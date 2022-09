Der FuW-Morgen-Report vom 28. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, UBS, Siegfried und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Dienstag gingen die Märkte in den USA uneinheitlich aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial schloss 0,4% tiefer auf 29'135 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab 0,2% auf 3647 Zähler nach. Damit erreichten beide Indizes neue Jahrestiefstwerte. Anders der technologielastige Nasdaq Composite. Er avancierte 0,3% auf 10'830 Punkte und notiert damit weiter über dem Jahrestief von Juni.

Während die Indizes zu Handelsbeginn zulegten, belasteten Aussagen des Fed-Mitglieds James Bullard bezüglich der notwendigen Zinsschritte die Kurse. Bestätigt wurde die Erwartung einer straffen Geldpolitik von überraschend starken Konjunkturdaten.

Am meisten unter Druck waren konsumnahe Unternehmen wie Coca-Cola (–2,6%), Procter & Gamble (–2,8%) sowie McDonald's (–2,9%).

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien zeigen am Mittwoch kein erfreuliches Bild. In Tokio sinkt der Nikkei 225 2,1% und der breiter gefasste Topix 1,5%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 2,3% nach und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,8% schwächer. Der koreanische Kospi verliert gar 3,1% und der Taiex in Taiwan 2,1%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,8% schwächer.

Futures

Der Abwärtstrend dürfte kurzfristig anhalten: Der Futures auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,7% im Minus. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 verliert gar 1,0%.

News Vorbörse Schweiz

UBS und Credit Suisse: Die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse bezahlen in den USA je eine Busse von 125 Mio. $ wegen Fehlern in der Aufbewahrung von elektronischer Kommunikation. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte gegen sie und weitere vierzehn Finanzunternehmen Anklage erhoben, die gesamthaft eine Busse von über 1,1 Mrd. $ bezahlen müssen. Die Unternehmen hatten ihr Fehlverhalten zugegeben. Auch die Commodity Futures Trading Commission büsst die beiden Banken in der gleichen Angelegenheit mit je 75 Mio. $. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Bei der Credit Suisse tritt der Co-Leiter des Global Banking, Jens Welter, offenbar ab. Wie in verschiedenen Medien am Dienstagabend zu lesen war, wechselt Welter zur US-Bank Citigroup. Welter hatte den Posten bei CS erst seit Anfang Jahr inne. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge soll auch der Leiter Global Credit Products Daniel McCarthy die Bank verlassen. Eine Bestätigung der CS steht aus. (Lesen Sie hier mehr.)

Siegfried: Der Pharmaauftragsfertiger Siegfried und der US-Impfstoffhersteller Novavax haben ihre Zusammenarbeit für die Abfüllung des Impfstoffs Nuvaxovid bis Ende 2023 verlängert. Die Vereinbarung wäre ursprünglich Ende 2022 ausgelaufen. Gleichzeitig hat Siegfried die Prognose für 2022 (15% Wachstum in Lokalwährungen) und den positiven mittelfristigen Ausblick bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat am Flughafen Chongqing International Airport in Westchina einen Vertrag über fünf Jahre für Duty-Paid unterschrieben. Chongqing ist der neuntgrösste Flughafen des Landes mit 45 Mio. Passagieren im 2019. Nebst Chongqing operiert Dufry in China an den Flughäfen Chengdu, Macau und Shanghai. (Lesen Sie hier mehr.)

Xlife Sciences: Der Life-Science-Inkubator Xlife Sciences hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von rund 372’000 Fr. erzielt, nach rund 315’000 im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie sank von –0.74 Fr. im Vorjahr auf –1.48 Fr. Steigende Zinsen könnten sich auf die Risikoeinstufung ihrer Projekte auswirken, teilte das Unternehmen mit.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. September 2022

Schweiz

07:00 Xlife: Ergebnis H1

10:00 CS-CFA Index September

MCH: ao GV (zu Kapitalerhöhung; ohne physische Präsenz)

International

14:00 FRA: Totalenergies, Investor Day

18:00 USA: Amazon, Neuheitenevent

DEU: Porsche AG, Ende der Zeichnungsfrist und Bekanntgabe Ausgabepreis

DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung

DEU: LPKF, Capital Markets Day

DNK: Carlsberg, Capital Markets Day

DNK: Lego, Halbjahreszahlen

GBR: Vodafone Group, Social Contract Investor Briefing

Konjunktur

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (endgültig)

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 10/22

08:00 DEU: Destatis: Schulden der öffentlichen Haushalte

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 09/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 08/22

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 08/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 08/22

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 08/22

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 08/22

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis und Roche …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 2. Oktober 2023 die Barriere von 75% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 121 648 320. Das Börsenkürzel ist VGFLTQ. Die Liberierung findet am 10. Oktober statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Alcon und Idorsia

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Alcon und Idorsia zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 23% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.