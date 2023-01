Der FuW-Morgen-Report vom 13. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Inficon, Landis+Gyr und Partners Group, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Der sechste monatliche Rückgang der US-Inflationsrate gab den Börsen am Donnerstag Auftrieb. Die Erwartung verfestigt sich, dass das Fed den Leitzins nicht mehr so stark erhöht wie in den vergangenen Monaten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte auf das höchste Niveau seit Mitte Dezember mit einem Plus von 0,64%, er stieg auf 34’190 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,34% auf 3983 Zähler etwas moderater zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,50% höher bei 11’460 Punkten.

Bei den Einzelwerten avancierten die Titel des Entertainment-Giganten Walt Disney an der Spitze des Dow um 3,6%. Die Aktien der Fluggesellschaft American Airlines legten gar um fast 10% zu. Die Anteilsscheine von Tesla schlossen nach anfänglichen Verlusten leicht im Plus. Zwischenzeitlich drückte die Meldung, dass das Werk des Elektroautopioniers in Schanghai geschlossen werden soll, den Kurs.

Asien/Pazifik

Mit dem Rückenwind aus den USA zeigen sich die asiatischen Börsen zum Wochenschluss mehrheitlich im Plus. Insbesondere der Aktienmarkt in Hongkong zeigt sich nach der Talfahrt der Vortage stärker.

In Tokio verliert der Nikkei 225 1,3%, der breiter gefasste Topix liegt 0,3% tiefer. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,8%, der Shanghai Composite handelt 0,6% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,5%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,9% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,7% höher ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert nur marginal im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Inficon: Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie Inficon hat im Geschäftsjahr 2022 gemäss vorläufigen, noch nicht auditierten Zahlen den Umsatz 12,6% auf 581 Mio. $ gesteigert. Der Betriebsgewinn ist 10,6% auf 111 Mio. $ gestiegen, was einer Marge von 19% entspricht. (Lesen Sie hier mehr.)



Landis+Gyr: Der Hersteller von Stromzählern Landis+Gyr hat in den USA vom Stromkonzern National Grid einen Grossauftrag für 1,4 Mio. Stromzähler erhalten. Die Zähler werden im Bundesstaat Massachusetts eingesetzt und sind Teil eines umfassenden Infrastrukturprojekts. Der Auftrag wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen. Angaben zum Umsatzvolumen wurden nicht gemacht. (Lesen Sie hier mehr.)



Wisekey: Die Cybersecurity-Gesellschaft Wisekey hat den Umsatz im vergangenen Jahr 15% auf 25,6 Mio. $ gesteigert. Der Auftragsbestand beträgt 36 Mio. $. In Europa werden in diesem Jahr keine Engpässe bei den Lieferketten mehr erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Der Baukonzern Implenia verkauft seinen Bereich Schalungsbau an eine Tochtergesellschaft der deutschen Peri. Die Transaktion wird rückwirkend per 1. Januar vollzogen und soll den Fokus auf das Kernportfolio stärken. Finanzielle Angaben zur Transaktion werden nicht gemacht.

ZKB: Bei der Zürcher Kantonalbank ZKB gibt Roger Müller seine Funktion als Leiter der Geschäftseinheit Risk per 31. März 2024 ab und verlässt das Unternehmen. Die Rücktrittsankündigung geschieht im Rahmen der regulären, langfristigen Nachfolgeplanung, die vom Bankrat gesteuert wird. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert.

Partners Group: Der Vermögensverwalter Partners Group hat die verwalteten Gelder im vergangenen Jahr weiter gesteigert. Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich 2022 auf 22 Mrd. $, nach 25 Mrd. im Vorjahr. Damit lagen die Neugelder am unteren Ende der eigenen Prognose von 22 bis 26 Mrd. $. Die verwalteten Vermögen erreichten Ende Jahr 135 Mrd., nach 131 Mrd. Ende Juni. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. Januar 2023

Schweiz

Talenthouse: ao GV (Kapitalerhöhung etc.), Zug

International

07:00 DEU: Faurecia-Tochter Hella, Q2-Zahlen

12:00 USA: Unitedhealth, Q4-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

Konjunktur

über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/22

08:00 GBR: BIP 11/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

10:00 DEU: BIP 2022 (1. Schätzung)

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/22

DEU: Wirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage

Ausblick – Unternehmen

In der dritten Januarwoche publizieren einige Unternehmen Umsatzzahlen.

Für Montag lädt Accelleron nach hundert Tagen an der Schweizer Börse zum Pressegespräch. Das ABB-Spin-off stösst seit dem Börsengang auf einiges Interesse bei den Anlegern.



Am Dienstag legt Lindt & Sprüngli die Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2022 vor. Jüngst belasteten unter anderem Sorgen um einen schwachen US-Markt die Valoren.

Zur Wochenmitte geht es mit den Erstquartalszahlen von Barry Callebaut weiter. Zudem publiziert Richemont Umsatzzahlen des dritten Quartals des verschobenen Geschäftsjahres. Besonderes Augenmerk gilt dem Chinageschäft des Uhren- und Schmuckkonzerns. Umsatzzahlen zum ganzen Geschäftsjahr 2022 legt der Maschinenbauer Tornos vor.

Am Donnerstag geht es weiter mit dem Umsatz 2022 der Sanitärtechnikerin Geberit, des Gebäudetechnikers Belimo, der Online-Apotheke Zur Rose und der Medikamentenhändlerin Galenica. Bei den beiden Industriewerten hinterliessen zuletzt die höheren Kosten ihre Spuren, wobei Belimo andererseits vom beispiellosen Boom bei Wärmepumpen profitiert. Die beiden Gesundheitsunternehmen sind unterschiedlich unterwegs; Zur Rose ist nach wie vor hoch spekulativ, Galenica ist solid unterwegs und prognostiziert ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 4%.



Den Wochenschluss macht ein halbes Dutzend Unternehmen mit Umsatzzahlen. Der Automobilzulieferer Autoneum, die Komponentenhersteller SFS und Huber+Suhner sowie der Gebäudetechniker Zehnder zeigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022, BB Biotech zum Portfolio 2022. Zudem legt die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare das Ergebnis des dritten Quartals vor, die Hypothekarbank Hypi Lenzburg informiert über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022. Der letzte Termin auf der Agenda ist das Mediengespräch des neuen CEO des Energiekonzerns BKW, Robert Itschner: Er ist nun hundert Tage im Amt und wird sich erstmals ausführlich Journalisten gegenüber äussern.



Fehler gefunden?Jetzt melden.