Der FuW-Morgen-Report vom 13. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu VAT, Flughafen Zürich und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach zwei negativen Handelstagen schlossen die US-Börsen am Mittwoch erneut ohne Kursgewinne. Der S&P 500 verlor 0,3% auf 3577 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 tendierte mit –0,1% auf 10'786 Punkte seitwärts, auch der Dow Jones Industrial schloss mit –0,1% auf 29'211 Zähler knapp unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Die Stimmung gedrückt haben die veröffentlichten Protokolle der US-Notenbank Fed von Mitte September. Darin bekräftigten die Währungshüter ihren aggressiven Kurs zur Bekämpfung der Inflation. Demnach sind sich die Notenbanker einig, dass sie den Leitzins auf ein restriktiveres Niveau anheben müssen, da die Kosten einer zu zaghaften Bekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung. Die Aussagen haben der Furcht vor einer Rezession weiter geschürt.

Im Fokus der Anleger standen die grossen Kreuzfahrtgesellschaften. Die Aktien von Norwegian Cruise Line (+11,5%), Royal Caribbean Cruises (+11,4%) und Carnival führten die Gewinnerliste der 500 grössten US-Werte an. Ein Upgrade der UBS für Norwegian Cruise Line von «Halten» auf «Kaufen» hat der Branche Aufwind beschert, auch weil die Bank von «signifikanten Verbesserungen» bei den Buchungen spricht. Wie der gesamte Tourismussektor hatten die Aktien in den vergangenen Monaten jedoch kräftig eingebüsst.

Unter den Nasdaq-Werten zogen die Aktien des Covid-19-Impfstoffherstellers Moderna mit +8,3% kräftig an, wobei sie im Tagesverlauf teils 17% im Plus lagen. Der Pharmakonzern Merck & Co will seine Option auf eine Partnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen bei einem Boten-RNA-Krebsimpfstoff ausüben. Moderna soll 250 Mio. $ im Austausch für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des Impfstoffs erhalten.

Asien/Pazifik

Am Donnerstag stehen die asiatischen Aktienmärkte grösstenteils negativ da. Bis auf den Shenzhen in Shanghai mit einem Plus von 0,2% notieren sämtliche Börsen tiefer. Der Shanghai Composite steht bei –0,1%. In Japan schloss der Nikkei mit einem Minus von 0,5%, der Topix mit –0,7%. In Südkorea zeigt der Kospi einen Verlust von 1,2%. In China verliert der CSI 300 0,6% und der Hang Seng 1,1%.

Futures

Die Futures für den Handel am Donnerstag notieren uneinheitlich. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% niedriger, diejenigen auf den S&P 500 hingegen 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

VAT: Der Vakuumventilhersteller VAT hat im dritten Quartal des Jahres den Umsatz 33% auf 305,5 Mio. Fr. ausgebaut, am oberen Ende der eigenen Prognose. Der Auftragseingang stieg 4,5% auf 312,2 Mio. Im Vergleich zum Vorquartal kam es mit einem Minus von 11,9% zu einem deutlichen Umsatzrückgang. Der Auftragsbestand stagnierte im Vergleich zum Vorquartal. Für das laufende Quartal erwartet VAT eine positive Dynamik bei Halbleiterkunden, für 2023 rechnet sie mit einer Abschwächung. Der Umsatz soll 2022 zwischen 1,14 und 1,17 Mrd. Fr. erreichen, der Gewinn deutlich höher als vergangenes Jahr zu liegen kommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Flughafen Zürich: Im September sind wieder mehr Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen als im Vorjahr. Insgesamt nutzten den Airport 2,32 Mio. Reisende, wie die Gesellschaft am Mittwochabend mitteilte. Die Zahlen liegen damit noch immer 20% unter Vor-Corona-Niveau. Der Kommerzumsatz der Läden am Flughafen stieg 46% auf 49,1 Mio. Fr. Die Zahl der Flüge erhöhte sich 29%. Die abgewickelte Luftfracht sank 4%.

DKSH: Der Vertriebsspezialist DKSH stärkt mit der Übernahme von zwei Marken zur Ohrenpflege von der australischen Noru Pharma sein Healthcare-Eigenmarkengeschäft. Das zugekaufte Geschäft erwirtschafte einen Umsatz von 2 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Wisekey: Das IT-Unternehmen Wisekey kooperiert mit der Schweizer Armee, um die Kommunikation mit kleineren Satelliten in niedriger Umlaufbahn zu gewährleisten. In Kooperation mit Fossa Systems habe Wisekey bereits dreizehn erdnahe Picosatelliten an Bord von SpaceX-Raumtransportern ins All befördert. (Lesen Sie hier mehr.)

ObsEva: Yuyuan Bioscience, Partner der Biotech-Gesellschaft ObsEva, darf in China eine Phase-1-Studie mit dem Mittel Nolasiban einleiten. Das Mittel soll die Schwangerschafts- und die Lebendgeburtenrate bei In-vitro-Fertilisation verbessern. (Lesen Sie hier mehr.)

Dottikon: Das Chemieunternehmen Dottikon bereitet sich auf einen Mangel bei Strom und Gas vor. Sollte der Strom für mehr als eine Stunde ausbleiben, wäre am Produktionsstandort Dottikon mit Schäden von bis zu 30 Mio. Fr. pro Ausfall zu rechnen. (Lesen Sie hier mehr.)



Wichtige Ereignisse vom 13. Oktober 2022

Schweiz

VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)

BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2022

International

DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen

DNK: Tryg, Q3-Zahlen

GBR: Easyjet, Q4-Umsatz

DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk zu aktuellen Entwicklungen

USA: Blackrock, Q3-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

USA: Fastenal, Q3-Zahlen

USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen



Konjunktur

JPN: Erzeugerpreise 09/22

DEU: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

DEU: Aussenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22

FRA: IEA, Ölbericht (Monat)

IRL: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

PRT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

USA: Verbraucherpreise 09/22

USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

USA: Realeinkommen 09/22

USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

An den Anleihenmärkten setzt sich der Abverkauf fort, was die Kurse senkt und die Renditen nach oben treibt. Bei Schweizer Staatsanleihen (10 Jahre) scheint derzeit aber die Marke von 1,5% wie eine magische Obergrenze zu wirken, von der die Renditen immer wieder abprallen. Bei deutschen Bundesanleihen dieser Laufzeit geht es dagegen von Rekord zu Rekord – zumindest in der Betrachtung der vergangenen zehn oder mehr Jahre, die Verzinsung bewegt sich in Richtung 2,5%.

Aktuell verunsichern die britischen Notenbanker die Investoren am Anleihenmarkt: So sagte Andrew Bailey in Washington, der Markt für britische Staatsanleihen (Gilt) habe noch drei Tage, um die Verspannungen zu regeln. Wenige Stunden später hiess es in Medienberichten («Financial Times»), die Bank of England habe Marktteilnehmer privat informiert, dass sie auch nach dem 14. Oktober Anleihen aufkaufen könnte, wenn die Marktbedingungen dies erforderten.

Allerdings beschleunigte sich der Ausverkauf bei britischen Staatsanleihen am Mittwoch wieder, nachdem die Bank of England ihre Pläne doch wieder bekräftigte, ihr Notkaufprogramm für Staatsanleihen wie geplant am Freitag zu stoppen. Die Zentralbank sagte am Mittwochmorgen, dass sie «von Anfang an klargestellt hat, dass ihre vorübergehenden und gezielten Käufe von Gilts am 14. Oktober enden werden».

Dabei halten auch die Verspannungen am Geldmarkt der Eurozone an. Dies lässt sich an den Zinsabständen (Spread) dreimonatiger Schatzwechsel aus Deutschland und Frankreich gegenüber den risikofreien Zinsen (Tagesgeldswap) ablesen. Diese Obligationen werden von Marktteilnehmern gerne als Sicherheiten in der Geldleihe (Repo) verwendet, sind aber zuletzt immer knapper geworden. Handeln sie mit einer Prämie, also einem negativen Zinsabstand, zeigt dies, dass die Repo-Geschäfte gerade sehr teuer sind.

Bei französischen Staatspapieren ist der Spread diese Woche auf –0,66 Prozentpunkte gestiegen und damit fast auf den niedrigsten Stand aller Zeiten. Anfang des Jahres waren es noch rund –0,10 Prozentpunkte. Die Gerüchte werden lauter, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald wie die Schweizer Kollegen eigene Schuldverschreibungen (Bill) begeben wird, um die Knappheiten am Repo-Markt zu lindern. Aktuell wirkt die Geldpolitik der EZB jedenfalls restriktiver als von ihr beabsichtigt.



