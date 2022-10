Der FuW-Morgen-Report vom 5. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Dormakaba, Kühne + Nagel und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Der Handel in New York startete mit deutlichen Kursgewinnen. Den Hintergrund bilden anhaltende Spekulationen, die gestern zusätzlich von einem unerwartet kleinen Zinsschritt der australischen Notenbank untermauert wurden. Demnach könnte die amerikanische Notenbank ihr Zinserhöhungstempo bereits am nächsten Offenmarktausschuss Anfang November drosseln. Der heute zur Veröffentlichung anstehende US-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor wird hierüber weniger Auskunft geben als die am Freitag bekanntgegebenen Arbeitsmarktdaten. Daneben wartet der Markt auf das Resultat des heutigen Treffens des Ölkartells Opec+. Erwartet wird eine Förderkürzung von 1 bis 1,5 Mio. Fass pro Tag. Dies liess auch den Ölpreis zulegen.

Der Dow Jones Industrial verzeichnete am Dienstag einen Kursgewinn von 2,8%. Der breit gefasste S&P 500 notierte 3,1% fester. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann sogar 3,3%.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 3,6%.

Den mit Abstand stärksten Kurssprung mit über 22% verzeichnete Twitter: Gerüchten zufolge ist Tesla-Chef Elon Musk nun doch bereit, die Übernahme zum ursprünglich angebotenen Kaufpreis durchzuführen. Luftfahrtunternehmen wie Delta Air Lines und American Airlines verzeichneten Kursgewinne von über 8%. Aber auch Technologiewerte wie Apple, Microsoft und Alphabet kletterten um bis zu 3,4%. Lediglich Basiskonsumtitel wie Coca-Cola verharrten mehrheitlich auf ihrem Vortagesniveau.

Asien/Pazifik

Kaum Auswirkungen hatte die Erholungsrally an den US-Börsen in Japan: In Tokio erholten sich der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix am Mittwoch lediglich um 0,4%. Mit einem Kursplus von 5,5% profitiert der Hongkonger Hang Seng weit mehr von den guten Vorgaben aus den USA. Demgegenüber notiert der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,6% schwächer. Der koreanische Kospi verharrt wiederum auf dem Vortagesniveau, während der Taiex in Taiwan immerhin um 1,4% zulegt.

Der australische Leitindex ASX 200 erholte sich nach dem Mini-Zinsschritt der australischen Notenbank vom Vortag weiter und legte um 1,7% zu.

Der Futures auf den S&P 500 ebenso wie derjenige auf den Euro Stoxx 50 handeln am Mittwochmorgen rund 0,4% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche will am kommenden Fachkongress World Muscle Society neue Daten zu seltenen Muskelerkrankungen vorstellen. Dabei geht es etwa um Evrysdi zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie, das für Roche zum Umsatztreiber werden soll.



Dormakaba: Der Schliesstechniker Dormakaba hat eine neue Finanzchefin, Christina Johansson beginnt Anfang Dezember. Sie war bis Juni Finanzchefin und vorübergehend CEO bei Bilfinger, einem Dienstleister für die Prozessindustrie in Deutschland (vgl. FuW-Interview vom Sommer 2021). Zuvor war sie Finanzchefin bei der Industriegruppe Bucher und beim Wartungsunternehmen SR Technics.



Bachem: Der Pharmaauftragsfertiger Bachem will in Eiken im Kanton Aargau eine neue Fabrik bauen. Damit soll der dritte Fabrikationsstandort in der Schweiz entstehen. Vorbörslich steigen die Aktien gut 1%, obwohl der Gesamtmarkt leicht negativ tendiert. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die stellvertretende Leiterin Wealth Management Asien habe die Bank verlassen, und in Hongkong hätten fünf Private Banker gekündigt, meldet die Agentur Bloomberg.

Ascom: Der Telecomkonzern gewinnt einen Auftrag in einem neuen Spital in Deutschland über 3,3 Mio. €. Dort werde das Telligence Patient Call System installiert.

Kühne + Nagel: Das Logistikunternehmen Kühne + Nagel verlängert die seit achtzehn Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem Reifenhersteller Pirelli in den USA. Dort wird an zwei Standorten der gesamte US-Vertrieb abgewickelt.



Burkhalter: Der Elektrotechniker Burkhalter übernimmt Pauli Elektro aus Burgdorf mit neunzehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 4 Mio. Fr. Burkhalter erklärte, gezielte Übernahmen gehörten weiterhin zur Unternehmensstrategie.



Valora: 96,9% der Aktien des Kioskbetreibers Valora sind dem mexikanischen Nahrungsmittelkonzern Femsa angedient worden. Die Übernahme soll übermorgen Freitag abgeschlossen werden. Dann will Femsa ein Squeeze-out-Verfahren einleiten und die Valora-Aktien von der SIX Swiss Exchange dekotieren. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. Oktober 2022

Schweiz

10:00 KOF Konjunkturprognose Herbst (inkl. MK)

International

07:00 DEU: Grenke, Q3 Neugeschäft

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22

08:00 DEU: Einkommensverteilung in Deutschland, Jahr 2021

08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), 1. Halbjahr 2022

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22

09:15 ESP: PMI Dienste 09/22

09:45 ITA: PMI Dienste 09/22

09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 15 Jahre

14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22

14:30 USA: Handelsbilanz 08/22

15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert ein Outperformance-Bonuszertifikat auf den SMI

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Outperformance-Bonuszertifikat in Franken auf den Swiss Market Index (SMI) mit einer Partizipation von 150% und einer Barriere von 59% (Valor 120 426 196).

Das Outperformance-Bonuszertifikat partizipiert bei der Endfixierung zu 150% an der positiven Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts.

Sofern der Basiswert während der gesamten Laufzeit des Produkts nicht auf oder unter der Barriere von 59% notiert, werden am Rückzahlungstag mindestens 100% des Nominalwerts zurückgezahlt.

Andernfalls partizipieren Sie an der positiven wie der negativen Entwicklung des Basiswerts. Die Mindestrückzahlung gilt in diesem Fall nicht mehr, und das Produkt kann unter Umständen einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich. Die Rückzahlung wird in jedem Fall in bar geleistet.

Zeichnungsschluss ist am 14. Oktober um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt drei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um das Partizipationsprodukt Bonus-Outperformance-Zertifikat (1330).



