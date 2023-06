Der FuW-Morgen-Report vom 21. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu GAM, Implenia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach dem Feiertag am Montag verzeichneten die US-Märkte am Dienstag zum Beginn der Handelswoche fallende Kurse. Der Dow Jones Industrial (–0,7%) sank auf 34’053,87 Zähler. Am Freitag notierte er noch so hoch wie zuletzt vergangenen Dezember. Der Leitindex S&P 500 (–0,4%) gab auf 4388,71 Punkte nach. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,1%) notierte zum Handelsschluss auf 15'070,15 Punkten.

Der Flugzeughersteller Boeing (–3,5%) kann zur Paris Air Show nicht so viele Aufträge wie Wettbewerber Airbus vermelden.

Der Elektroautoproduzent Tesla (+5,3%) übernimmt gemäss Medienberichten den Konkurrenten Rivian (+5,5%).

Das Biotech-Unternehmen Dice Therapeutics (+37,2%), Spezialist für Autoimmunkrankheiten, wird vom Pharmariesen Eli Lilly (+1%) für 2,4 Mrd. $ geschluckt.

Der in New York kotierte chinesische Onlinehändler Alibaba (–4,5%) vermeldet einen Chefwechsel: Auf Daniel Zhang folgt Eddie Wu, der bisher die Handelsplattformen Taobao und Tmall geleitet hatte.

Die Investmentgesellschaft KKR übernimmt Konsumentenkredite vom Zahlungsanbieter PayPal (+3,7%) in Höhe von 44 Mrd. $. PayPal könnte die neue Liquidität zum Rückkauf eigener Aktien einsetzen.

Asien/Pazifik

In Japan gewinnen die Aktien deutlich. Der Nikkei 225 (+0,6%) wie auch der marktbreite Topix (+0,5%) stehen im Plus. Dagegen notieren andere asiatische Aktienmärkte tiefer. Der chinesische Leitindex CSI 300 fällt um 0,9%. Der Hang Seng (–2,2%) in Hongkong verliert deutlich mehr. Der südkoreanische Kospi gibt 0,7% nach.

Auch der australische S&P/ASX 200 (–0,4%) notiert im Minus.

Futures

Die Futures auf die Aktienmärkte zeigen keine klare Richtung auf. Die Kontrakte auf den S&P 500 und auf den Euro Stoxx 50 stehen fast unverändert.

News Vorbörse Schweiz

GAM: Auf Antrag des Aktionärs Rock Investment SAS kündigt der Fondsmanager eine ausserordentliche GV auf den 25. August an. Die Aktionäre wollen die Übernahme von GAM durch Liontrust verhindern, deren Angebot sie als ungenügend taxieren. GAM veröffentlicht auch die Resultate zum ersten Quartal des Geschäftsjahres. Demnach ist ein operativer Verlust von 11,2 Mio. Fr. angefallen (Vorjahr –10,6 Mio.). Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS weist GAM einen Verlust von 63,2 Mio. Fr. aus (Vj. –7,8 Mio.). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Implenia: Das Bauunternehmen hat in Zürich und Winterthur zwei grosse Tiefbauaufträge im Wert von insgesamt mehr als 100 Mio. Fr. erhalten. In Zürich-Grünau kann es den Autobahnanschluss N01/36 Schlieren-Europabrücke sowie Schallschutzwände bauen. In Winterthur soll es eine Brücke bauen, um den neuen Stadtteil Neuhegi-Grüze an den öffentlichen Verkehr anzubinden. (Lesen Sie hier mehr)

DKSH und Roche: Der Vertriebsspezialist DKSH und der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche verlängern ihre strategische Partnerschaft in Vietnam. Ziel sei das Wachstum des diagnostischen Angebots.

Relief Therapeutics: Wegen unterschiedlicher Ansichten über die Weiterentwicklung des Biotech-Unternehmens hat der Hauptaktionär GAM Global Yield an der Generalversammlung diverse Anträge des Verwaltungsrats abgelehnt. Damit wurden die Anträge auch insgesamt abgelehnt, darunter die Entlastung von VR und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 und Vergütungsanträge für 2023 und 2024. Der VR will die Resultate nun analysieren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schindler: Ein nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied hat vergangene Woche Schindler-Partizipationsscheine im Wert von 6,8 Mio. Fr. gekauft, wie die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation mitteilt. Schon in den letzten Wochen war es zu grösseren Transaktionen gekommen. Seit Ende April haben Mitglieder der Schindler-Führung Titel im Wert von 13,8 Mio. Fr. gekauft. Allerdings gab es auch Verkäufe in Höhe von 8,7 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. Juni 2023

Schweiz

GFK: Entwicklungen im CH-Detailhandel (MK 16.30 Uhr)

UBS: Vorsorgeforum zum Thema AHV 2030 (MK 08.30 Uhr)

International

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/23

10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Daimler Truck Holding, Hauptversammlung, Berlin

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung, Donaueschingen

11:00 LUX: Adler Group, ausserordentliche Hauptversammlung, Luxemburg

13:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung, Luxemburg

16:00 DEU: Volkswagen Konzern, Capital Markets Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

DEU: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pressekonferenz

Konjunktur

08:00 GBR: Erzeuger- und Verbraucherpreise 05/23

08:00 GBR: Staatsverschuldung 05/23

10:30 DEU: Pk Ifo-Konjunktur-Prognose Sommer 2023

16:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Sika, Swatch Group und UBS …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Sika, Swatch Group und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis 23. Juni 2025 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 209. Das Börsenkürzel ist XGYLTQ. Die Liberierung findet am 30. Juni statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Lonza

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Lonza zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 26% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis 24. Juni 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 218. Das Börsenkürzel ist XHGLTQ. Die Liberierung findet am 3. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

