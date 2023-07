Der FuW-Morgen-Report vom 10. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Rieter, Allreal, Credit Suisse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktien legten am Montag leicht zu. Die Anleger verhielten sich angesichts weiterer Inflationsängste in den USA und der jüngsten Wirtschaftsdaten aus China vorsichtig.

Die chinesischen Werkpreise fielen im Juni so schnell wie seit über siebeneinhalb Jahren nicht mehr und blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Konsumentenpreise unverändert blieben. Das weckte Sorgen über eine Deflationsspirale in China.

Der chinesische Yuan gab nach der Bekanntgabe der Wirtschaftsdaten seine anfänglichen Gewinne ab. Doch die chinesischen Blue Chips im CSI300 legten aufgrund der Hoffnung auf eine Lockerung der Vorschriften für den Technologiesektor um 0,2% zu. Die Börse in Schanghai SSEC lag 0,1% im Minus.

Die Gewinne in China verhalfen dem breit angelegten MSCI für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans zu einem Anstieg um 0,2%. Der japanische Nikkei 225 gab im Zuge eines höheren Yens um 0,1% nach. Der breiter gefasste Topix lag 0,1% im Plus, der koreanische Kospi 0,3%.

USA

Am Freitag hat der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Juni die US-Börsen nicht anschieben können. Er hielt zwar Positives wie Negatives parat, im späten Handel setzten sich aber die Pessimisten durch: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,55% auf 33’734,88 Punkte. Die erste Börsenwoche im Juli ist für den Dow mit einem Verlust von rund 2% trist ausgefallen.



Der marktbreite S&P 500 beendete den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,29% auf 4398,95 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,35% nach unten auf 15’036,85 Punkte.



Auf Unternehmensseite waren die Blicke unter anderem auf Meta gerichtet. Grund ist die unter dem Namen Threads gestartete Konkurrenz-App zum Kurznachrichtendienst Twitter. Sie kommt laut Meta-Chef Mark Zuckerberg schon nach kurzer Zeit auf 70 Mio. Nutzer. Twitter droht nun dem Facebook-Konzern laut einem Medienbericht mit einer Klage. Die Meta-Aktien zeigten sich davon wenig beeindruckt, sie gaben leicht nach.



Die an der New Yorker Börse kotierten Titel des chinesischen Internetkonzerns Alibaba stiegen um gut 8%. Am Freitag war bekannt geworden, dass China gegen die auf Finanztechnologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Ant Group von Alibaba eine umgerechnet 900 Mio. € schwere Strafe verhängt hat. Damit könnte ein langwieriger Streit zu einem Ende kommen. Wie es hiess, dürfte die Ant Group nun wieder flexibler in ihren Entscheidungen werden.



Die Papiere der Bergbaugesellschaft Newmont legten um knapp 2% zu. Hier half eine neue Kaufempfehlung der Grossbank Barclays. Optisch der grösste Verlierer im Dow waren die Aktien von Verizon mit einem Abschlag von 3,3% beziehungsweise 1.23 $. Das war jedoch zum Teil der Dividendenzahlung des Telecomkonzerns geschuldet, der je Titel 0.65 $ an die Aktionäre ausschüttet.

Futures

Der Future auf den S&P 500 handelt 0,2% im Minus. Ebenfalls 0,2% im Minus handelt der Future auf den Euro Stoxx 50. Der Terminkontrakt auf den SMI zeigt ein Minus von 0,9% an.

News Vorbörse Schweiz

Rieter: Der Textilmaschinenhersteller Rieter verkauft für rund 96 Mio. Fr. ein betrieblich nicht mehr notwendiges Grundstück an das Immobilienunternehmen Allreal. Das in Winterthur gelegene Grundstück hat eine Fläche von rund 75’000 Quadratmetern. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia verbessert den Vertrieb seines Schlafmittels Quviviq in den USA. Dort hat der Gesundheitsanbieter CVS das Mittel in eine seiner Favoritenlisten aufgenommen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Credit Suisse: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hat Medienberichten zufolge verhindert, dass die Saudi National Bank ihren Anteil an Credit Suisse auf 40% erhöhte. Laut einem Bericht des «Sonntags-Blick» wollte die arabische Bank rund 5 Mrd. $ in CS stecken, um ihren Anteil von 10% auszubauen.

Novartis: Novartis hat in den USA einen Rechtsstreit über ein Patent für ihr Herzmedikament Entresto verloren. Das US-Bezirksgericht für den District of Delaware habe das Kombinationspatent für Entresto für ungültig erklärt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Generika könnten in der Folge früher auf den Markt kommen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. Juli 2023

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/23

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 05/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 05/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/23

16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 05/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche beginnt in Europa am Montag mit dem Sentix-Konjunkturindex für den gesamten Wirtschaftsblock. Am Dienstag erscheinen die ZEW-Konjunkturerwartungen für die EU und Deutschland, die deutschen und die niederländischen Konsumentenpreise sowie die Zahlen zur Industrieproduktion Italiens. Die spanischen Konsumentenpreise folgen am Mittwoch, zusammen mit dem deutschen Leistungsbilanzsaldo. Die französischen Konsumentenpreise werden am Donnerstag publiziert, zudem werden die EU-Industrieproduktion sowie die Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung vom Juni veröffentlicht. Den Wochenabschluss am Freitag macht der EU-Handelsbilanzsaldo.



In der Schweiz informiert der Flughafen Zürich am Mittwoch über die Verkehrszahlen im Juni. Am Freitag erscheinen die Zahlen zur Parahotellerie im Q1 sowie der Produzenten- und Importpreisindex für den Juni.



Das Vereinigte Königreich publiziert am Dienstag die Arbeitslosenquote. Am Donnerstag erscheinen das Mai-BIP sowie die Zahlen zur Industrieproduktion.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Konsumentenkredite, am Dienstag der NFIB für mittelständische Unternehmen, am Mittwoch die Konsumentenpreise und das Fed Beige Book, am Donnerstag die Erzeugerpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Einfuhrpreise und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Am Montag erfahren wir mehr über die Erzeuger- und Konsumentenpreise in China. Der Handelsbilanzsaldo wird am Donnerstag publiziert.



In Japan erscheint am Donnerstag der Handelsbilanzsaldo und die Aufträge im Maschinensektor. Am Freitag informiert die Zentralbank über ihre aktuelle Geldpolitik.

