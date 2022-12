Der FuW-Morgen-Report vom 29. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis und SHL, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch schwächer geschlossen. Das Ende der Lockdowns in China löst nun nicht mehr Hoffnungen auf eine bessere Konjunktur aus, sondern Sorgen um neue Coronawellen, nach einem schlagartigen Anstieg der Fallzahlen in China.

Der Flughafen Mailand Malpensa hat begonnen, Passagiere aus China auf das Coronavirus zu testen. Jeder zweite Passagier aus China sei positiv getestet worden, hiess es. Die USA erwägen angeblich ebenfalls Coronamassnahmen für Reisende aus dem Land.

Der Dow Jones Industrial gab 1,1% nach auf 32’875,7. Der S&P 500 verlor 1,2% auf 3783,23, und der Nasdaq 100 fiel 1,3% auf 10’679,3.

Technologiewerte gehörten wie am Vortag zu den Verlierern wegen wachsender Zinssorgen. Apple, Amazon und Alphabet fielen zwischen 1,5 und 3%.

Die Tesla-Aktien haben sich nach dem Absturz auf ein Zweijahrestief stabilisiert und gewannen 3,3% auf 112.71 $.

Die Ölnotierungen kamen etwas zurück, was wiederum den Valoren der Ölkonzerne zusetzte.

Asien/Pazifik

Die Märkte in Asien sind am Donnerstag ebenfalls von den steigenden Infektionszahlen verunsichert. Während des Reiseansturms zum Neujahrsfest, das am 22. Januar gefeiert wird, könnte es zu erheblichen Infektionswellen in ganz China kommen, heisst es.

Der Nikkei 225 notiert am Donnerstag –1,3%. Der Hang Seng verliert 1,1%, der Shanghai Composite gibt 0,5% nach. Der koreanische Kospi notiert 1,7% schwächer.



Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notierte am Donnerstagmorgen kaum verändert, der Futures auf den Euro Stoxx 50 gab leicht nach.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis zahlt zur Beilegung eines Kartellverfahrens in den USA 245 Mio. $. Dem Arzneimittelhersteller war vorgeworfen worden, die Einführung von Nachahmerprodukten seines Bluthochdruckmedikaments Exforge in den USA verzögern zu wollen. Zu den Klägern in dem seit 2018 laufenden Zivilverfahren gehörten unter anderem CVS Health, Rite Aid und Walgreens Boots Alliance. (Lesen Sie hier mehr.)

SHL Telemedicine: Der Telemedizinspezialist SHL will sich an der Nasdaq kotieren lassen und hat einen Prospektentwurf eingereicht. Geplant sind American Depositary Shares (ADS). Parallel sollen die Aktien auch an der Schweizer Börse gelistet bleiben. SHL hatte den Schritt vor längerer Zeit angekündigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. Dezember 2022

Schweiz

Keine Termine

International

Keine Termine

Konjunktur

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 11/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

17:00 USA: EIA-Rohöllagerdaten

Ausblick – Zinsen und Devisen

Das freut die Schweizerische Nationalbank nicht. Gut ein Drittel der Finanzanalysten in der Schweiz erwartet, dass die Inflationsrate in den kommenden drei bis fünf Jahren über 2% liegt. Demnach wäre die Teuerung mittelfristig nicht im Zielbereich der SNB von 0 bis 2%.

Im September hatten 66% der von CFA Society Switzerland und Credit Suisse befragten Analysten eine Inflationsrate im SNB-Zielbereich prognostiziert, diese Woche sind es nur noch 63%. Die Skepsis hat also leicht zugenommen.

Die SNB selbst erwartet, dass die Teuerung von 3% im November nun langsam sinkt und im vierten Quartal 2023 den Wert von 2% erreicht. Zum Ende ihres Prognosehorizonts im dritten Quartal 2025 liegt die Inflation mit 2,1% dann aber wieder ausserhalb des Zielbereichs. Dazu sagte Nationalbankpräsident Thomas Jordan an der geldpolitischen Lagebeurteilung am 15. Dezember, der zugrundeliegende Inflationsdruck sei nochmals gestiegen, und es sei «nicht auszuschliessen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden».

Mit zunehmender Teuerungsgefahr steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB den Leitzins und damit die Geldmarktsätze anhebt. Auch die langfristigen Zinsen werden hinaufgedrückt. 71% der befragten Finanzanalysten prognostizieren denn auch, dass die Rendite der langfristigen Bundesanleihen steigt.

Der zehnjährige «Eidgenosse» rentierte Anfang Jahr –0,12% und erreichte am Dienstag das Hoch von 1,51%. Klettert dieser Marktzins weiter nach oben, dürften auch langfristige Hypothekarzinsen anziehen.



