Der FuW-Morgen-Report vom 24. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swatch Group, Logitech und Komax, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

USA

Die US-Börsen haben den Handel am Montag, angetrieben von steigenden Technologiewerten, erneut mit Kurssprüngen beendet, auch wenn sie geringer waren als am Freitag: Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,8% auf 33’630 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 legte sogar 1,2% auf 4020 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,2% auf 11’873 Punkte vor.

Vor allem Titel waren gefragt, die vergangenes Jahr gelitten hatte und jetzt gerade einen Lauf haben. Die Aktien von Tesla sprangen um 7,7% nach oben, beflügelt von Hoffnungen auf eine weitere Öffnung in China. Die Anteilsscheine des Softwareherstellers Salesforce legten um 3,1% zu, nachdem bekannt geworden war, dass der aktivistische Investor Elliott Management eine milliardenschwere Beteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Die Papiere von Spotify stiegen um 2,1%, nachdem das Unternehmen einen Stellenabbau angekündigt hatte.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen werden von positiven Vorgaben bei den US-Tech-Werten vom Wochenbeginn beflügelt. Sie tendieren am Dienstag im Plus. Viele Handelsplätze sind jedoch wegen der Feiertage geschlossen. Wegen des chinesischen Neujahrsfests nehmen die Märkte in Festlandchina und Taiwan den Handel am Montag wieder auf, Hongkong bereits am Donnerstag.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,5%, und der breiter gefasste Topix legt 1,4% zu. Der australische S&P/ASX 200 tendiert 0,4% im Plus.

Die Titel des australischen Bezahldienstleisters Zip verlieren 15,6%, nachdem zuvor die Quartalszahlen zu einer Rally geführt haben. Das Unternehmen will im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn schreiben. In Japan blieb der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Januar den zweiten Monat in Folge unverändert bei 48,9 Punkten und damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen unverändert, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq liegt er 0,1% im Minus. Auf den Euro Stoxx 50 rückt der Futures 0,3% vor, wie auch auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI legt der Kontrakt 0,2% zu.

News Vorbörse Schweiz

Swatch Group: Im Geschäftsjahr 2022 steigerte der Uhrenkonzern Swatch Group den Umsatz 2,5% auf 7,5 Mrd. Fr. Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte 13% auf 1,16 Mrd. Fr., der Gewinn stieg von 774 auf 823 Mio. Fr. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein starkes Umsatzwachstum erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: Zwei Wochen nach einer Gewinnwarnung hat der Hersteller von Computerzubehör Logitech die definitiven Zahlen zum dritten Quartal des Jahres 2022/23 vorgelegt. Der Gewinn ist von 210 auf 140,2 Mio. $ eingebrochen. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz nur 17% gesunken. Das operative Ergebnis fiel 32% auf 204,2 Mio. $. In allen Produktkategorien ist der Absatz gesunken. (Lesen Sie hier mehr.)

Komax: Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax hat 2022 den Umsatz mehr als 40% auf knapp über 600 Mio. Fr. gesteigert. Der Auftragseingang stieg 41% auf 678,1 Mio. Fr. Ohne Schleuniger, die seit Ende August konsolidiert wird, hätte Komax einen Bestellungseingang von 599,6 Mio. Fr. erzielt, 100 Mio. mehr als im Rekordjahr 2018. Die Ebit-Marge erreichte den vorläufigen Zahlen zufolge rund 12%, nach 10,6% im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Basilea: Nach ungeprüften ersten Zahlen hat das Pharmaunternehmen 2022 einen Betriebsgewinn von etwa 18 Mio. Fr. erzielt. Ursprünglich war ein Betriebsverlust zwischen 10 und 15 Mio. Fr. erwartet worden. Basilea hatte erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, gemäss ungeprüften Zahlen einen Umsatz in Höhe von 148 Mio. Fr. erzielt zu haben. Hier hatte die ursprüngliche Guidance 116 bis 122 Mio. in Aussicht gestellt. (Lesen Sie hier mehr.)

Crealogix: Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz stieg unter Ausklammerung des verkauften Digital-Learning-Geschäfts 1,1% auf 42,3 Mio. Fr. Der Betriebsgewinn (Ebitda) erreichte 6,6 Mio. Fr., nach einem Fehlbetrag von 3,8 Mio. in der Vorjahresperiode. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 2,7 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim übernimmt von Maryland Paper eine Fabrik für Glasfasermatten in den USA. Die Transaktion stärkt das Angebot im Geschäft mit Bedachungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Credit Suisse: Die Qatar Investment Authority hat gemäss der «Financial Times» den Anteil an Credit Suisse ausgebaut. Neu hält der Golfstaat knapp 7% an der Grossbank und rückt damit hinter der Saudi National Bank, die mit knapp 10% beteiligt ist, auf den zweiten Platz vor. (Lesen Sie hier mehr.)

Ascom: Der Kommunikations- und IT-Spezialist Ascom hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 2% auf 297,4 Mio. Fr. gesteigert. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Plus von 7,2%. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) ging von 26,8 auf 23,9 Mio. Fr. zurück. Belastet wurde die Rechnung von einmaligen Kosten in Höhe von 5,2 Mio. Fr., die von einer Neubewertung des schwedischen Pensionsplans ausgelöst wurden. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. Januar 2023

Schweiz

03:00 Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr)

07:00 Komax: Umsatz 2022

07:30 Migros Bank: Ergebnis 2022

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2022

09:30 Schweizerischer Arbeitgeberverband: MK Beschäftigungsbarometer, Zürich

UBS: Vorsorgeforum zum Thema AHV 2030 (MK 08.30 Uhr)

International

08:00 GBR: AB Foods, Q1-Trading-Update

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:30 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen (detailliert)

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

13:30 USA: Verizon, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Gfk Verbrauchervertrauen 02/23

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 12/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 01/23

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten

Ausblick – Rohstoffe

Öl mit neuem Schub

Rohöl der Sorte Brent bewegt sich zum Wochenanfang weiter in Richtung der Marke von 90 $ je Fass. Am Montag kostete Brent über 88.50 $, ein Gewinn von 1,5% gegenüber dem Schlusskurs von Freitag. Das ist der höchste Preis seit November.

Kurzfristig stützen positiv stimmende Reisestatistiken aus China den Ölmarkt. Zum chinesischen Neujahr wurden so viele Trips wie seit 2019 nicht mehr vermeldet. So sind die Staus um 22% gegenüber Vorjahr gestiegen.

Gleichzeitig rückt die Deadline für neue Sanktionen gegen Russland näher: Am 5. Februar werden nach Rohöl auch Ölprodukte wie Diesel aus Russland von der Europäischen Union und den G7-Ländern mit einem Höchstpreis versehen. Dadurch sollen die Profite des russischen Staates aus Ölexporten begrenzt werden. Erst im März wird die G7 den Effekt des Höchstpreises auf Öl evaluieren und über mögliche Änderungen beraten.

Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, erklärte am Wef in Davos zu den Energiemärkten: «Ich wäre nicht zu entspannt bezüglich der Märkte – 2023 könnte knappere Märkte bringen, als manche Kollegen vielleicht denken.»

