Der FuW-Morgen-Report vom 23. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Cembra, Sunrise und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Auch wenn das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwoch keine Hinweise auf eine stärker als erwartet ausfallende Zinserhöhungspolitik lieferte, überwogen am Ende die Sorgen der Anleger. In der letzten Handelsstunde rutschten die Notierungen ins Minus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,3% tiefer auf 33’045 Punkten, der breit gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 3991 Punkte nach. Für beide Barometer war es der vierte Handelstag in Folge mit Verlust. Dagegen hielt sich der technologielastige Nasdaq Composite über null. Er legte 0,1% zu auf 11’507 Zähler.

Die Geldmarkt-Futures spiegeln inzwischen die Markterwartung, dass das Federal Reserve den Leitzins bis Juli auf 5,35% erhöht und mindestens bis Ende 2023 dort hält.



Das Online-Immobilienportal CoStar (–5,1%) gab bekannt, den Konkurrenten Move (Realtor.com etc.) doch nicht kaufen zu wollen, der zum Konzern News Corp (–3,2%) gehört.

Der Chiphersteller Intel (–2,3%) wird die Dividende kürzen. Dagegen meldete das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto (+12,5%) erfreuliche Quartalszahlen.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Donnerstag teilweise deutlich höher. Der koreanische Kospi legt 1% zu. In Taiwan gewinnt der Taiex 1,3%. Hingegen handelt der Hongkonger Hang Seng 0,3% unter dem Vortagesschluss, und auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 0,3%. In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.



Der australische Leitindex ASX 200 gibt 0,4% nach.

Futures

Am Donnerstagmorgen handelt der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 0,4% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt ebenfalls 0,4% zu.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat zwei neue Antikörper lanciert, die gewisse Mutationen bei Patienten mit Hirntumoren erkennen können. Mit der Identifizierung der Mutationen sollen noch exaktere Diagnosen gestellt werden können. (Lesen Sie hier mehr.)

Cembra: Cembra Money Bank konnte 2022 den Gewinn vom vorjährigen Rekordjahr noch einmal steigern. Der Reingewinn verbesserte sich um 5% auf 169,3 Mio. Fr. Das Kreditvolumen hat nach einem leichten Rückgang im Vorjahr wieder zugenommen. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. (Lesen Sie hier mehr.)



Kudelski: Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski hat 2022 mit 716 Mio. $ 8,8% weniger umgesetzt als im Vorjahr. Erwartet wurden 744 Mio. Der Ebitda ging 54% auf 33,2 Mio. $ zurück. Kudelski hatte noch Anfang Februar ein Ebitda-Ziel von 55 bis 75 Mio. genannt. Es ergab sich ein Verlust von 16,3 Mio. $. Die Dividende soll ausfallen. (Lesen Sie hier mehr.)

Sunrise: Sunrise erreichte vergangenes Jahr stabile Ergebnisse. Der Umsatz blieb unverändert bei 3 Mrd. Fr. Der Mobilfunk und das Geschäft mit Firmenkunden legten zu. Im Festnetz musste das Unternehmen jedoch einen Rückgang hinnehmen. Auch das laufende Jahr sieht trüber aus – Sunrise rechnet 2023 mit einem schlechteren Ergebnis.

Alpiq: Der Energiekonzern Alpiq konnte im vergangenen Jahr trotz der Herausforderungen an den Energiemärkten nach verlustreichen Jahren wieder einen Gewinn erzielen. Er erreichte ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 346 Mio. Fr. Für das Jahr 2022 gibt es für die Aktionäre wieder keine Dividendenauszahlung. (Lesen Sie hier mehr.)

Axa Schweiz: Axa Schweiz ist im vergangenen Jahr gewachsen und hat mehr verdient. Sehr profitabel waren das Schadengeschäft und die Lebensparte. Insgesamt hat der Versicherer 2022 Bruttoprämien im Umfang von 5,58 Mrd. Fr. eingenommen, 3% mehr als 2021.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. Februar 2023

Schweiz

07:00 Alpiq: Ergebnis 2022 (MK 09.15 Uhr, Olten)

07:00 Cembra: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 Kudelski: Ergebnis 2022 (MK 13.30 Uhr, Lausanne)

07:00 Sunrise: Ergebnis 2022

07:30 AXA Versicherungen: Ergebnis 2022

10:00 Helsana: BMK 2022

10:15 BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2022 (inkl. MK)

10:15 Schweiz Tourismus: Jahres-MK, Zürich

International

06:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen, (9.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystencall)

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen, (15.00 Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Strategieplan 2023 - 2026

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

15:00 DEU: Hochtief, Bilanz-Pk (auch online), Düsseldorf

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

22:05 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen



Konjunktur

08:00 DEU: Destatis: Entwicklung der Energiepreise 2022

09:00 AUT: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 EUR: EZB, Jahresbilanz 2022

14:30 USA: CFNA-Index 01/23

14:30 USA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die erneuten Zinssorgen, die die Währungshüter in den USA vor wenigen Wochen ausgelöst haben, bekommen derzeit alle paar Tage neue Nahrung: Zum einen beunruhigen immer wieder enttäuschende Inflationsdaten die Anleger, die sich doch längst auf einen Gipfel in der Teuerung eingestellt hatten und das Ende der Zinserhöhungen herbeisehnen. Geschürt werden die Sorgen wie diese Woche allerdings auch durch positive Konjunkturdaten. Sie signalisieren zumindest für die USA, dass sich die Wirtschaft noch nicht wie von den Notenbankern gewünscht abkühlt, um die Inflation ausreichend zu dämpfen.

So stieg der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für die US-Gesamtwirtschaft im Februar von 46,8 auf 50,2 Punkte. Er liegt damit erstmals seit Juni über der Schwelle von 50 Zählern, die ein Wachstum der Wirtschaft signalisiert. Dazu trugen besonders die Dienstleister bei, doch auch die Industrie kommt derzeit wieder auf die Beine. Noch dürfte es allerdings zu früh sein, Entwarnung für eine mögliche Rezession zu geben. Gleichwohl stieg der an den Terminmärkten erwartete Finalsatz für den Leitzins der US-Notenbank am Dienstag nach einem Feiertag in den USA von 5,3% auf 5,36%. Anfang Februar lag er noch bei 4,88%.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte am Dienstag noch stärker zu, um 0,14 Prozentpunkte auf 3,95%. Verglichen mit dem Stand Anfang Februar machte der Anstieg jedoch wie beim Finalzins rund einen halben Prozentpunkt aus. Dies deutet darauf hin, dass die US-Anleihenmärkte zuvor den kurzfristigen Zinserwartungen hinterherhinkten, was sich jetzt erledigt haben könnte. In Deutschland und der Schweiz ging es seit Anfang Februar nur um rund 0,25 Prozentpunkte aufwärts mit den Renditen. In Europa haben sich im Februar besonders die Einkaufsmanagerindizes der Industrie in Deutschland und Frankreich verschlechtert. Gut möglich, dass die europäische Konjunktur im Frühjahr stärker bremst als die in den USA.

