Der FuW-Morgen-Report vom 3. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Geberit, Adecco, Oerlikon, Credit Suisse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Kurse am US-Aktienmarkt haben nach der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch eine Berg-und-Tal-Fahrt hingelegt. Zunächst zogen die Indizes merklich an, nachdem bekannt geworden war, dass die US-Notenbank schon im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben könnte. Fed-Chef Jerome Powell liess aber auch keinen Zweifel daran, die Zinserhöhungen fortzusetzen. Es sei «sehr verfrüht», um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken, so der Notenbanker. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging schliesslich mit einem Abschlag von 1,6% auf 32’148 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,5% auf 3760 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rutschte 3,4% auf 10’906 Zähler ab.

Apple, Microsoft, Salesforce und Amazon verbuchten Kursverluste zwischen 3,5 und 6%. An der Dow-Spitze gewannen die Aktien von Boeing 2,8%, womit sie auf Aussagen vom Investorentag des US-Flugzeugherstellers reagierten. Demnach erwartet Boeing bis Mitte der Dekade einen freien Barmittelfluss von 10 Mrd. $. DuPont wird den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation doch nicht kaufen. Es sei nicht gelungen, die notwendigen Genehmigungen aller Regulierungsbehörden rechtzeitig zu erhalten. Die Übernahme für 5,2 Mrd. $ war vor einem Jahr bekannt gegeben worden. Die Rogers-Aktien brachen um mehr als 44% ein, die DuPont-Titel legten hingegen um 3,1% zu.

Die Aktien von Airbnb fielen um 13,4%. Nach dem Reiseboom im Sommer dämpfte der Apartmentvermittler die Erwartungen an das Schlussquartal. Der Erlös dürfte bei gut 1,9 Mrd. $ liegen, verglichen mit 2,9 Mrd. $ im Vorjahr. Die Anteile von Estée Lauder reagierten mit einem Kursabschlag von 8,1% auf die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Kosmetikkonzern enttäuschte die Anleger mit einer Senkung der Ziele für das zweite Quartal. Die Titel von Advanced Micro Devices büssten mit 1,7% vergleichsweise wenig ein. Der Halbleiterkonzern hatte eine gewisse Stärke in seinem Rechenzentrumsgeschäft prognostiziert und eine besondere Sensibilität bei den Kosten in Aussicht gestellt.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher unfreundlich. Auf dem chinesischen Festland fällt der CSI 300 rund 2%, und der Shanghai Composite dreht 0,5% ins Minus. Der Hang Seng fällt 2,6%, der koreanische Kospi bleibt unverändert. Die Börsen in Tokio haben am Tag der Kultur geschlossen.

Futures

Keine klare Richtung geben dagegen die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,9% tiefer, diejenigen auf den S&P 500 knapp 0,2% höher.

News Vorbörse Schweiz



Geberit: Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat in den ersten neun Monaten den Nettoumsatz 1,4% (wechselkursbereinigt +8,2%) auf 2,73 Mrd. Fr. erhöht. Der operative Cashflow sank 14,2% auf 767 Mio. Das Nettoergebnis verringerte sich 17,1% auf 541 Mio. Fr. Damit wurden die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen verfehlt. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2022 ein prozentual mittleres bis hohes einstelliges Nettoumsatzplus in lokalen Währungen (bisher: im hohen Bereich) und eine Ebitda-Marge um 27% (bisher: 28%). (Lesen Sie hier mehr.)

Adecco: Der Personaldienstleister Adecco Group hat im dritten Quartal die Einnahmen mit 6 Mrd. € zwar 16% (organisch und wechselkursbereinigt +6%) erhöht und die Bruttomarge um 20 Basispunkte auf 21% verbessert. Doch die bereinigte operative Ebita-Marge sank um 120 Basispunkte auf 3,6%. Der Gewinn schrumpfte 19% auf 108 Mio. Fr. Gemäss AWP wurden die Erwartungen der Analysten erfüllt. Für den Rest des Jahres sieht das Management eine Bruttomarge auf dem Niveau des dritten Quartals. (Lesen Sie hier mehr.)

Oerlikon: Der Industriekonzern hat im dritten Quartal den Umsatz 7% (währungsbereinigt +12,5%) auf 742 Mio. Fr. und die operative Ebitda-Marge leicht auf 17% gesteigert. Dabei wuchs das Segment Polymer Processing Solutions 6% (+12,3%) bei einem Ebitda-Anstieg von 17%. Allerdings gingen 16,8% weniger Bestellungen ein. Surface Solutions steigerte den Umsatz 7% (+12,6%), wobei die Ebitda-Marge gesunken ist. Die Prognose für das Gesamtjahr lautet neu: mehr als 2,9 Mrd. Fr. Umsatz (bisher: rund 2,9 Mrd.) und eine operative Ebitda-Marge von 17 bis 17,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat im dritten Quartal 2,12 Mrd. Fr. umgesetzt (organisch zur Vorjahresperiode +59%). Damit wurden die Erwartungen in etwa getroffen. Das vierte Quartal sei gut angelaufen, heisst es, für das Gesamtjahr geht die Gruppe von 6,8 Mrd. Fr. Umsatz aus. Der operative Core-Ebitda soll zwischen 560 und 580 Mio. liegen. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse will ihre im Rahmen des 2020 bekannt gegebenen Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien nicht vernichten, sondern die 25,1 Mio. Titel für die Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen verwenden. Das Programm wurde Anfang 2021 gestartet, aber wegen hoher Verluste im ersten Quartal 2021 ausgesetzt.

Credit Suisse: Die Saudi National Bank, die sich im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung an Credit Suisse beteiligen will, möchte ihre Investition mindestens zwei Jahre halten. Das saudi-arabische Finanzinstitut strebe zudem keinen VR-Sitz an, sagte Präsident Ammar al-Khudairy dem Fernsehsender «Al Arabiya. (Lesen Sie hier mehr.)



Aevis Victoria: Der Spital- und Luxushotelkonzern hat in den ersten neun Monaten den Umsatz 35,5% auf 831 Mio. Fr. gesteigert (organisch auf vergleichbarer Basis +15,2%). Das Hotelgeschäft von Victoria-Jungfrau setzte dank des Wegfalls der Pandemiemassnahmen mit 122 Mio. Fr. gut 47% mehr um. Die Spitaldivision Swiss Medical Network wuchs vor allem akquisitionsbedingt 26,6% (organisch +3,7%). Das Management erwartet, dass der Umsatz im Gesamtjahr mehr als 1 Mrd. erreicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Zur Rose: Die Online-Apotheke Zur Rose ist mit einem weiteren Rückschlag in Sachen E-Rezept in Deutschland konfrontiert. Die einzige Pilotregion für Arztpraxen legt das Vorhaben auf Eis. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) setzt die Einführung der elektronischen Verschreibung aus. (Lesen Sie hier mehr.)

Zug Estates: Die Immobiliengesellschaft Zug Estates erwirbt rückwirkend per 1. Oktober die Zuger Renggli zu 100%, Eigentümerin von zwölf Liegenschaften im Raum Zug und Rotkreuz. Das Immobilienportfolio weist einen Wohnanteil von knapp 50% und einen Wert von rund 110 Mio. Fr. auf. Der jährliche Mietertrag erreicht über 2,6 Mio. Fr., und die Leerstandsquote betrug per 30. September rund 0,2%.

Aluflexpack: Der Verpackungshersteller hat in den ersten neun Monaten die Einnahmen um gut ein Drittel auf 261 Mio. € erhöht, organisch erreichte das Plus 28,6%. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Der Anstieg sei allen Endmärkten zu verdanken, wie Pharma, Tiernahrung und sonstigen Lebensmitteln. Für das Gesamtjahr 2022 stellt Aluflexpack wie bisher einen Nettoumsatz zwischen 320 und 350 Mio. und einen Ebitda vor Sondereffekten zwischen 39 und 44 Mio. € in Aussicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Fundamenta Group: Die Immobiliengesellschaft Fundamenta hat mit einer Kapitalerhöhung 114 Mio. Fr. eingenommen. Damit soll das Portfolio der Anlagegruppe Swiss Real Estate weiter ausgebaut werden.

Addex: Das US-gelistete Biotech-Unternehmen Addex erfüllt mit seinen American Depositary Shares derzeit nicht die Mindestanforderungen der Nasdaq. Der Angebotspreis für die ADS lag in den letzten dreissig aufeinanderfolgenden Geschäftstagen unter der Mindestanforderung von 1 $ pro ADS. Das Unternehmen prüft Optionen, um die Bedingungen zu erfüllen. (Lesen Sie hier mehr.)

Phoenix Mecano: Die Industriegruppe Phoenix Mecano hat in den ersten drei Quartalen einen zur Vorjahresperiode marginal tieferen Bruttoumsatz von 606,9 Mio. € erzielt (organisch in Lokalwährung: –5,3%). Der Auftragseingang sank von 646,1 auf 620,6 Mio. €. Das Betriebsergebnis nahm 6,3% auf 43,7 Mio. zu, einschliesslich Sondereffekten sind es –8% auf 37,8 Mio. Der Gewinn lag mit 25,7 Mio. € 5,8% unter dem Vorjahr. Das Ziel für das Gesamtjahr einer zweistelligen Verbesserung im bereinigten Betriebsergebnis bleibe erreichbar, auch falls die erwartete Umsatzsteigerung knapp nicht erreicht werden sollte. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 3. November 2022

Schweiz

06:30 Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:45 Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Geberit: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 PEH: Ergebnis H1

07:00 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2022

11:00 BAK Economics: MK Tourismusprognosen, Bern

International

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert) 14.00 h Pk)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 h Call)

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Call Analysten)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

07:30 AUT: AT&S, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:40 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Umsatz

08:00 DEU: PVA Tepla, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

12:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

21:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

Ohne genaue Zeitangabe

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

FRA: Faurecia, Capital Markets Day

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Cummins, Q3-Zahlen

Konjunktur

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/22

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q3/22

08:00 TUR: Verbraucherpreise 10/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 09/22

10:30 GBR: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/22

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Handelsbilanz 09/22

13:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/22 (vorläufig)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/22

15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (endgültig)

15:00 USA: ISM Index Dienste 10/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Diese Woche warten Anleger auf die neusten Signale von den Notenbanken, die darauf deuten könnten, dass die Umfänge der Zinserhöhungen bald nachlassen werden. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) vergangene Woche solche Signale gesendet hatte, kam diese Woche jedoch der Dämpfer von den neuesten Inflationszahlen. Nach vorläufigen Angaben des Statistikamts Eurostat stieg die Jahresrate der Teuerung im Oktober von 9,9% im September auf 10,7%. Das sind bereits 1,5 Prozentpunkte mehr, als die Mitarbeiter der EZB für das vierte Quartal vorhersagen.

Der Beitrag der Lebensmittelpreise stieg im Oktober von 2,5 auf 2,7 Prozentpunkte, derjenige der Energie von 4,2 auf 4,5 Prozentpunkte. Auch die Dienstleistungen und Industriegüter ohne Energie trugen zum Preisschub bei: Der Anteil dieser Kernpreise stieg aber nur von 3,3 auf 3,4 Prozentpunkte. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der EZB-Rat im Dezember den Einlagensatz – den aktuell massgeblichen Leitzins – erneut um 0,75 Prozentpunkte auf dann 2,25% anhebt. An den Terminmärkten messen Anleger einem grossen Zinsschritt bereits eine Wahrscheinlichkeit von 50% bei.

Um den kurzfristigen Trend besser zu erkennen, lohnt sich ein Blick auf die saison- und kalenderbereinigten Daten der EZB, die aktuell kaum von Beobachtern wahrgenommen werden. Sie zeigen eindrücklich, dass sich so schnell keine Trendwende abzeichnet. Demnach beschleunigte sich die monatliche Inflationsrate von 1,04% auf 1,44%. Dies war der zweitgrösste Monatsanstieg in diesem Jahr nach dem Energiepreisschock im März. Der Beitrag der Energie stieg besonders kräftig von 0,39 auf 0,85 Prozentpunkte. Dies wären auf das Jahr hochgerechnet 10,7 Prozentpunkte.



