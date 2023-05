Der FuW-Morgen-Report vom 17. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Zurich Insurance, Lastminute und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

FuW

Overnight

USA

Hauptthema an den amerikanischen Börsen bleibt der Haushaltsstreit zwischen den Demokraten und den Republikanern betreffend die US-Schuldenobergrenze. Vorherige Hoffnungen auf eine Einigung gestern wurden enttäuscht. Der Dow Jones Index gab um 1% nach. Der S&P 500 büsste 0,6% ein. Hingegen zeigte sich der technologielastige Nasdaq 100 nahezu unverändert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen pendelte um die 3,5%-Marke.



Gewinner des Handelstages waren viele Tech-Werte wie der Halbleiterhersteller AMD mit einem Plus von 5,4%, Health Care Technologies (4%) sowie Alphabet (3%). Um 2,1% aufwärts ging es für die auf Kreditkarten spezialisierte Bank Capital One, nachdem bekannt geworden war, dass Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway dort mit rund 1 Mrd. $ einsteigt.

Ein schwarzer Handelstag war es gestern für das Biotech-Unternehmen Horizon Therapeutics, das 14% an Wert verlor. Die US-Kartellbehörde FTC will einem Insider zufolge die Übernahme des Unternehmens durch den US-Pharmakonzern Amgen verhindern. Vor dem Hintergrund schwächer als erwartet ausfallender US-Einzelhandelsdaten gab die Baumarktkette Home Depot 2,1% nach, ebenso wie Rivale Lowe's (–1,1%).

Asien/Pazifik

Angesichts guter Wirtschaftsdaten aus Japan klettert der Nikkei 225 um 0,7%, der breiter gefasste Topix legt immerhin 0,3% zu. Anders sieht es an den chinesischen Börsen aus: Dort verursachen sehr enttäuschende Konjunkturdaten ein Minus beim CSI 300 (–0,4%), ebenso wie beim Hang Seng (–0,6%). An der Börse in Taiwan, Taiex, sorgten wiederum gute Unternehmenszahlen für einen beachtlichen Kursanstieg von 1,6%. Der koreanische Kospi legte um ordentliche 0,6% zu. Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,4%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,2% im Plus, ebenso der Future auf den Euro Stoxx 50 (+0,16%).

News Vorbörse Schweiz

Roche: Das Prüfpräparat Fenebrutinib hat bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) die Ziele erreicht. In der Phase-II-Studie Fenopta sorgte das oral verabreichte Mittel dafür, dass die Zahl neuer Hirnschäden im Vergleich zur Verabreichung eines Placebo deutlich sank. (Lesen Sie hier mehr.)

Zurich Insurance: Die Versicherungsgruppe Zurich ist im ersten Quartal sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) als auch im Neugeschäft der Lebensversicherung gewachsen. Neu berichtet sie im Rahmen der IFRS-17-Anpassungen auch über ihre Versicherungseinnahmen. (Lesen Sie hier mehr.)

Lastminute: Der Online-Reiseanbieter Lastminute (früher LM Group) hat im ersten Quartal von mehr Reisebuchungen profitiert, was zu einer Umsatzsteigerung führte. Jedoch hatten hohe Stornierungskosten einen allgemein tieferen Gewinn zur Folge. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im ersten Quartal Preisfixierungen durch Microsoft, Lohninflation sowie Restrukturierungsausgaben zu spüren bekommen. Bei einem für die Periode üblichen verhaltenen Umsatz lag die Ebitda-Marge deutlich unter der Zielmarke. (Lesen Sie hier mehr.)



Züblin: Die Immobiliengesellschaft Züblin musste im Geschäftsjahr 2022/23 aufgrund tieferer Marktwertveränderungen einen Gewinnrückgang einstecken. Die Dividende soll dennoch stabil bleiben. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. Mai 2023

Schweiz

06:00 Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

06:45 Zurich Insurance: Q1-Update (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr)

07:00 Lastminute: Ergebnis Q1

07:00 SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Züblin: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.30 Uhr)



Sonstige Termine:

Alpine Select: GV (11.00 Uhr), Zug

Castle Alternative: GV (14.00 Uhr)

Phoenix Mecano: GV (15.00 Uhr), Schaffhausen

Valiant: GV (15.00 Uhr), Bern

International

06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk)

07:30 NLD: Aegon, Q1 Trading Update

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk)

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung (DFV), Q1-Zahlen

09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung, Bochum

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung

10:00 DEU: LEG Immobilien, Düsseldorf

10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung, Aachen

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (Online)

10:00 DEU: Software, Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung, Regensburg

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:30 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

13:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung

22:00 USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

22:00 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire (Abschluss)

DEU: Synlab, Hauptversammlung

DEU: Stratec, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Industrieproduktion 03/23 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 03/23

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/23

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q1/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 04/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 03/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 03/23

10:00 ITA: Handelsbilanz 03/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 04/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Callable BRC auf Nestlé, Roche, Novartis und Richemont mit einem Coupon von 8,5% p.a.

Neu in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Callable Barrier Reverse Convertible in Franken auf Nestlé, Roche, Novartis und Richemont mit einem Coupon von 8,5% p.a. und einer Barriere von 59% (Valor 125 387 591).

Der Callable Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 8,5% p.a. Der Emittent hat das Recht, das Produkt frühzeitig zu 100% zurückzuzahlen (in diesem Falle frühestens nach sechs Monaten).

Falls das Produkt nicht frühzeitig zurückbezahlt wird und sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 59% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d.h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.

Zeichnungsschluss ist am 23. Mai um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt 15 Monate (vorbehältlich einer frühzeitigen Rückzahlung). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230*).

Fehler gefunden?Jetzt melden.