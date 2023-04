Der FuW-Morgen-Report vom 26. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Inficon und Temenos, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen kamen am Dienstag nach einem weitgehend stabilen Verlauf doch noch unter Druck. Investoren waren zunehmend nervös angesichts der nachbörslich erwarteten Zahlen der Tech-Giganten Microsoft und Google-Mutter Alphabet.

Der Dow Jones korrigierte letztlich um 1% auf 33’531 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab 1,6% nach auf 4072 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,9% auf 12’725 Zähler ein.

Die Aktien der Regionalbank First Republic Bank brachen nach den Quartalszahlen um nahezu 50% ein. Der Verlust an Einlagen übertraf die Erwartungen deutlich. Die Papiere weiterer Regionalbanken wurden mit nach unten gezogen.

Im Dow gaben die Valoren der Investmentbank JPMorgan um 2,2% und die von Goldman Sachs um 1,3% nach. Im S&P 100 ging es für die Titel des Paketdiensts UPS um 10% abwärts und damit an das Indexende.

Die Anteilspapiere von Microsoft und Alphabet gaben vor den mit Spannung erwarteten Quartalsberichten jeweils um die 2% nach. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen legten die Aktienkurse der beiden Unternehmen zu.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

In Tokio gibt der Nikkei 225 um 0,6% nach, der breiter gefasste Topix verliert 0,8%. Auf dem chinesischen Festland legt der CSI 300 0,1% zu, der Shanghai Composite handelt fast unverändert. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,8%. Der südkoreanische Kospi gibt um 0,1% nach. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel nahezu unverändert ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,5% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 liegt 0,6% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche meldet für das erste Quartal einen um 6,8% rückläufigen Umsatz von 15’332 Mio. Fr., dabei ist der Pharmaumsatz 4,8% auf 11’699 Mio. Fr. gestiegen, während die Division Diagnostics wegen des Wegfalls von Covid-Geschäft eine Einbusse um 31,5% auf 3’623 Mio. Fr. erlitt. Konzern und Pharma zeigen etwas bessere Werte als von Analysten erwartet, Diagnostik etwas schlechtere. Die Jahresprognosen werden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Roche: Roche hat gestern Abend weitere Details zur Studie mit dem Augenmittel Vabysmo, das gegen Makuladegeneration eingesetzt wird, veröffentlicht. Demnach soll eine Behandlung mit der Arznei die Beschwerden der Patienten besser lindern als die derzeitige Standardbehandlung mit Eylea von Bayer/Regeneron.



Inficon: Der Halbleiterausrüster Inficon hat im ersten Quartal den Umsatz 14,4% auf 158 Mio. $ gesteigert. Der Betriebsgewinn stieg 9,8% auf 30 Mio. $. Die Entwicklung in den Zielmärkten beurteilt Inficon weiterhin überwiegend optimistisch. Die Jahresprognose wird bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Sika: Der Bauchemiespezialist Sika hat gestern Dienstag Obligationen über 2,25 Mrd. € platziert. Es handelt sich dabei um drei Tranchen, davon lautet die grösste über 1 Mrd. € mit einer Laufzeit bis November 2026. Sie wird zu 3,75% verzinst und zu 99,93% ausgegeben. Emissionsbanken sind Citigroup und UBS, als Bookrunner fungieren UBS, HSBC und Credit Suisse. Das aufgenommene Kapital ist zur Finanzierung der Übernahme von MBCC Group vorgesehen.



Temenos: Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat gestern nach Börsenschluss über Erwarten gute Quartalszahlen gemeldet. Der Umsatz stieg 3% auf 226,5 Mio. Fr., der bereinigte Betriebsgewinn legte 13% auf 67,2 Mio. Fr. zu. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Siegfried: Der Pharmaauftragsfertiger Siegfried startet am Standort Evionnaz im Wallis mit dem Bau eines neuen F+E-Zentrums. Die Kosten dafür sind mit 25 Mio. Fr. budgetiert, der Bau soll bereits nächstes Jahr bezugsbereit sein und Platz für hundert F+E-Spezialisten bieten.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 26. April 2023

Schweiz

07:00 Inficon: Ergebnis Q1 (Webcast 09.30 Uhr)

07:00 Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

10:00 CS-CFA Index April



Sonstige Termine:

Basilea: GV (14.00 Uhr), Basel

Epic: GV (10.00 Uhr), Zürich

Mikron: GV (15.30 Uhr), Biel

SFS: GV (17.30 Uhr), Widnau

International

01:30 KOR: Hynix, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk und Analystenkonferenz)

07:30 FRA: Danone, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (detailliert) (9.30 h Pk)

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen (14.00 Call)

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Zahlen

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung, Sevenum

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung, Essen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

15:00 LUX: RTL Group Hauptversammlung, Luxemburg

15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:30 USA: Meta, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

SWE: Saab, Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

Konjunktur

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 05/23

08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2022

08:00 SWE: Handelsbilanz 03/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/23

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheidung

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/23

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 03/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (vorläufig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Lonza, Novartis und Sika …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Lonza, Novartis und Sika zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 28. Oktober 2024 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 132 388. Das Börsenkürzel ist WUVLTQ. Die Liberierung findet am 8. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Helvetia, Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Helvetia, Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 28. Oktober 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 132 390. Das Börsenkürzel ist WUXLTQ. Die Liberierung findet am 8. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



