Der FuW-Morgen-Report vom 28. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu DKSH, Basilea, Pierer Mobility, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte wurden am Dienstag von Spekulationen über die künftige Geldpolitik des Fed nach den jüngsten Lockerungen in China belastet. Die Investoren gehen von einem baldigen Aufschwung von Chinas Wirtschaft aus. Die Renditen an den Anleihenmärkten zogen an, was vor allem Tech-Aktien nach unten zog.



Der Dow Jones Industrial hielt sich mit +0,1% auf 33’241,6 knapp im Plus, der S&P 500 verlor 0,4% auf 3829,3, und der Nasdaq 100 fiel 1,5% auf 10’822,5.

Apple (–1,3%), Amazon (–2,6%) und Alphabet (–2,1%) gaben nach. Ausserdem gab es schlechte Nachrichten von Tesla. Ihre Produktion in Schanghai steht länger still als gedacht. Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China hat zuletzt nachgelassen. Die Tesla-Aktie stürzte 11% auf weniger als 110 $ ab. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 70%. Die Valoren der Branchennachbarn Rivian und Lucid büssten rund 7% ein.

Wetterbedingte Flugausfälle und Verspätungen am Weihnachtswochenende belasteten die Titel von Southwest Airlines (–6%).

Die Hoffnung auf eine Touristenwelle nach den jüngsten Quarantänelockerungen in China schob Las Vegas Sands, Wynn Resorts und Melco Resorts & Entertainment ins Plus.



Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Mittwoch keine klare Richtung. China wird nach der Kehrtwende bei der Coronapolitik von einer Infektionswelle überrollt, während es um die Wiederbelebung seiner durch das Virus geschädigten Wirtschaft ringt.

In Japan musste die Wirtschaft im November erneut einen Dämpfer hinnehmen: Die Industrieproduktion wurde den dritten Monat in Folge von der stockenden weltweiten Nachfrage und den schlechten Aussichten ausgebremst. Der Nikkei 225 tendiert am Mittwoch mit 0,4% im Minus. Der Shanghai Composite gibt 0,3% nach.

Der Hang Seng dagegen liegt deutlich im Plus mit 1,2%. Der koreanische Kospi notierte mit –2,3% deutlich schwächer. Die Verluste sind zum Teil auch auf zahlreiche Dividendenabschläge zurückzuführen.



Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert am Mittwochmorgen kaum verändert, der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt leicht nach.

News Vorbörse Schweiz

DKSH: Der Dienstleistungskonzern DKSH hat mit dem US-Konsumgüterunternehmen SC Johnson eine Vertriebsvereinbarung für Babyprodukte in Taiwan abgeschlossen. DKSH Taiwan übernimmt Marketing und Verkauf sowie Vertriebs- und Logistikdienstleistungen.

Basilea: Das Biopharmaunternehmen Basilea hat eine 2,75%-Wandelanleihe mit Nominalwert von 113,8 Mio. Fr. und Fälligkeit zum 23. Dezember 2022 vollständig zurückgezahlt. Da keine Wandlung stattgefunden habe, seien keine neuen Aktien ausgegeben worden, und das Aktienkapital bleibe unverändert.

Pierer Mobility: Der Zweiradbauer Pierer Mobility erwartet für 2022 ein Umsatzplus von 15 bis 20%. Bisher wurden 10 bis 15% in Aussicht gestellt. Wie bisher werden für die Ebit-Marge 8 bis 10% und die Ebitda-Marge 15 bis 17% anvisiert. Die Dividende soll auf «mindestens 2 €» steigen, nach 1 € im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern richtet für den japanischen Fahrradspezialisten Shimano in Europa ein Verteilzentrum in Belgien ein. Kühne + Nagel wird das 20’000 Quadratmeter grosse Verteilzentrum, das 2023 starten soll, auch betreiben.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. Dezember 2022

Schweiz

10:00 CS-CFA Index Dezember

International

Keine Termine

Konjunktur

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/22

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert BRC auf SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 in Franken mit einem Coupon von 6,5% p.a.



Neu in Zeichnung bei der Credit Suisse ist ein Barrier Reverse Convertible in Franken auf den SMI, den Euro Stoxx 50 und den S&P 500 mit einem Coupon von 6,5% p.a. und einer Barriere von 55% (Valor 120 426 356).



Der Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 6,5% p.a. Sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 55% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückbezahlt.



Andernfalls kann sich die Rückzahlung in bar um die Negativperformance des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung reduzieren und das Produkt somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.



Zeichnungsschluss ist am 6. Januar 2023 um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt 18 Monate. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230).

Fehler gefunden?Jetzt melden.