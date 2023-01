Der FuW-Morgen-Report vom 3. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Meyer Burger, BVZ, Ypsomed und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte beginnen das neue Jahr uneinheitlich.

In Japan bleibt die Börse auch am 3. Januar geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 im Nachmittagshandel 0,2% über dem Schlussstand vom 30. Dezember, der Shanghai Composite legt 0,6% zu. Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,4%.

In Australien startete der ASX 200 1,3% schwächer ins neue Jahr. Der koreanische Kospi notiert nahezu unverändert.



USA

Wie andere Börsenplätze ruhte am 2. Januar auch Wallstreet. Der letzte Handelstag war daher der 30. Dezember. Für Anleger war 2022 ein Jahr zum Vergessen. Es wird als schlechtestes Börsenjahr seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 in die Geschichte eingehen.

Wer auf eine Jahresendrally gehofft hatte, wurde enttäuscht. Auch die Aktienindizes an der Wallstreet haben den letzten Handelstag 2022 etwas leichter geschlossen. Der Dow Jones Industrial fiel am Freitag um 0,22% auf 33’147,25 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit einem Minus von 0,25% auf 3839,5 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,1% auf 10'939,76 Zähler ein.

Dem allgemeinen Abwärtstrend trotzten die Papiere des Autobauers Tesla, die sich schon in den Tagen zuvor etwas erholt hatten. Ihr Kurs stieg bis zum Handelsschluss am Freitag um 1,1% auf 123.18 $. Im Gesamtjahr summiert sich der Kursrückgang auf 65%, womit Tesla 2022 zu den grössten Verlierern im Nasdaq 100 zählen.

Auffällig waren auch die Aktien von Intel, die am Freitag 0,8% avancierten. Der Chiphersteller belegt 2022 mit einem Minus von 49% den letzten Platz im Dow Jones Industrial.

Gold holte im Dow Jones Industrial im vergangenen Jahr Chevron mit einem Plus von 53%. Der Gas- und Ölkonzern profitiert von den gestiegenen Energiepreisen. Das Jahr beendete der Titel mit einem Plus von 0,7%.



Futures

In Europa signalisieren Terminkontrakte vorbörslich ein Minus von 0,4% beim deutschen Dax und in den USA einen Anstieg des S&P 500 um 0,2%.

News Vorbörse Schweiz

Meyer Burger: Der Solarzellenhersteller Meyer Burger hat die angestrebten Produktionsvolumen im letzten Jahr erreicht. Mit den weiteren Ausbauschritten sieht er sich auf Kurs. Bestätigt wurde ausserdem das Ziel, bis Ende 2023 eine Produktionskapazität von rund 1,4 Gigawatt zu erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

BVZ: Die Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat im letzten Jahr deutlich mehr Passagiere befördert als im Vorjahr. Nach dem Coronaeinbruch sind die Besucher zurück. Der stark gestiegene Anteil asiatischer Besucher in der zweiten Jahreshälfte sei ein wichtiger Grund der Verbesserung. Dank der Zunahme an Individualreisenden gegenüber Gruppenreisenden habe sich zudem pro Gast ein höherer Durchschnittsertrag erwirtschaften lassen.

Ypsomed: Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat den Ende Oktober angekündigten Verkauf seiner Tochter Diaexpert an die niederländische Mediq abgeschlossen. Alle Bedingungen für die Transaktion seien per Ende des Jahres 2022 erfüllt worden. (Lesen Sie hier mehr.)

Newron: Das Biotech-Unternehmen Newron meldet, in einer Studie mit dem Kandidaten Evenamide nach sechs Monaten «eindrucksvolle neue Ergebnisse» in der Behandlung von Schizophreniepatienten erzielt zu haben. (Lesen Sie hier mehr.)

DKSH: Der Vertriebsspezialist DKSH muss sich einen neuen Amtsinhaber für die Konsumgütersparte suchen. Der bisherige Verantwortliche, Terry Seremetis, verlässt das Unternehmen Ende Juni. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert.



Wichtige Ereignisse vom 3. Januar 2023

Schweiz

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2022

10:15 Bauernverband: Jahres-MK, Gerzensee

International

Keine Termine

Konjunktur

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/22

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 12/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 (2. Veröff.)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig)

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 12/22 (2. Veröff.)

16:00 USA: Bauinvestitionen 11/22

DEU: Verbraucherpreise 12/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die erste Woche des Jahres 2023 steht in Europa im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes. Am Montag erscheinen die PMI für das verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch diejenigen für den Dienstleistungssektor, jeweils für die ganze Eurozone sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Am Dienstag erfahren wir mehr über die Arbeitslosenquote sowie die Konsumentenpreise in Deutschland. Am Mittwoch folgen die französischen Konsumentenpreise und die deutschen Einfuhrpreise. Am Donnerstag stehen die EU-Erzeugerpreise, die italienischen Konsumentenpreise sowie die deutsche Wareneinfuhr und -ausfuhr auf dem Programm. Den Wochenabschluss am Freitag machen der Detailhandelsumsatz in der EU und in Deutschland, der EU-Economic-Sentiment-Index, die europäischen Konsumentenpreise, das Industrie-, das Konsumenten- sowie das Dienstleistervertrauen im Euroland und der Auftragseingang in der deutschen Industrie.

Am Dienstag wird in der Schweiz der Einkaufsmanagerindex für den Dezember veröffentlicht. Am Mittwoch folgt der Landesindex der Konsumentenpreise.

Auch das Vereinigte Königreich publiziert diese Woche seine Einkaufsmanagerindizes, am Dienstag denjenigen für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag für den Dienstleistungssektor.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag die Bauausgaben, am Mittwoch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der Jolts-Bericht zur Anzahl offener Stellen, die Fed Minutes vom 13. und 14. Dezember, am Donnerstag der ADP-Beschäftigtenreport, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Handelsbilanzsaldo, am Freitag die Zahl der Beschäftigten ausserhalb des Landwirtschaftssektors, die Arbeitslosenquote, die Stundenlöhne, der Auftragseingang in der Industrie und der ISM-Dienstleistungsindex.

Die Caixin-PMI in China folgen dem europäischen Publikationsmuster: am Montag für das verarbeitende Gewerbe und am Mittwoch für den Dienstleistungssektor.

Über das Konsumentenvertrauen in Japan erfahren wir am Donnerstag mehr.

