Der FuW-Morgen-Report vom 6. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Die Euphorie an den US-Börsen über das Ende des Schuldendramas hat nicht lange angehalten und ist am Montag der Normalität gewichen. Die Anleger zogen sich an der Wallstreet auch wegen enttäuschender Wirtschaftsdaten zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Freitag mehr als 2% gewonnen hatte, gab 0,6% auf 33’563 Punkte nach.

Der Technologiesektor wurde zeitweise angetrieben von den Apple-Aktien. Der Nasdaq 100 festigte sein höchstes Niveau seit mehr als einem Jahr mit einem knappen Plus von 0,1% auf 14’557 Punkte. Der S&P 500 folgte dem Dow nach unten mit einem Minus von 0,2% auf 4274 Zähler.

Die Aktien von Apple kosteten in der Spitze knapp 185 $ in Vorfreude auf eine Entwicklerkonferenz, die am Montag begann. Nach der Vorstellung einer Computerbrille kam es aber zu Gewinnmitnahmen, was am Ende zu einem Kursverlust von 0,8 % führte.

Im Telecomsektor legte sich die Aufregung nach einem Bericht vom Freitag, wonach Amazon angeblich den US-Mobilfunkmarkt aufmischen will. Analysten blieben gelassen, und es gab von mehreren Seiten Dementis. Die Aktien von AT&T und T-Mobile US erholten sich um bis zu 1,2% von ihrem Freitagskursrutsch. Die Aktie der Dish Network Corporation hatten am Freitag von den Amazon-Spekulationen profitiert, nun ging es 2,7% bergab. Belastet wurde sie auch von der Tatsache, dass sie demnächst aus dem marktbreiten S&P-500-Index absteigt.

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag weitgehend freundlich.

Der japanische Nikkei 225 notiert 0,7% im Plus, genauso wie der breiter gefasste Topix. Der Hang Seng in Hongkong legt 0,5% zu, Chinas Leitindex CSI 300 und der Shanghai Composite liegen mit jeweils 0,1% knapp im Plus. Der koreanische Kospi avanciert 0,5%. Der australische S&P/ASX 200 gibt hingegen 1% nach.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Dienstag unverändert, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Future leicht im Minus, genau wie der auf den deutschen Dax (beide –0,1%). Der Future auf den Schweizer SMI handelt 0,4% tiefer als am Vortag.

News Vorbörse Schweiz

Kühne + Nagel: Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel ersetzen Credit Suisse im Swiss Market Index (SMI). Die Anpassung des zwanzig Titel umfassenden SMI wird am 13. Juni vollzogen. K+N ist sowohl in der Seefracht als auch in der Luftfracht weltweit die Nummer eins. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Lindt & Sprüngli: Die PS des Schokoladeherstellers Lindt & Sprüngli werden per 13. Juni in den dreissig Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen.

Meyer Burger: Die Titel des Solarspezialisten Meyer Burger kommen am selben Datum in den Mid-Cap-Index SMIM.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia befindet sich in exklusiven Verhandlungen über eine Transaktion für das Geschäft in der Region Asien-Pazifik (ohne China). Sie soll 400 Mio. Fr. einbringen. Ende März hatte Idorsia Barmittel von nur noch 212 Mio. Fr. in der Bilanz. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Burckhardt Compression: Das Industrieunternehmen Burckhardt Compression hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) 28% auf 830 Mio. Fr. gesteigert. Die operative Marge auf Stufe Ebit stieg von 10,8 auf 11,4%. Der Gewinn stieg 39% auf 70 Mio. Fr. Daraus wird eine von 7.50 auf 12 Fr. erhöhte Dividende ausgeschüttet. Die Prognosen wurden übertroffen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Talenthouse: Die Technologieplattform Talenthouse ist überschuldet. Das hat die Revisionsgesellschaft festgestellt. Grund: Ein in Mitteilungen vom 14. und 21. Mai erwähnter Investor hat die versprochene kurzfristige Liquidität nicht zur Verfügung gestellt. Sie wäre nötig gewesen, um weitere Restrukturierungsmassnahmen einzuleiten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Tornos: Der Maschinenbauer Tornos muss eine Busse von 0,3 Mio. Fr. wegen der Verletzung von Rechnungslegungsvorschriften definitiv zahlen. Gemäss der Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX wurde die Beschwerde des Unternehmens gegen einen Entscheid durch das Bundesgericht abgewiesen.

Santhera: Der Verwaltungsrat des Biotech-Unternehmens Santhera schlägt den Aktionären eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis zehn zu eins vor. Der Reverse Share Split soll die Valoren vom Image eines Penny Stock befreien. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 6. Juni 2023

Schweiz

06:00 Burckhardt: Ergebnis 2022/23 (Webcast 10.00 Uhr)

08:30 BFS: Logiernächte April 2023/Wintersaison

10:00 DER Touristik Suisse: Jahres-MK, Zürich

International

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

12:00 DEU: Merck-Chefin Belén Garijo im Frankfurter Wirtschaftspresseclub ICFW (Berichterstattung vom Vorabend)

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino



Ohne genaue Zeitangabe

GBR: Ferguson plc, Q3-Zahlen

NLD: BE Semiconductor Industries, Capital Markets Day

Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungssektor 03/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 04/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis erholt sich dank Förderkürzung

Zum Wochenanfang kostet die Ölsorte Brent über 78 $ je Fass – das ist der höchste Stand seit über einer Woche. Vergangenen Mittwoch notierte sie zeitweise auf nur noch 71.39 $, was einem Vierwochentief entspricht. Dass der Ölpreis sich nun schnell erholen konnte, ist den Saudis zu verdanken.

Das Energieministerium von Saudi-Arabien hat am Sonntag angekündigt, dass man die Förderung freiwillig um 1 Mio. Fass pro Tag reduzieren werde. Auch andere Förderländer wie der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ihre Produktion herunterfahren. Dies wird als Reaktion auf die schlechtere Weltkonjunktur gesehen.

Eine schwächere Konjunktur bedeutet auch eine geringere Ölnachfrage. Die Frage ist nun, ob die Nachfrage tatsächlich so stark sinken wird, wie die Ölproduzenten es offenbar annehmen. Das Beratungshaus Rystad Energy meint, dass wegen der Kürzungen der Markt nun 3 Mio. Fass pro Tag im Defizit stehen wird, also eine Angebotsknappheit resultiert.

Die Analysten von Goldman Sachs sind wegen des geringeren Angebots «bullish» für Öl. Sie glauben, dass sich der Fasspreis für Öl bis Ende Jahr noch um 6 $ erhöhen könnte, falls Saudi-Arabien die Kürzungen so lange weiterfährt.

