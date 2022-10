Der FuW-Morgen-Report vom 17. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sulzer, Ypsomed und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen starten mehrheitlich mit Verlusten in die neue Handelswoche und folgen damit den schwachen Vorgaben aus New York von Freitag. In Tokio büsst der Nikkei 225 1,4% ein, der breiter gefasste Topix notiert 1,1% niedriger.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 1,1%. Vergleichsweise stabil präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,2%, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert und der Shenzhen Composite 0,2% einbüsst. In Australien verliert der S&P/ASX 200 1,4%. Der südkoreanische Leitindex Kospi kann geringfügig – um 0,1% – avancieren.

USA

Am Freitag hatten an Wallstreet die wichtigen Aktienindizes mit deutlichen Abgaben nahe den Tagestiefst geschlossen. Die Sorgen um eine hohe Inflation und fortgesetzte Zinserhöhungen der US-Notenbank schienen neuerlich in den Investorenfokus zu rücken. Der Dow Jones Industrial verlor 1,3% auf 29’634,83, während der marktbreite S&P 500 2,4% auf 3583,07 einbüsste. Die heftigsten Abgaben erlitt der technologielastige Nasdaq Composite mit einem Minus von 3,1% auf 10’321,39.

Bei den Einzeltiteln setzten sich die Aktien des Finanzinstituts JPMorgan Chase in Szene, die sich nach erfreulichen Quartalszahlen mit einem Plus von 1,7% an der Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial platzieren konnten. Die grössten Abgaben erlitten die Valoren des Zahlungsdienstleisters American Express mit einem Minus von 3,4%. In den Fokus rückten derweil auch die Aktien von Beyond Meat, die 9,7% an Wert einbüssten. Angesichts hoher Inflation und einer schwächelnden Nachfrage hat der Fleischersatzhersteller das Umsatzziel für 2022 reduziert.

Futures

Auf eine Erholung deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,8% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 avanciert 0,6%.

News Vorbörse Schweiz

Sulzer: Der Maschinenbauer Sulzer hat Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Thoma nun auch noch mit der operativen Leitung des Unternehmens betraut. Thoma wird den Chefposten von Frédéric Lalanne übernehmen, der per Ende Oktober zurücktreten wird. Sie soll die Unternehmensstrategie umfassend prüfen und neu ausrichten. Erste Resultate der Strategieüberprüfung werde Sulzer im ersten Semester 2023 kommunizieren. (Lesen Sie hier mehr.)

Ypsomed: Das Medtech-Unternehmen Ypsomed baut seine Plattform für Autoinjektionen weiter aus. Das neue Produkt heisst YpsoMate 5.5 und taugt für liquide Arzneimittel mit einem Volumen zwischen 1,5 und 5,5 Millilitern. Damit könnten grösserer Mengen gespritzt werden als mit dem etablierten Produkt YpsoMate 2.25 Pro. Dies erlaube den Einsatz neuer Medikamente für die Selbstanwendung zu Hause.

Zurich Insurance: Der Versicherer Zurich Insurance hat am Freitagabend nachbörslich bekannt gegeben, 500 Mio. € einer 4,25%-Nachranganleihe zurückzukaufen. Nach dem Rückkauf werde der noch ausstehende Nominalbetrag der Anleihe 500 Mio. € betragen. Die Anleihe, die 2013 begeben wurde, ist erstmals im Oktober 2023 kündbar und wird im Oktober 2043 zur Rückzahlung fällig.

Valora: Der Kioskbetreiber Valora hat am Freitag in einer ausserordentlichen Generalversammlung den Verwaltungsrat neu besetzt. Sämtliche Mitglieder des bisherigen Gremiums traten wie geplant zurück und wurden durch Vertreter des neuen Mehrheitsaktionärs Femsa ersetzt. Neuer Präsident des Verwaltungsrats ist Femsa-CEO Daniel Alberto Rodríguez Cofré. Der mexikanische Nahrungsmittelkonzern hatte vergangene Woche den Abschluss der Valora-Übernahme kommuniziert. Das Unternehmen beantragt nun die Kraftloserklärung der noch im Publikum verbleibenden Aktien. Danach sollen sie dekotiert werden.

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse soll gemäss der «Financial Times» neben dem Teilverkauf der Investmentbank auch den Verkauf von Teilen des Schweizer Geschäfts in Betracht ziehen. Die Bank-now könnte beispielsweise zum Verkauf gestellt werden, oder diverse Beteiligungen wie die an der SIX Group, an Swisscard oder an Allfunds könnten veräussert werden. Die Bank verneinte auf Nachfrage von AWP nicht, dass dem so ist, und verwies lediglich darauf, dass man über den Fortschritt der Strategieüberprüfung zusammen mit den Zahlen zum dritten Quartal kommunizieren werde. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident der Grossbank Credit Suisse, soll laut einem Medienbericht die Kapitalstärke der Bank bestätigt haben. Credit Suisse verfüge über eine starke Bilanz, sagte er gemäss Reuters an einer Branchenveranstaltung. Der Verlust im vergangenen Jahr sei der grösste in der Unternehmensgeschichte. 2022 werde die Bank kein Kapital generieren, weil sie keinen Gewinn mache, so Lehmann. Zur Jahreshälfte betrug die harte CET1-Kernkapitalquote 13,5%. Man sei stark bemüht, einen Wert zwischen 13 und 14% zu erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. Oktober 2022

Schweiz

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte September

International

11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 09/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22

08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2022 + Trendindikator für September 2022

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 08/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22

14:30 USA: Empire State Index 10/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche am Montag mit den italienischen Konsumentenpreisen. Am Dienstag erfahren wir mehr über die ZEW-Konjunkturerwartungen für das Euroland und Deutschland. Am Mittwoch werden die EU-Konsumentenpreise publiziert. Am Donnerstag werden der EU-Leistungsbilanzsaldo, die deutschen Erzeugerpreise, das französische Geschäftsklima und das niederländische Verbrauchervertrauen publiziert. Letzterer Indikator folgt am Freitag auch für die gesamte EU, zusammen mit dem Finanzierungssaldo und der Staatsverschuldung der einzelnen Mitgliedländer.



Am Montag verkündet das Bundesamt für Statistik in der Schweiz die erste Schätzung für die Anzahl Logiernächte im September. Am Donnerstag erscheinen die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im September sowie im gesamten dritten Quartal.

Genau wie die EU informiert auch das Vereinigte Königreich am Mittwoch über die Konsumentenpreise. Am Freitag werden zudem das GfK-Verbrauchervertrauen sowie der Umsatz im Detailhandel publiziert.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Empire-State-Produktionsindikator, am Dienstag die Zahlen zur Industrieproduktion sowie zur Kapazitätsauslastung und der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Mittwoch die Baubeginne, die Baugenehmigungen und das Fed Beige Book, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly-Fed-Index, der Index of Leading Indicators und der Verkauf bestehender Häuser, am Freitag der Fed-Index der Inflationserwartungen.



Am Sonntag beginnt in China der Parteitag der Kommunistischen Partei. Am Dienstag werden das BIP für das dritte Quartal, der Detailhandelsumsatz sowie die Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht.



Am Montag erfahren wir mehr über den Dienstleistungssektorindex und die Kapazitätsauslastung in Japan. Der Handelsbilanzsaldo wird am Donnerstag publiziert, und die Konsumentenpreise folgen am Freitag.



