Der FuW-Morgen-Report vom 8. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Überraschend schlecht ausgefallene Exportzahlen Chinas und das Warten auf den nächste Woche anstehenden Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank setzten auch den US-Börsen zu, die den Handel aber zumeist wenig verändert abschlossen. So notierte der Dow Jones Index unverändert bei 33’597 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2% nach, und der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 schloss 0,5% tiefer.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab leicht auf 3,56% nach.

Zu den Tagesverlierern gehörten amerikanische Fluggesellschaften wie American Airlines und United Airlines Holdings mit einem Minus von 5,5 resp. 4%. Ebenfalls unter Druck gerieten der US-Elektroautobauer Tesla wegen Sorgen um die Produktion in seinem Werk in Schanghai (–3,2%) sowie Apple aufgrund von Produktionsverzögerungen in einem chinesischen Werk des Zulieferers Foxconn (–3,2%).

Zu den Gewinnern des Handelstages zählten Finanzwerte wie Bank of New York Mellon (+4,2%) oder SVB Financial Group (+4%) sowie das Pharma- und Biotechnologieunternehmen Moderna (+3,2%).

Asien/Pazifik

An den asiatischen Märkten sind die Anleger hin- und hergerissen zwischen den stark enttäuschenden Exportzahlen aus China und Konjunkturhoffnungen infolge der von Peking verkündeten Lockerungen seiner Coronapolitik. In Hongkong legte der Hang Seng deutlich zu (+2,8%), wohingegen der Shanghai Composite nahezu unverändert notiert (–0,2%). In Tokio liegt der Nikkei 225 mit –0,6% deutlicher im Minus, ebenso wie der breiter gefasste Topix (–0,4%). Beim koreanischen Kospi ist das Minus mit 1% noch ausgeprägter. Der Taiex Taiwans notiert 0,5% schwächer.

Der australische Leitindex ASX 200 gibt schliesslich 0,8% nach.

Futures

Der Futures auf den S&P 500 wird nahezu unverändert gehandelt. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 gibt leicht nach (–0,3%).

News Vorbörse Schweiz

Partners Group: Das Private-Equity-Anlagehaus Partners Group hat für seine Kunden die Mehrheit an der indischen Sunsure Energy übernommen. Sunsure baut Solarkraftwerke in Indien. Partners Group will die Gesellschaft weiter kräftig ausbauen und dafür 400 Mio. $ in sie investieren. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche hat die Zulassung in den USA für einen Alzheimer-Diagnosetest erhalten. Es handelt sich um zwei Elecsys-CFS-Tests. Die Tests sind bereits in 45 Ländern zugelassen, unter anderem in Europa. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Novartis hat in einer Phase-III-Studie mit dem Präparat Iptacopan den primären Endpunkt erreicht. Zum Einsatz kommt Iptacopan bei Patienten, die an paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) leiden. Ein Synonym für diese seltene, potenziell lebensbedrohliche Erkrankung des Blutes ist Marchiafava-Micheli-Syndrom.

Swiss Re: Der VR-Präsident von Swiss Re, Sergio Ermotti, ist mit der Rentabilität des Rückversicherungskonzerns nicht zufrieden, wie er in einem Interview mit der «Handelszeitung» gesagt hat. Die Erstversicherer würden auf Kosten der Rückversicherer profitieren. «Wir müssen eine faire Entschädigung für unser Kapital haben, sonst müssen wir unser Angebot an Kapazitäten überprüfen», erklärte er.

Baloise: Der Versicherer hat über seinen Infrastructure Debt Fund Kapitalzusagen über 75 Mio. € erhalten. Damit sollen europäische Infrastrukturinvestitionen eingegangen werden.

Barry Callebaut: Der Schokoladenhersteller baut seine Fabrik im kanadischen Chatham weiter aus. Für 70 Mio. $ würden Anlagen für Flüssigschokolade und milchfreie Schokolade erstellt, wie Barry gestern Abend mitteilte. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die Schweizer Grossbank Credit Suisse kommt mit ihrer Klage gegen die japanische Softbank in Sachen Greensill-Fonds vorwärts. Ein Gericht in England habe Credit Suisse erlaubt, selbst als Klägerin aufzutreten, wie aus einer Agenturmeldung von gestern Abend hervorgeht. (Lesen Sie hier mehr.)

Cembra Money Bank: Verwaltungsratspräsident Felix Weber wird sich an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Als Nachfolger wird Franco Morra vorgeschlagen. Morra war früher für HSBC tätig, unter anderem als CEO Private Banking Schweiz. (Lesen Sie hier mehr.)

Swissquote: Im Rahmen der internationalen Expansion gründet die Online-Bank Swissquote in Zypern eine neue Tochtergesellschaft. Ferner wird das Angebot am Sitz in Dubai ausgeweitet. Auch in der Schweiz wird aufgestockt. Dazu wurden neue Büroräumlichkeiten in Stettbach bezogen. (Lesen Sie hier mehr.)

Formulafirst: Die Aktien von Formulafist können per 16. Dezember dekotiert werden. Der letzte Handelstag ist der 15. Dezember. Die Aktionäre von Formulafirst hatten an einer GV im November die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Relief Therapeutics: Das kleine Genfer Pharmaunternehmen Relief Therapeutics bestellt seine Führungsetage neu. Jack Weinstein, bisher CFO, wird CEO. Jeremy Meinen, seit 2020 bei Relief, wird CFO. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 8. Dezember 2022

Schweiz

07:00 Axpo: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.30 Uhr)

International

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz

08:00 NOR: Storebrand, Investorentag

14:00 USA: General Electric Investor Day

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

22:00 CAN: Lululemon, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

22:15 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q3/22 (endgültig)

12:00 FRA: OECD, Frühindikator 11/22

12:05 EUR: EZB Volumen vorfristige TLTRO-Rückzahungen

13:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde bei ESRB-Jahrestagung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Nächste Woche steht die Woche der Zentralbanken an. In den USA werden die Währungshüter der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt geben. Einen Tag später folgen die Kollegen von der Europäischen Zentralbank (EZB), der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank of England (BoE).



Für die USA stehen derzeit die Chancen bei 77%, dass das Fed den Leitzins von der aktuellen Spanne zwischen 3,75 und 4% auf 4,25 bis 4,5% erhöht. Der Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte wäre damit geringer als an den vergangenen Sitzungen. Auf ein geringeres Tempo der Zinserhöhungen hatte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte bereits vergangene Woche eingestimmt.

Auf die Erwartungen an das Niveau des Zinsgipfels hatten seine Aussagen aber wenig Einfluss: Seit Mitte Dezember pendelt die an den Terminmärkten vorweggenommene «Terminal Rate» zwischen 4,9% und 5,1%. Aktuell sind es 4,94%, die im Mai und Juni erreicht werden könnten. Bereits länger rechnen Marktteilnehmer für das zweite Halbjahr 2023 jedoch wieder mit sinkenden Leitzinsen. Mittlerweile gehen sie von einer Zinssenkung um insgesamt 0,40 Prozentpunkte bis Ende des nächsten Jahres aus. Mitte Oktober lag diese Erwartung noch bei rund 0,25 Prozentpunkten.



Für die Eurozone neigen die Anleger dazu, eine Zinserhöhung der EZB von ebenfalls 0,50 Prozentpunkten zu erwarten. Damit würde der Einlagensatz für die Banken auf 2% steigen. Bis Ende November waren die Marktteilnehmer noch gespalten, die Chancen standen 50 zu 50, dass es entweder 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte im Dezember werden.



Allerdings waren zuletzt die Stimmen aus dem EZB-Rat immer seltener geworden, die für einen grossen Zinsschritt plädiert hatten. Seit Ende November sank auch der erwartete Zinsgipfel für die EZB im nächsten Jahr von 3,13% auf 2,83%. Bisher gibt es nur eine leichte Tendenz an den Terminmärkten, wonach 2024 sinkende Zinsen folgen könnten. Ein voller Schritt um 0,25 Prozentpunkte wird bislang nicht erwartet.



