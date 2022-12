Der FuW-Morgen-Report vom 9. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Glencore, Ypsomed und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die New Yorker Börsen waren am Donnerstag von einem Erholungsversuch getrieben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 1,22% zu, der Dow Jones Index 0,55%, und der marktbreite S&P 500 beendete mit 0,75% im Plus seine fünftägige Verlustserie. Investoren blicken gespannt auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am heutigen Freitag. Diese liefern Signale, wie wirksam die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation ist und ob sie in naher Zukunft weniger streng werden könnte.

Zu den Tagesgewinnern gehörte der Telecomausrüster Ciena (+20%) wegen starker Quartalszahlen. Im Dow hoben sich der Sportartikelhersteller Nike (+2,8%) und der Luftfahrtkonzern Boeing (+1,5%). Auch in den USA gelistete chinesische Aktien hatten wegen anstehender Lockerungen der Null-Covid-Massnahmen Aufwind. Die Titel des Online-Händlers Alibaba kletterten 6,6%.

Gesprächsthema war die von Microsoft geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard. Für Experten wenig überraschend will die US-Verbraucherschutzbehörde FTC das Vorhaben aus Gründen des Wettbewerbs verhindern. Activision verloren 1,5%, Microsoft waren freundlich in den Tag gestartet und liessen sich trotz des Dämpfers der FTC nicht aus der Ruhe bringen (+1,24%).

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen sind gut in den Tag gestartet. Die japanischen Indizes Nikkei 225 und Topix sind 1,28 und 1,13% im Plus. In Südkorea legt der Kospi 0,64% zu. Der Index in Schanghai notiert bei +0,2%, und Hongkongs Index Hang Seng hat bereits 2,26% zugelegt.

Futures

Die Futures deuten an, dass die freundliche Stimmung anhalten wird. Diejenigen auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 sind mit +0,23 und +0,41% leicht im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Aktionäre haben im Rahmen des Bezugsrechtsangebots 98,2% der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung hat die Grossbank damit 2,24 Mrd. Fr. eingenommen. 873 Mio. der insgesamt 889 Mio. neu ausgegebenen Titel sind demzufolge gezeichnet worden und können damit ab heute an der Börse gehandelt werden. Für 16,4 Mio. Valoren muss nun noch ein Abnehmer am Markt gefunden werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Glencore: Der Rohstoffriese hat seine Pläne für eine Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland offiziell aufgegeben. Das Grossprojekt hätte jährlich rund 20 Mio. Tonnen Kohle fördern sollen. Grund für das Aus des Projekts sind höhere Lizenzgebühren und der jüngst bekannt gegebene Strategieschwenk. In dessen Rahmen will Glencore bis zum Jahr 2035 insgesamt zwölf Kohleminen stilllegen. (Lesen Sie hier mehr.)

Ypsomed: Der US-Konzern Eli Lilly macht bei der Zusammenarbeit mit dem Medizintechniker Ypsomed einen Rückzieher. Ursprünglich wollten die beiden Unternehmen die Insulinpumpe YpsoPump in den USA gemeinsam vermarkten. Ypsomed wird dadurch eine Abschreibung im einstelligen Millionenbereich vornehmen müssen, belässt aber das Ebit-Ziel bei 90 Mio. Fr. Ein neues Partnerunternehmen für die Vermarktung von YpsoPump in den USA hat Ypsomed zu diesem Zeitpunkt noch nicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Peach Property: Die Immobilienentwicklerin feilt an der Prognose. Das Mieteinkommen im Gesamtjahr dürfte sich am oberen Ende der Guidance befinden, heisst es. Die Kennzahl für die operative Profitabilität (FFO 1) dürfte jedoch mit 16 Mio. Fr. deutlich tiefer liegen als die ursprünglich erwartete Bandbreite von 18 bis 21 Mio. Fr. Deswegen lanciert Peach ein Effizienzprogramm, um jährlich Kosten im einstelligen Millionenbereich zu sparen. Sie begibt ausserdem eine neue Wandelanleihe. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Re: Der Rückversicherer schlägt zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor. Für die kommende Generalversammlung am 12. April werden mit Vanessa Lau und Pia Tischhauser zwei Frauen nominiert. Sie sollen Renato Fassbind und Susan Wagner ersetzen, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

ObsEva: Das Biopharmaunternehmen erhöht das Aktienkapital um insgesamt 20 Mio. neue Aktien bei einem Ausgabepreis von 1/13 Fr. Die neu ausgegebenen Titel sollen durch die US-Tochter ObsEva USA gezeichnet werden und ab dem 12. Dezember an der Schweizer Börse notieren. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 9. Dezember 2022

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung



Termine Konjunktur

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/22

16:00 USA: Grosshandel Lagerbestände 10/22 (endgültig)

16:00 USA: Grosshandel Umsatz 10/22

16:00 USA: Universität Michigan Index 12/22

Konjunktur

Ausblick – Unternehmen

Die dritte Adventswoche hält saisontypisch relativ wenige Unternehmenstermine bereit. Gleich am Montag interessant sind die November-Verkehrszahlen von Flughafen Zürich. Angesichts dessen, dass Corona in den Medien immer weniger Platz bekommt, dürften die Flugzeuge wieder voller geworden sein.

Nach einem Dienstag ohne angekündigte Unternehmensneuigkeiten publiziert am Mittwoch der Schweizer Spac VT5 das Ergebnis fürs Geschäftsjahr 2021/22. Zuletzt war die Unternehmenshülle noch auf der Suche nach einem Übernahmeziel. Gleichentags hält Schokoladenhersteller Barry Callebaut die Generalversammlung ab.

Am Donnerstag schliesslich publiziert die Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval das Halbjahresresultat. Ebenfalls für Schweizer Unternehmen relevant ist gleichentags die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank, welche auf den Frankenkurs und damit die Konkurrenzfähigkeit exportorientierter Unternehmen grossen Einfluss haben könnte.

Am Freitag stehen keine Termine an.



