio. Fr., mit einer Marge von 30%. Auf eine Dividende wird erneut verzichtet, der Gewinn wird in das Unternehmen reinvestiert. Für das laufende Jahr rechnet Dottikon mit «starkem Wachstum». (Lesen Sie hier mehr.)



Leonteq: Der Derivatspezialist Leonteq sieht Verzögerungen bei der Anbindung seiner Technologie- und Dienstleistungsplattform an die Raiffeisen-Plattform für strukturierte Produkte, die eigentlich diesen Monat hätte abgeschlossen werden sollen.

Accelleron: Der Turboladerhersteller Accelleron übernimmt die italienische Officine Meccaniche Torino (OMT), einen Spezialisten für Kraftstoffeinspritzsysteme für Schiffsmotoren. OMT hat 2022 mit rund 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 52 Mio. € erwirtschaftet. Der Deal sei im «hohen zweistelligen Millionenbereich». Für 2023 erwartet Accelleron einen Nettoverschuldungsgrad von leicht über 1 und will eine «stabile» Dividende ausschütten. (Lesen Sie hier mehr.)



ABB: Der Technologiekonzern ABB hat mit ABB Dynafin das branchenweit erste elektrische Antriebskonzept für Schiffe entwickelt, das die Bewegungen eines Walschwanzes imitiert. Es reduziere den Energieverbrauch um bis zu 22% und soll ab 2025 als Prototyp zur Verfügung stehen.



Kühne + Nagel: Beim Logistikkonzern Kühne + Nagel ist Damian Raczynski seit Anfang Mai National Cluster Manager für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und den Oman, Bert Bloem seit April National Manager für Südafrika.

Wichtige Ereignisse vom 31. Mai 2023

Schweiz

07:00 Dottikon ES: Ergebnis 2022/23 (MK 13.00 Uhr, Dottikon)

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze April

08:30 BFS: Nominallohnentwicklung Q1

08:30 MK Swisscanto: Pensionskassenstudie 2023, Zürich

10:00 CS-CFA Index Mai

11:00 BAK Economics: MK Tourismusprognosen, Bern

14:00 AXA Schweiz: MK zu BVG-Geschäft 2022 (online)

International

09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

10:00 DEU: NordLB, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung, München

16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung

23:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

Konjunktur

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/23 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/23

07:00 EST: BIP Q1/23

07:00 FIN: BIP Q1/23

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/23

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/23

08:00 DNK: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Aussenhandelspreise 04/23

08:00 DEU: Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex) Q1/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23 (vorab)

08:45 FRA: Konsumausgaben 04/23

08:45 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/23

10:00 ITA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/23

11:00 BEL: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/23

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Callable BRC auf Roche, Novartis, Swiss Re und Zurich mit einem Coupon von 6,25% p.a.

Neu in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Callable Barrier Reverse Convertible in Franken auf Roche, Novartis, Swiss Re und Zurich mit einem Coupon von 6,25% p.a. und einer Barriere von 50% (Valor 125 387 789 ).



Der Callable Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 6,25% p.a. Der Emittent hat das Recht, das Produkt frühzeitig zu 100% zurückzuzahlen (in diesem Fall frühestens nach einem Jahr).



Falls das Produkt nicht frühzeitig zurückgezahlt wird, und sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 50% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d.h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.



Zeichnungsschluss ist am 2. Juni um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwei Jahre (vorbehaltlich einer frühzeitigen Rückzahlung). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230*).



