Der FuW-Morgen-Report vom 28. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Clariant, Forbo, AMS Osram und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte wurden am Donnerstag von den Quartalsergebnissen von Unternehmen sowie von starken Konjunkturdaten beeinflusst. Im vergangenen Vierteljahr ist die US-Wirtschaft mit 2,4% überraschend stark gewachsen. Ausserdem ist die Konsumenteninflation mit 2,6% tiefer ausgefallen als erwartet. Eine anfangs positive Entwicklung der Aktienkurse drehte im Handelsverlauf jedoch ins Negative.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (–0,67%) schloss auf 35'282,72 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 (–0,64%) sank auf 4537,41 Punkte. Zeitweise notierte der S&P 500 auf 4707,07 Punkten und damit nahe dem Allzeithoch von Januar 2022. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,22%) fiel auf 15'464,93 Punkte.

Die Facebook-Holding Meta (+4,4%) erwartet dank mehr Werbung eine gute Umsatzentwicklung im laufenden Quartal.

Auch Halbleiterhersteller waren gefragt. Hier wirkte positiv, dass sich der südkoreanische Tech-Riese Samsung eine Erholung der Halbleiternachfrage im zweiten Halbjahr erwartet. Die Chip-Werte Lam Research (+9,3%), Micron Technology (+5,5%), KLA Corp (+5,4%) und Applied Materials (+5,1%) legten kräftig zu.

Die Restaurantkette McDonald’s (+1,2%) erreichte im vergangenen Quartal einen höheren Umsatz als erwartet.

Als schlechtester Wert im Dow Jones wurde der Mischkonzern Honeywell (–5,7%) für sein Quartalsergebnis abgestraft – die Analystenerwartungen wurden zwar erreicht, aber nicht übertroffen. Der Bereich Flugzeugteile entwickelte sich mit einem Umsatzwachstum von 15% am dynamischsten.

Das Quartalsergebnis der Auktionswebseite Ebay (–10,5%) wurde negativ von den Anlegern aufgenommen.

Das Management von Southwest Airlines (–8,9%) warnt vor weiter steigenden Kosten.

Pharmahersteller Bristol-Myers Squibb (–4,2%) hat seine Gewinnerwartungen gesenkt.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitagmorgen uneinheitlich. In Japan sinken die Leitindizes Nikkei 225 (–1,2%) wie auch der breiter gefasste Topix (–1,1%). Dagegen notiert der chinesische CSI 300 (+2,1%) deutlich im Plus; auch der Hang Seng (+1,1%) in Hongkong avanciert. Der südkoreanische Kospi (–0,1%) und der taiwanesische Taiex (+0,1%) handeln wenig verändert.

In Australien steht der S&P/ASX 200 (–0,9%) tiefer.

Futures

Die Terminkontrakte zeigen für den S&P 500 (+0,3%) und den Euro Stoxx 50 (+0,4%) Gewinne an.

News Vorbörse Schweiz

Clariant: Der Chemiekonzern weist für das zweite Quartal, wie vor drei Wochen angekündigt, deutlich tiefere Zahlen aus. Der Umsatz ist 17% auf 1,08 Mrd. Fr. gefallen, wobei der starke Franken für 10% verantwortlich war. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) lag 19% tiefer bei 175 Mio. Fr., Clariant hatte zuvor 155 bis 165 Mio. angekündigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Forbo: Im ersten Halbjahr ist der Umsatz der Industriegruppe gegenüber der Vorjahresperiode um 7,8% auf 615,2 Mio. Fr. gesunken (–2.2% in Lokalwährungen). Der operative Gewinn auf Stufe Ebit ist unterproportional 4,3% tiefer ausgefallen, die Ebit-Marge hat sich um 40 Basispunkte auf 12,2% verbessert. Unter dem Strich weist Forbo einen Gewinn von 57,4 Mio. Fr. aus. Fast alle Analystenerwartungen wurden verfehlt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

AMS Osram: Der Halbleiter- und Leuchtenhersteller kündigt eine tiefgreifende Restrukturierung an. AMS Osram will im Halbleitergeschäft nur noch zwei von drei Bereichen weiterführen: intelligente Sensor- und Emitter-Komponenten. Von anderen passiven optischen Komponenten mit einem Umsatz von 300 bis 400 Mio. € werde sich der an der SIX kotierte österreichische Konzern trennen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Comet: Auch das Halbjahreserbgebnis des Röntgen- und Hochfrequenzspezialisten Comet liegt unter den Analystenschätzungen. Der Umsatz ist 22,6% auf 207,0 Mio. Fr. gesunken, der Auftragseingang ist ebenfalls tiefer ausgefallen. Der Betriebsgewinn (Ebitda) ist 62,1% auf 14,3 Mio. Fr. eingebrochen, die entsprechende Marge ist auf 6,9% gefallen von 14,1% im Vorjahr. Unter dem Strich ist ein kleiner Gewinn von 1,9 Mio. Fr. geblieben (–92%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Medacta: Das Medizinaltechnik-Unternehmen hat die Analystenschätzungen mit seinen Umsatzzahlen ersten Semester übertroffen. Der Umsatz ist vor allem dank den Knie- und Schulterimplantaten in den ersten sechs Monaten 20,8% auf 255,1 Mio. € gestiegen. Medacta, die ihre Gewinnzahlen erst am 22. September vorliegt, hat die Jahresvorgabe erhöht. Neu rechnet sie mit einem Umsatzwachstum zwischen 15 und 18%, statt zuvor 10 bis 13%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Dufry: Der Reisedetailhändler hat vom Flughafenbetreiber Aena fünf Ausschreibungen gewonnen. Dufry kann damit während zwölf Jahren an einundzwanzig Flughäfen in Spanien hundertzwanzig Läden betreiben. Der zugewiesene Platz sei rund 30% grösser als der bisherige. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller baut im US-Werk in Chattanooga, Tennessee, die Produktionskapazitäten für Makrofasern aus. Die Fasern sollen den stark wachsenden Bedarf an nachhaltigem Beton decken. Sika hat keine Angaben zur Höhe der Investitionen gemacht.

GAM: Der Asset Manager zieht das Datum der ausserordentlichen Generalversammlung auf den 18. August vor. Zuvor war die GV für den 25. August vorgesehen. Aktionär Liontrust habe ausserdem die Frist für sein Angebot an die GAM-Aktionäre, das der VR unterstützt, bis zum 4. August verlängert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Evolva: Das Biotech-Unternehmen beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den 24. August ein. Die Aktionäre sollen einer Erhöhung des bedingten Kapitals zustimmen. Nur so könne Evolva genug Geld von Nice & Green abrufen, was für die Weiterführung des Geschäfts unerlässlich sei.





Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. Juli 2023

Schweiz

06:00 APG SGA: Ergebnis H1

06:00 Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

06:30 Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.00 Uhr)

07:00 Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze Juni

09:00 Kof Konjunkturbarometer Juli

International

06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pk)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: ams-Osram AG, Q2-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

18:00 EUR: Ergebnisse Eba-Bankenstresstest



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Telefonica Deutschland, Investor- und Analystentreffen

BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Atos, Halbjahreszahlen

FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen

Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/23

07:30 FRA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 06/23

08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2022

08:00 DEU: Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgrösse und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2022

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 TRK: Handelsbilanz 06/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 07/23

10:00 DEU: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/23

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland

EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Lettland

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg

Ausblick – Unternehmen

Die kommende Woche startet gemächlich. Am Montag, Brückentag vor dem 1. August, stehen lediglich die Halbjahresberichte von Energiedienst, SNB und Orell Füssli auf dem Programm. Am 1. August steht die Wirtschaftswelt hierzulande still.

Auch am Mittwoch sind börsenrelevante Nachrichten voraussichtlich dünn gesät. Als einziges kotiertes Unternehmen schliesst Interroll das Halbjahr ab. Der Intralogistiker hat im Juni eine Gewinnwarnung für das erste Halbjahr und für das Gesamtjahr publiziert. Interroll begründete die Korrektur unter anderem mit einem geringeren Auftragsbestand Anfang Jahr.

Im Blick der Investoren stehen am Donnerstag die Quartalszahlen von Adecco. Der Stellenvermittler übt sich in der Transformation hin zu einem Beratungs- und Outsourcingdienstleister – nun muss er zum dritten Mal in Folge beweisen, dass sich die Strategie in den Zahlen positiv niederschlägt. Ebenfalls am Donnerstag präsentiert der Telekommunikations- und IT-Konzern Swisscom sein Zahlenwerk für das zweite Quartal. Die Analysten erwarten einen geringeren Umsatz, jedoch ein kräftiges Gewinnplus, da Swisscom noch im Vorjahr eine Busse von 82 Mio. Fr. bezahlen musste.

OC Oerlikon dürfte am Donnerstag für das zweite Quartal einen geringeren Gewinn ausweisen. Ferner liefern am Donnerstag der Interdealer-Broker CFT Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr und der Online-Reiseanbieter Lastminute das Ergebnis des ersten Halbjahres. Auf die Zahlen von GAM dürften Anleger primär schielen, weil um den Asset-Manager eine Übernahmeschlacht tobt.

Zum Wochenschluss am Freitag legen Sika, Swiss Re, Coltene, Mobimo und Dufry Zahlen vor. Beim Baustoffhersteller Sika fliesst erstmals die akquirierte MBCC mit zwei Monaten in das Ergebnis ein. Integrationskosten und ein positiver Einmaleffekt im Vorjahr dürften den Gewinn drücken. Beim Reisedetailhändler Dufry stellt sich einmal mehr die Frage, wie die Erholung nach der Coronapandemie voranschreitet. Kursfantasien aufgrund der Übernahme des Reisegastrounternehmens Autogrill sind bislang keine auszumachen, weshalb Dufry, die inzwischen 95% an Autogrill hält, erneut bemüht sein dürfte, die positiven Effekte der Akquisition zu betonen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.