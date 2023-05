Der FuW-Morgen-Report vom 24. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Vontobel, Ypsomed und ABB sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die Anleger sind in Sorge über die potenzielle baldige Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung. Die Verhandlungen blieben am Dienstag erneut ergebnislos, und die Aktienmärkte knickten schliesslich ein.

Der Dow Jones Industrial rutschte im späten Handel rasch ab und schloss mit einem Minus von 0,7%, bei 33’056 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,1% auf 4146 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 korrigierte um 1,3% und landete bei 13’673 Punkten.

Energiewerte standen in der Gunst. Die Aktien von ExxonMobil legten um 1,4% zu, die von Chevron kletterten an der Dow-Spitze um 2,9% nach oben. Zuvor hatten die Analysten der HSBC die Chevron-Titel auf «Buy» hochgestuft.



Der Technologieriese Apple wird mit dem Halbleiterhersteller Broadcom Teile für Kommunikationschips in den USA entwickeln und herstellen lassen. Nach der Ankündigung verloren die Anteilsscheine von Apple 1,5%, während die Broadcom-Titel um 1,2% zulegten.

Die Aktien von Zoom, dem Anbieter von Videokonferenzen, verloren als Schlusslicht im Nasdaq 100 8,1%. Analysten bezweifeln, dass das angestrebte Umsatzwachstum erreicht werden kann.

Asien/Pazifik

Das US-Schuldenproblem und Gewinnmitnahmen belasten auch die Börsen in Asien am Mittwoch.

In Tokio gibt der Nikkei 225 0,6% nach, der breiter gefasste Topix verzeichnet ein Minus von knapp 0,2%. Auf dem chinesischen Festland liegt der CSI 300 um 0,7% niedriger, auch der Shanghai Composite korrigiert um 0,7%. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1%. Der südkoreanische Kospi handelt nahezu unverändert. In Australien verlieren der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,6%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,2% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 verliert hingegen 0,5%.

News Vorbörse Schweiz

Vontobel: Zeno Staub, CEO der Bankgruppe Vontobel, tritt per Frühling 2024 von seinem Amt zurück. Er will in die Politik gehen und kandidiert im Herbst als Nationalrat für die Mitte-Partei. Nach einem Jahr Karenzzeit soll Staub ab Frühling 2025 als Verwaltungsrat wieder für Vontobel tätig sein. (Lesen Sie hier mehr.)



Ypsomed: Das Medtech-Unternehmen Ypsomed hat das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatzzuwachs von 7% auf 497,5 Mio. Fr. abgeschlossen. Im fortgeführten Geschäft betrug der Umsatzzuwachs 16%. Das Betriebsergebnis stieg von 28,6 auf 60,6 Mio. Fr. Darin enthalten ist ein Buchgewinn von 17 Mio. Fr. Die Dividende soll von 60 Rp. auf 1.30 Fr. angehoben werden. (Lesen Sie hier mehr.)



ABB: Der Elektrotechnikkonzern ABB habe den Hackerangriff, der vor elf Tagen entdeckt worden sei, eindämmen können. Alle wichtigen Services und Systeme von ABB sowie alle Fabriken seien in Betrieb, die Kunden würden weiterhin bedient, hat das Unternehmen gestern Abend mitgeteilt. Die Arbeiten an der Wiederherstellung der betroffenen Systeme würden fortgeführt und die Sicherheit verbessert.



Holcim: Der Zement- und Baustoffhersteller übernimmt die britische Besblock, einen Hersteller nachhaltiger Backsteine. Finanzielle Details gab es keine.



Credit Suisse Group: Die Anfang April angekündigten Massnahmen zur Bonikürzung bei Credit Suisse und UBS setzt der Bund nach einer rechtlichen Anhörung der Parteien per Verfügung um. CS wird zudem verpflichtet, die Möglichkeiten einer Rückforderung bereits ausgezahlter variabler Vergütungen der Konzernleitungsmitglieder seit 2019 zu prüfen. (Lesen Sie hier mehr.)



Credit Suisse: Nachdem Credit Suisse das Gesuch um vorsorglichen gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang mit Contingent Capital Awards bezogen auf die AT1-Anleihen zurückgezogen hat, schreibt das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren ab. Die Finma hatte CS angewiesen, die AT1-Anleihen abzuschreiben und zu löschen, woraufhin CS das Rechtsschutzgesuch für die Contingent Capital Awards eingereicht hatte.



DKSH: Der Vermarktungsdienstleister DKSH und Procter & Gamble haben ihre bestehende Partnerschaft in Hongkong und Macao um mehrere Jahre verlängert.



Varia US Properties: Das auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen weist für das erste Quartal 2023 einen Verlust von 34 Mio. $ aus. Grund sind Bewertungskorrekturen. Derweil ist der Ebitda um rund ein Fünftel auf 18,1 Mio. $ gestiegen. (Lesen Sie hier mehr.)



Epic Suisse: Das Immobilienunternehmen Epic Suisse meldet für das erste Quartal einen von 15,6 auf 16,8 Mio. Fr. gesteigerten Gesamtertrag. Der Portfoliowert sei von 1,45 Mrd. Fr. Ende letzten Jahres auf 1,52 Mrd. Fr. gestiegen. (Lesen Sie hier mehr.)



Kudelski: Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski gewinnt den deutschen Netzbetreiber Tele Columbus als Kunden für die Einführung einer neuen Hybridkabel- und Multiscreen-Lösung. Zudem meldet er eine Partnerschaft mit der Aleph Zero Foundation im Bereich Cybersecurity.



Wichtige Ereignisse vom 24. Mai 2023

Schweiz

07:00 Epic: Kennzahlen Q1

07:00 Varia US: Q1 Update (definitiv)

07:00 Ypsomed: Ergebnis 2022/23 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

09:00 Tui Suisse: Medienfrühstück, Zürich



Sonstige Termine:

Aluflexpack: GV (10.00 Uhr), Dübendorf

Partners Group: GV (16.30 Uhr), Zug

Peach Property: GV (14.00 Uhr), Zürich

International

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung, Hamburg

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Württembergische Lebensversicherung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk, Mannheim

10:30 DEU: Otto Group, Jahres-Pk, Hamburg

10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Adva Optical Networking, Hauptversammlung, München

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach

13:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk, Braunschweig

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Einhell Germany, Q1-Zahlen

HKG: Lenovo, Jahreszahlen

Konjunktur

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (endgültig)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/23

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/23

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/23

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.5.23

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Baloise, Helvetia, Swiss Life und Swiss Re …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Baloise, Helvetia, Swiss Life und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 26. Mai 2025 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 533 021. Das Börsenkürzel ist XANLTQ. Die Liberierung findet am 5. Juni statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Julius Bär, Partners Group und UBS

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Julius Bär, Partners Group und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 16% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. Mai 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 126 533 031. Das Börsenkürzel ist XAXLTQ. Die Liberierung findet am 5. Juni statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

