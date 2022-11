Der FuW-Morgen-Report vom 18. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Zurich, Credit Suisse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes am Donnerstag tendenziell schwächer geschlossen. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank angesichts der jüngsten Inflationsdaten ihr Zinserhöhungstempo reduzieren könnte, erhielt durch Aussagen von Fed-Vertretern einen Dämpfer. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,3% auf 3946,56 ein. Der Dow Jones Industrial zeigte sich praktisch unverändert und schloss auf 33’546,32. Der technologielastige Nasdaq Composite sank um 0,4% auf 11’144,96.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Aktien von Cisco Systems mit einem Plus von 5% an die Spitze des Kurstableaus. Der Netzwerkausrüster hat mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren des Softwarekonzerns Salesforce mit einem Minus von 3,5%. In den Fokus der Anleger rückten auch die Valoren von Macy’s mit einer Avance von 15%. Der Warenhausbetreiber hat erfreuliche Zahlen vorgelegt und die Prognosen erhöht.

Asien/Pazifik

Die schwachen Vorgaben aus New York bereiten auch den asiatischen Aktienmärkten einen durchzogenen Wochenschluss. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,1% ein, während der breiter gefasste Topix 0,1% avanciert. Auf der Stimmung lasten hier tendenziell auch die höher als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen.

Der Hang Seng in Hongkong büsst 0,2% ein. Wenig Bewegung ist ebenfalls an den chinesischen Festlandbörsen zu verzeichnen: Der CSI 300 tendiert seitwärts, während der Shanghai Composite 0,2% sinkt und der Shenzhen Composite 0,1% gewinnt. In Australien notiert der S&P/ASX 200 0,2% höher. Der südkoreanische Leitindex Kospi legt 0,1% zu.

Futures

Auf einen uneinheitlichen Markt deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,2% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 klettert 0,5%.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zementkonzern besetzt den CFO-Posten neu. Steffen Kindler wird das Amt am 1. Mai 2023 antreten. Der 52-Jährige war mehr als 25 Jahre bei Nestlé tätig, zuletzt als Finanzchef von Nestlé Deutschland. Seine Vorgängerin Géraldine Picaud verlässt Holcim zugunsten einer Tätigkeit ausserhalb des Unternehmens. (Lesen Sie hier mehr.)

Zurich: Der Versicherungskonzern startet am kommenden Montag ein neues Aktienrückkaufprogramm. Der Rückkauf von Titeln im Wert von bis zu 1,8 Mrd. Fr. dauere längstens bis Ende 2023, teilte Zurich mit. Sie hatte den Aktienrückkauf bereits am 11. August zusammen mit den Halbjahreszahlen angekündigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die tiefgreifende Restrukturierung der Grossbank Credit Suisse wird nach Aussagen von Jens Haas, Chef des Schweizer Investment Banking der CS, kaum Spuren im Schweizer Investment Banking hinterlassen. «Unser Geschäft wird weiterhin in die Division Schweizer Bank integriert bleiben, was auch schon vor diesem Jahr der Fall war», zitiert ihn die Westschweizer Zeitung «L’Agefi». (Lesen Sie hier mehr.)

Kardex: Der Lagerlogistiker passt das Zielband für die Ebit-Marge im Geschäftsjahr 2022 von 10 bis 14% auf rund 9% an. Dies trotz gutem Auftragseingang und Umsatzwachstum, weil Personalausfälle und Engpässe im Beschaffungsmarkt die Effizienz belasteten, teilte Kardex mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Kardex: Das Unternehmen veräussert die Tochter Robomotive. Die Gründer beabsichtigen, den 50%-Anteil von 50%, den Kardex 2020 erworben hatte, zurückzukaufen. Dieser Schritt führe zu einem Abschreibungsbedarf in tiefer einstelliger Millionenhöhe bei Kardex, was aber in der neuen Guidance enthalten sei.

Klingelnberg: Der Maschinenbauer hat im Ende September abgeschlossenen Semester den Umsatz auf 138,3 Mio. € mehr als verdoppelt. Unter dem Strich stehen 1,5 Mio. Fr. Verlust, nach einem Fehlbetrag von 42,9 Mio. € im Vorjahr. Im Ausblick wird für 2022/23 weiterhin eine Ebit-Marge von über 6% angestrebt. Klingelnberg kämpft mit den Nachwirkungen einer Flutkatastrophe, die im wichtigsten Werk zu grossen Schäden geführt hatte. (Lesen Sie hier mehr.)

Starrag: CEO Christian Walti verlässt den Maschinenbauer Starrag spätestens Ende November. Er führt Starrag seit Juni 2018 und nannte persönliche Gründe für den Abgang. Die Suche nach einem Nachfolger werde umgehend eingeleitet. VR-Präsident Michael Hauser und VR-Mitglied Bernhard Iseli sollen die Übergangsphase bis zur Ernennung und Einführung eines neuen CEO vertieft begleiten, teilte Starrag weiter mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Wisekey: Die Cybersecurity-Gesellschaft rechnet für 2022 im Halbleitersegment mit 22,7 Mio. $ Umsatz. Im kommenden Jahr werde das Segment nochmals 40% zulegen. Bereits vor einem Monat hatte Wisekey optimistische Prognosen für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Seinerzeit hiess es, der Umsatz der gesamten Gruppe werde 10% auf 24,5 Mio. $ steigen – vor allem dank der Halbleiter für das Internet der Dinge. (Lesen Sie hier mehr.)

Leclanché: Nach einem von der SIX gewährten Aufschub hat Leclanché am Freitag Halbjahreszahlen publiziert. Der Umsatz des Batterieherstellers sank von 15,2 Mio. Fr. im Vorjahr auf 7,6 Mio. Fr., was zu einem Verlust von 46,8 Mio. Fr. geführt hat (im Vorjahr –31,8 Mio. Fr.). Bereits den Geschäftsbericht 2021 hatte das Unternehmen erst nach drei Fristverlängerungen vorlegen können. Es hatte im Geschäftsjahr 2021 einen Nettoverlust von 80 Mio. Fr. eingefahren. (Lesen Sie hier mehr.)

Zwahlen & Mayr: Die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen & Mayr hat nach der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. November ein neues Verwaltungsratsmitglied. Die Aktionäre haben Roberto Raggiotto, der 2012 als Vertreter der Cimolai-Gruppe in den Verwaltungsrat gekommen war, abberufen. Cimolai ist seit damals mit rund 70% Mehrheitsbesitzer von Zwahlen. Allerdings arbeitet Raggiotto nicht mehr für Cimolai und wurde daher nun per sofort ersetzt. Sein Nachfolger ist Christian Charpin, der das Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2023 ausüben soll.

Wichtige Ereignisse vom 18. November 2022

Schweiz

06:00 Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

08:30 BFS: Industrieproduktion Q3



Sonstige Termine:

ElCom-Forum 2022 (ab 13.00 Uhr), Lausanne

Verband CH-Vermögensverwalter VSV: Jahreskongress, Genf

SGS: Investor Days 2022 (Webcast 12.00 Uhr), Istanbul

International

DEU: Sto, Q3-Zahlen

DEU: Flughafen BER, Aufsichtsratssitzung

Konjunktur

01:00 GBR: GfK Verbrauchervertrauen

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 09/22

16:00 USA: Frühindikator 10/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/22



EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Italien, Russland, Schweden, Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Irland

Ausblick – Unternehmen

Zwei ausserordentliche Generalversammlungen, drei Investorentage und drei Abschlüsse stehen in der kommenden Woche auf dem Terminkalender.

Den Anfang macht am Montag die Bank Julius Bär mit den Zahlen zum Geschäftsverlauf in den ersten 10 Monaten. Von Interesse ist die Antwort auf die Frage, ob die Kundenvermögen seit Juni weiter erodiert sind, da diese die wichtigste Ertragsbasis der Bank sind. Beim Halbleiterspezialisten U-Blox sollen an einer ausserordentlichen Generalversammlung Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser neu in den Verwaltungsrat gewählt werden, um frei gewordene Plätze im siebenköpfigen Gremium einzunehmen. Bei der auf die Herstellung von Leiterplatten, Hybridschaltungen sowie Electronic Manufacturing Services spezialisierten Cicor findet ein Investorentag statt.

Am Dienstag steht wiederum U-Blox auf der Agenda, diesmal mit einem Investorentag.

Am Mittwoch entscheiden die Aktionäre der Grossbank Credit Suisse an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die anstehende Kapitalerhöhung, die Ende Oktober angekündigt worden war. Dabei soll die Zahl der sich im Umlauf befindenden Aktien um 1,3 Mrd. bzw. 50% auf 4 Mrd. Stück steigen. Geschäftszahlen zum dritten Quartal präsentiert der Software-Reseller SoftwareOne. Es wird sich zeigen, ob und wie stark sich das Cloud-Geschäft konjunkturbedingt abgeschwächt hat.

Der Hersteller von Elektronikkomponenten Carlo Gavazzi veröffentlicht am Donnerstag sein Halbjahresergebnis. Im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 war das Unternehmen mit zweistelligem Wachstum auf allen Stufen der Erfolgsrechnung sehr erfolgreich. Der Buchhändler und Banknotendrucker Orell Füssli veranstaltet einen Investorentag.

Am Freitag stehen keine Unternehmenstermine an.

