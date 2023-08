Der FuW-Morgen-Report vom 16. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Alcon, Gurit, Implenia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Nach einem guten Auftakt in die Woche ging es am Dienstag an den US-Börsen wieder abwärts. Anleger reagierten nervös auf Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China. Ebenso machte die Befürchtung die Runde, dass der überraschend starke US-Einzelhandelsumsatz weiter steigende Leitzinsen nach sich zieht. Am Mittwoch wird das Protokoll der letzten Zinssitzung des Fed erwartet.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,02% bei 34’946,39 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 1,16% ein und beendete den Handelstag mit 4437,86 Zählern. Auch der technologielastige Nasdaq 100 geriet in den Abwärtsstrudel und gab um 1,1% auf 15’037,65 Zähler nach.

Im grossen US-Finanzsektor ging die Warnung der Ratingagentur Fitch vor Abstufungen um. Das betraf vor allem die Grossbanken JPMorgan (–2,55%) und Bank of America (–3,2%). Noch mehr verloren die Aktien von Discover Financial Services (–9,4%), nachdem der Rücktritt des Konzernchefs bekannt gegeben worden war.

Positiv war hingegen die Performance des Überfliegers der letzten Monate, Nvidia. Der Chiphersteller konnte 0,4% zulegen und knüpfte dabei an den Kursanstieg vom Vortag an.

Die Baumarktkette Home Depot präsentierte für das zweite Quartal bessere Ergebnisse als gedacht und gewann in der Folge 0,7%.

Zu den Verlierern gehörten die Papiere von Elektroautobauern. Tesla nahmen nach Nachrichten, dass abgespeckte Modellversionen in den USA und Kanada auf den Markt kommen, um 2,8% ab. Die kleineren Anbieter Lucid (–5,32%) und Rivian (–3,62%) mussten ebenfalls Kursabschläge hinnehmen.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind am Mittwoch durchs Band deutlich negativ gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt 1,32% im Minus, der breiter gefasste Topix verliert mit 1,11% etwas weniger.

In China notiert der CSI 300 mit 0,52% im Minus, der Shanghai Composite verliert 0,47%. In Hongkong nahm der Hang Seng 1,39% ab. Der koreanische Leitindex Kospi fällt um 1,62%.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten mit 0,02% leicht im Plus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq (0,08%). Auf den Euro Stoxx 50 verliert der Future 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Alcon: Der Augenheilkonzern meldet für das zweite Quartal einen zur Vorjahresperiode 9,2% höheren Umsatz von 2,4 Mrd. $ (zu konstanten Wechselkursen +12%). Die ehemalige Novartis-Tochter hat die operative Gewinnmarge auf 11,2% (Vorjahr 9,1%) gesteigert und einen Gewinn von 169 Mio. $ ausgewiesen. Sie hat die Analystenerwartungen damit einigermassen erfüllt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Gurit I: Der Spezialkunststoffhersteller hat im ersten Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz ist auf 244,6 Mio. Fr. gestiegen, der operative Gewinn auf Stufe Ebit 13,6 Mio. Unter dem Strich weist Gurit 4,4 Mio. Fr. aus. Die Konsensschätzung lag mit 1,2 Mio. deutlich tiefer. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Gurit II: Verwaltungsratspräsident Rudolf Hadorn tritt auf den (heutigen) Mittwoch aus privaten Gründen zurück. Der Verwaltungsrat hat sein Mitglied Philippe Royer als Präsidenten von Gurit bestimmt, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2024.

SGKB: Die St. Galler Kantonalbank hat den Konzerngewinn im ersten Semester auf 108,4 Mio. Fr. gesteigert. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres waren es noch 91,2 Mio. Die verwalteten Vermögen sind auf 58,4 (Ende 2022 53,6 Mrd.) geklettert. Die SGKB erwartet auch im Gesamtjahr ein besseres Ergebnis als 2022. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Implenia: Die Halbjahreszahlen des Bauunternehmens sind aufgrund der sehr hohen Vergleichsbasis zwar eingebrochen, liegen aber über den Erwartungen. Der Umsatz ist 2,1% auf 1,73 Mrd. Fr. gesunken, der Ebit liegt noch bei 49,9 Mio. Fr. (Vorjahr 95,1 Mio.), und unter dem Strich weist Implenia, die an ihren Jahreszielen festhält, 32,7 Mio. Fr. aus (Vj. 64). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Feintool: Die nur noch auf die Serienteilefertigung spezialisierte Feintool hat den Umsatz im ersten Semester 13% auf 450 Mio. Fr. gesteigert. Ohne die erstmals voll konsolidierte Kienle + Spiess hätte das Plus 4,5% betragen. Die operative Gewinnmarge lag mit 2,7% noch unter dem für dieses Jahr ausgegebenen Ziel von 3%. Feintool meldet einen Gewinn von 6,5 Mio. Fr. (Vj.: 10,4 Mio.). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

VZ Holding: Das Beratungs- und Finanzinstitut hat dank höherer Zinsen den Betriebsertrag im bisherigen Jahresverlauf auf 224,3 Mio. Fr. gesteigert (+9,4%). Der Gewinn ist überproportional (+12,1%) auf 86,3 Mio. Fr. gestiegen. VZ Holding verzeichnet 4000 Neukunden und einen Nettoneugeldzufluss von rund 2,4 Mrd. Fr. Die verwalteten Vermögen sind auf 42,6 Mrd. Fr. gestiegen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Novavest: Bewertungsverluste haben die Halbjahreszahlen des Immobilienunternehmens in die Verlustzone gedrückt (–1,5 Mio. Fr.). Ohne die Neubewertungen von 10 Mio. Fr. hätte ein Gewinn von 6,6 Mio. Fr. resultiert. Dank guter Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist Novavest aber zuversichtlich für das Gesamtjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. August 2023

Schweiz

06:30 Feintool: Ergebnis H1

06:30 SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr, St. Gallen)

06:30 VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Implenia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Novavest: Ergebnis H1

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli

14:00 Alcon: Conf. Call zu Q2

International

06:45 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral Group, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

Konjunktur

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/23

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/23

08:00 ROU: BIP Q2/23 (vorab)

08:30 HUN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/23

15:15 USA: Industrieproduktion 07/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und SMI …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und SMI zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 5,8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 18. Februar 2025 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 117 179 682. Das Börsenkürzel ist XXXLTQ. Die Liberierung findet am 25. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Amazon, Apple und Microsoft



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Amazon, Apple und Microsoft zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 11% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den quartalsweisen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis am 18. Februar 2025 die Barriere von 60% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 117 179 680. Das Börsenkürzel ist XXVLTQ. Die Liberierung findet am 25. August statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



Fehler gefunden?Jetzt melden.