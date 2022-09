Der FuW-Morgen-Report vom 20. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Bachem, Basilea, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Wallstreet hat den Montag dank einem Schlussspurt mit klaren Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial sprang um fast 200 Punkte oder 0,6% auf 31’020 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7% auf 3900 Punkte zu, und der Nasdaq Composite gewann 0,8% auf 11’535 Punkte.

Die Vorwoche hatte mit den deutlichsten Verlusten seit dem Juni geendet. Anleger fürchten sich vor einer Überreaktion der Nationalbanken. Diese Woche stehen diverse Entscheidungen an, allen voran der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird mit einer weiteren Erhöhung des US-Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte gerechnet, einige Beobachter halten auch einen Schritt um 1 Prozentpunkt für möglich.

Die Zinsen zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegten sich weiterhin um 3,5%, die zweijährigen Papiere rentierten nahe 4% und damit auf dem höchsten Niveau seit 2007.

Für die grössten Kursbewegungen sorgte US-Präsident Joe Biden. Am Wochenende hatte er die Coronapandemie für beendet erklärt. Das liess die Aktien von Airlines steigen, Impfstoffhersteller büssten dagegen ein. American Airlines, United Airlines, Delta und andere gewannen je rund 3%. BioNTech (–8,6%), Moderna (–7,1%) und Novavax (–6,5%) mussten Federn lassen.

Bis gegen 2% ging es mit den Papieren von Tesla aufwärts. Der Elektroautobauer konnte gemäss den Schanghaier Behörden den Kapazitätsausbau im dortigen Werk abschliessen. In Deutschland widersprach der Bürgermeister von Grünheide ausserdem einem Medienbericht von letzter Woche, wonach Tesla den Bau der geplanten Batteriefabrik auf Eis gelegt habe.



Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte nahmen im frühen Dienstagshandel den Schlussspurt an der Wallstreet auf. Auch die asiatischen Investoren stehen im Bann des anstehenden Zinsentscheids des Fed. Die Notenbank Chinas hat am Dienstagmorgen hingegen die Schlüsselsätze für ein- und fünfjährige Kredite beibehalten. Die meisten Analysten erwarten auch von der japanischen Nationalbank die Beibehaltung ihrer (lockeren) Zinspolitik.

In Tokio stiegen der Nikkei 225 sowie der breitere Topix 0,4%. In China lag der Shanghai Composite knapp 0,5% und der CSI 300 0,3% im Plus. Der Hang Seng in Hongkong schlug sich mit einem Sprung um 1,3% deutlich besser. Ähnlich gut sah der australische All Ordinaries mit einer Avance um 1,2% aus. In Seoul stieg der Kospi um 0,5%.



Futures

An den Terminbörsen verteuerte sich der Dezemberkontrakt auf den S&P 500 um 0,2%, der Dezember-Futures auf den Euro Stoxx 50 gab hingegen leicht nach (–0,1%).

News Vorbörse Schweiz

Bachem: Der Pharmazulieferer Bachem hat zwei Grossaufträge mit einem Volumen von 150 Mio. Fr. (Jahr 2024) bzw. 25 Mio. Fr. (2023) erhalten. Mit dem namentlich nicht genannten Kunden laufen bereits Verhandlungen über deutlich grössere Folgeaufträge.

Basilea: Das Biotech-Unternehmen hat die Umsatzprognose für 2022 von 116 auf 122 Mio. $ erhöht. Es geht neu von einem Betriebsergebnis von –10 bis –15 Mio. Fr. aus, bisher lag die Schätzung bei –20 bis –25 Mio. Fr. Weiter gab das Unternehmen bekannt, die Rechte am Onkologiewirkstoff BAL0891 an SillaJen zu verkaufen. Dafür erhält es Meilensteinzahlungen von 14 Mio. $.

BKW: Martin Fecke wird beim Stromversorger BKW per 1. Oktober CEO der Tochter BKW Engineering. Der heutige Chef von BKW Engineering in Deutschland löst Michael Schüepp ab.

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat in den USA die 510(k)-Zulassung für die Cobas Pure Integrated Solution erhalten. Das neue System soll die Arbeitsabläufe in Labors vereinfachen.

Spice Private Equity: Die Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity hat im ersten Halbjahr 8,3 Mio. $ Verlust geschrieben. Grund ist die Beteiligung am brasilianischen Tech-Unternehmen G2D, dessen Wert sich seit dem Börsengang im Mai 2021 halbiert hat. Der Nettoinventarwert von Spice Private Equity fiel von 31 $ Ende 2021 auf 27.10 $.

Hiag: Der Finanzchef der Immobiliengesellschaft Hiag, Rico Müller, verlässt Ende Oktober das Unternehmen. Bis seine Nachfolge geregelt ist, übernimmt Verwaltungsrat Christian Wiesendanger seine Aufgaben. Wiesendanger ist Vorsitzender des Finanzausschusses.

SHL Telemedicine: Der israelische Telemedizinanbieter SHL Telemedicine hat im texanischen Dallas mit dem White Rock Medical Center eine Vereinbarung über die Nutzung der SmartHeat-Technologie abgeschlossen. Finanzielle Angaben zum Deal liegen keine vor.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. September 2022

Schweiz

06:30 Spice Private: Ergebnis H1

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2022

09:00 Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (inkl. MK)

10:00 CS: Global Wealth Report 2022



Sonstige Termine:



Bachem: Capital Markets Day, Zürich

International

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:30 NOR: Norsk Hydro, ausserordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Zweite Gläubigerversammlung der Singulus Technologies AG



DEU: Henkel, Capital Markets Day

USA: Nasdaq, ausserordentliche Hauptversammlung

Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/22

09:00 CHE: Seco Konjunkturerwartungen

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/22

10:00 POL: Industrieproduktion 08/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 07/22

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick Rohstoffe

Der Ölpreis notiert in der neuen Woche tiefer. Die Ölsorte Brent kostete am Montag um 90 $ je Fass. Das ist fast 1% tiefer als am Freitag. Kurzzeitig handelte Brent unter 90 $, der Preis hat die Handelsbandbreite der vergangenen Woche damit nach unten durchbrochen: Brent konnte sich in der Vorwoche zwischen 90 und 96 $ halten.

Die Sorgen um die Nachfrage lasten weiterhin auf dem Ausblick für die Ölnachfrage. So wird angenommen, dass die US-Geldpolitik die Konjunktur weiter bremsen wird. Wegen der hohen Inflationsrate sind die Zinserwartungen für die USA weiter gestiegen.

Gleichzeitig ist der starke Dollar für die Ölnachfrage eine schlechte Nachricht. Wird die US-Valuta stärker, verteuern sich die in Dollar gehandelten Rohstoffe. Gemäss Dollarindex notiert die Währung handelsgewichtet gut 2% höher als noch vor einem Monat. Vergangene Woche war der Dollarindex so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.



