Der FuW-Morgen-Report vom 26. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu EFG, Also, Cosmo und Tornos, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial erreichte am Dienstag zeitweise den höchsten Stand seit Februar 2022. Der Handel schloss bei 35’438 Punkten 0,1% höher. Der S&P 500 beendete die Sitzung bei 4567 Punkten 0,3% höher. Dies entspricht dem Stand von April 2022.

Die Tech-Börse Nasdaq 100 schloss bei 15 561 Punkten 0,7% im Plus. Nach Börsenschluss legte Alphabet Zahlen vor, worauf der Kurs nachbörslich um über 8% stieg. Microsoft präsentierte ebenfalls Resultate. Der Kurs kam nachbörslich aber unter Druck.

Von den Unternehmen, die vorbörslich Resultate veröffentlicht hatten, punktete der Chemiekonzern Dow trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Ergebnis. Der Kurs stieg um 1,8%, weil Analysten noch schlechtere Nachrichten erwartet hatten. Bei General Electric mit einem zuversichtlichen Cashflow-Ausblick legte der Kurs um 6,3 % zu.

Probleme beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney sorgten dafür, dass der Kurs der Konzernmutter Raytheon Technologies um 10,2% einbrach. Der Autokonzern General Motors verlor trotz Gewinnsprung und einem angehobenen Ziel 3,5% Börsenwert. Der Streamingdienst Spotify verfehlte die Erwartungen und sah seinen Aktienkurs um 14,3% fallen.

Am Abend wird in den USA die jüngste Zinsentscheidung der Notenbank Fed bekannt werden. Das Zinsniveau dürfte von derzeit 5 bis 5,25% um 25 Basispunkte erhöht werden. Die Märkte erhoffen sich allerdings, dass Aussagen der Fed-Führung Hinweise darauf geben werden, ob es sich um den vorerst letzten Zinsschritt handelt. Ebenfalls am Mittwoch wird die Bank of Japan einen Zinsentscheid fällen.

Asien/Pazifik

Vor den Zinssitzungen der Bank of Japan und der US-Notenbank Fed sind die Kurse in Asien wenig bewegt, oder sie stehen wegen Gewinnmitnahmen unter Druck. Der japanische Nikkei 225 notiert nur ganz leicht fester. Der breitere Topix steht 0,1% im Minus. Der südkoreanische Kospi fällt um 1,6% zurück.

Die Börse in Shanghai verliert 0,5%. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,9%. In Australien notieren der ASX 100 und der ASX 200 um jeweils 0,8% im Plus.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert praktisch unverändert. Beim Euro Stoxx 50 notiert der Future 0,4% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

EFG: Die Privatbank hat sich im ersten Halbjahr besser geschlagen als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Betriebsertrag ist auf 724,8 Mio. Fr. gestiegen, der Gewinn auf 147,6 Mio. Fr. EFG sind im ersten Halbjahr 3 Mrd. Fr. an Neugeldern zugeflossen. Sie will in den nächsten zwölf Monaten bis zu 6 Mio. eigene Aktien zurückkaufen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)





Also: Der IT-Distributor weist einen deutlich schwächeren Halbjahresumsatz aus als erwartet. Er lag bei leicht über 4,8 Mrd. € (AWP-Konsens 5,6 Mrd. €). Also hat allerdings die Verbuchung des Umsatzes geändert, sodass die Zahlen nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar sind. Die Gewinnzahlen liegen im Rahmen der Erwartungen, aber unter Vorjahr. Der Ebitda betrug 111,5 Mio. €, der Gewinn 52,7 Mio. Also bestätigt das Ebitda-Jahresziel von 265 bis 305 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)





Cosmo Pharma: Das Pharma- und Medtech-Unternehmen hat im ersten Halbjahr den Umsatz zwar auf 43,7 Mio. € gesteigert, die Gewinnzahlen sind aber etwas tiefer ausgefallen. Die Gründe sind negative Währungseffekte sowie Lageraufbau und Verschiebung von Umsatzbuchungen gegenüber der Vorjahresperiode. Die neuen Produkte hätten sich aber gut entwickelt, Cosmo bestätigt die Jahresvorgabe. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Tornos: Der Maschinenbauer weist im ersten Semester einen Umsatz von 95,7 Mio. Fr. aus (Vorjahr 93,7 Mio.). Der Auftragseingang liegt mit 79,7 aber unter dem Vorjahr (98,3 Mio.). Auch die Gewinnzahlen sind tiefer ausgefallen als in der Vorjahresperiode. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 26. Juli 2023

Schweiz

06:00 Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

06:45 Also: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Tornos: Ergebnis H1

10:00 CS-CFA Index Dezember

International

01:30 KOR: Hynix, Q2-Zahlen

06:45 KOR: Hyundai, Q2-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Pk 8.00 h, Analystencall 11.00 h)

07:00 DEU: DWS, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h)

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen (Pk 10.00 h)

08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen (Pk 9.00 h)

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (Analystenkonferenz 14.00 h)

08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

08:30 ESP: Enagas, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung, Mannheim

11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg Pk zum Halbjahresergebnis

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen

17:45 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:10 USA: Meta, Q2-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Kärcher, Pk strategische Initiative sowie Bilanz erstes Halbjahr, Winnenden

FRA: Orange, Halbjahreszahlen

FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

LUX: Aroundtown S. A., ausserordentliche Hauptversammlung

LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Frühindikatoren 05/23 (endgültig)

08:00 SWE: Handelsbilanz 06/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 06/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheidung mit Pk Fed-Chef Jerome Powell um 20.30 h

Ausblick – Neue derivative Produkte

Swissquote lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Clariant, Sika und Straumann …

Swissquote begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Clariant, Sika und Straumann zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 29. Juli 2024 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 125 612 303. Das Börsenkürzel ist AATZSQ. Die Liberierung findet am 7. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf AMD, Intel und Nvidia

Swissquote begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf AMD, Intel und Nvidia zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 18,12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 29. Juli 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 125 612 300. Das Börsenkürzel ist AATXSQ. Die Liberierung findet am 7. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

Fehler gefunden?Jetzt melden.