Der FuW-Morgen-Report vom 20. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, Givaudan und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die Börsenrally in Übersee ging am Mittwoch unvermindert weiter. Am Markt herrscht die Zuversicht, dass die US-Notenbank in der nächsten Woche den Zins zum letzten Mal in diesem Zyklus erhöht.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31% bei 35’061,21 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,24% und beendete den Handelstag mit 4565,72 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste hingegen winzige 0,09% auf 15’826,35 Zähler ein.

Goldman Sachs nahmen nach der Präsentation der Quartalszahlen um 1% zu. Zwar hat die Grossbank wegen der Flaute im Investment Banking deutlich weniger verdient, doch unter Ausklammerung von negativen Einmaleffekten konnte das Ergebnis die Anleger doch noch überzeugen.

Ebenfalls ihr Zahlenset legten Netflix (+0,59%), IBM (+0,09%) und der Elektroautobauer Tesla (–0,71%) vor. Die Apple-Aktien stiegen um 0,7%, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, dass der Tech-Konzern an einem Konkurrenzsystem für ChatGPT herumtüftelt.

Zu den weiteren Tagesgewinnern gehören Telecomaktien, die sich allerdings von starken Verlusten im Zusammenhang mit möglichen Rechtsstreitigkeiten erholten. AT&T legten um 8,5% zu, Verizon um 5,3%, und Telephone & Data Systems nahmen 6,8% zu. Frontier Communications schossen gar um 26,28% nach oben.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind am Donnerstag mehrheitlich negativ in den Tag gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt 1,24% im Minus, der breiter gefasste Topix verliert mit 0,66% hingegen etwas weniger.

In China notiert der CSI 300 mit 0,11% leicht im Plus, der Shanghai Composite nahm leicht um 0,12% ab. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,46%. Der koreanische Leitindex Kospi fällt um 0,15%.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten 0,13% im Minus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq (–0,41%). Auf den Euro Stoxx 50 verliert der Future 0,21%. Der Future auf den Schweizer SMI liegt bei 0,09% leicht im Plus.

News Vorbörse Schweiz

ABB: ABB hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Der Umsatz ist 13% höher als im Vorjahr und beträgt 8,16 Mrd. $. Die operative Marge erhöhte sich um 2 Prozentpunkte auf 17,5%. Der Reingewinn schnellt auf 906 Mio. hoch, nach 379 Mio. $ im Vorjahr. Der Auftragseingang nahm hingegen um 2% auf 8,67 Mrd. $ ab. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2023 werden erhöht: Die Ebita-Marge wird neu bei 16% erwartet, bisher sollte sie lediglich «über dem Niveau des Vorjahres» liegen (2022: 15,3%). Für den vergleichbaren Umsatz werden unverändert mindestens 10% Plus versprochen. (Lesen Sie hier mehr.)

Givaudan: Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat im ersten Semester 3,54 Mrd. Fr. umgesetzt (–3,2%). Organisch resultiert ein Wachstum von 2,4%, unter dem Zielband von 4 bis 5%. Der Ebitda ist mit 763 Mio. Fr. 6,5% tiefer ausgefallen, dennoch steigt der Reingewinn 2% auf 449 Mio. Fr. Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich nicht. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Georg Fischer: Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat im ersten Semester einen Umsatz von 1,96 Mrd. Fr. (–0,5%) erreicht. Der Bestellungseingang ist gesunken, auf 1,93 Mrd. (VJ 2,21 Mrd.). Der Ebit verbessert sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8% auf 184 Mio. Fr. der Reingewinn sinkt um 1,6% auf 123 Mio. Die Ziele für das Gesamtjahr hat GF bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Rieter: Der Industriekonzern Rieter streicht 300 Stellen. Zudem könnten «weitere markt- und volumenbedingte Anpassungen in der Grössenordnung von 400 bis 600 Stellen» folgen. Der Auftragseingang ist im ersten Halbjahr um 63% auf 325 Mio. Fr. abgestürzt. Vor allem die Nachfrage nach neuen Maschinen brach ein (–81%), während sich das Geschäft mit Komponenten und Ersatzteilen etwas besser hielt. Dennoch ist der Umsatz 22% gestiegen, auf 758,2 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Bossard: Der Umsatz von Bossard im ersten Halbjahr ist 1,5% tiefer als im Jahr davor und beträgt 577 Mio. Fr. Besonders schlecht ist das Geschäft in Asien gelaufen, und auch in Europa resultiert ein Rückgang, hingegen floriert das Unternehmen in den USA. Der Ebit ist 9,8% gesunken auf 69,6 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Leonteq: Im Vergleich zum Rekord im Vorjahr ist der Betriebsertrag von Leonteq um 49% auf 147,1 Mio. Fr. gesunken. Das Handelsergebnis beträgt nur noch 17,8 Mio., nach 179,4 Mio. im Vorjahr. Besser präsentiert sich das Bild im Kundengeschäft, das einen leichten Anstieg des Kommissions- und Dienstleistungsertrags verzeichnet hat. Für das Gesamtjahr bekräftigt das Leonteq-Management den gesenkten Ausblick. So wird weiter ein Gewinn vor Steuern von 40 bis 70 Mio. Fr. angepeilt. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Clariant: Die Sanktionskommission der Schweizer Börse SIX hat gegen den Clariant-Konzern eine Busse von 150’000 Fr. ausgesprochen. Clariant habe im Jahresabschluss 2020 Rückstellungen erfasst, die nicht den Anforderungen von IFRS für den Ansatz solcher Rückstellungen entsprochen hätten.

Cembra: Die Konsumkreditbank Cembra Money Bank hat in den ersten sechs Monaten wegen steigender Kreditausfälle weniger Gewinn eingefahren. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 75,1 Mio. Fr. (–17%). Hingegen musste die Bank einen deutlichen Anstieg im Geschäftsaufwand auf 134,5 Mio. Fr. (+10%) hinnehmen. (Lesen Sie hier mehr.)

BLKB: Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat ein gutes erstes Halbjahr hinter sich und konnte den Reingewinn um 21% auf 63,2 Mio. Fr. steigern. Der Geschäftserfolg stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 15,2% auf 91,1 Mio. Fr. Im zentralen Zinsgeschäft erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoerfolg von 163,8 Mio. Fr. (+16,3%). (Lesen Sie hier mehr.)

Arbonia: Der Bauzulieferer Arbonia setzt die Guidance für das Gesamtjahr nach einem Umsatzeinbruch von 10% auf 570 Mio. Fr. aus. Er plant eine Werkschliessung und einen Personalabbau von bis zu 600 Mitarbeitern bis Juni 2024. Die Mittelfristziele für 2026 werden bestätigt.v (Lesen Sie hier mehr.)

Zehnder: In den ersten sechs Monaten steigert Zehner den Umsatz auf Basis der vorläufigen Zahlen um 2% auf 407 Mio. €. Das Umfeld für die Geschäfte hat sich in den vergangenen Monaten eingetrübt. Zehnder geht deshalb von einer anspruchsvollen Marktentwicklung aus und rechnet für das laufende zweite Halbjahr nicht mit nennenswertem Umsatzwachstum. Bezüglich der langfristigen Wachstumsaussichten bleibt die Gruppe aber positiv und bekräftigt die Mittelfristziele. (Lesen Sie hier mehr.)

Mikron: Mikron hat mit 178,3 Mio. Fr. im ersten Semester 22% mehr verdient. Der Auftragseingang steigt 11,4% auf 248,7 Mio. Der Ebit hat einen Sprung von 48,2% auf 16,9 Mio. Fr. verzeichnet. (Lesen Sie hier mehr.)

CPH: CPH hat im ersten Halbjahr wegen eines schwachen Papiergeschäfts 8% weniger Umsatz von 332 Mio. Fr. erzielt. Unter dem Strich resultierte dank einem Sondereffekt dennoch ein 30% höherer Gewinn von 61 Mio. Fr. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich die Industriegruppe vorsichtig. (Lesen Sie hier mehr.)

Medmix: Der Industriekonzern Medmix hat im ersten Semester 248,1 Mio. Fr. umgesetzt, ein Minus von 1%. Der operative Gewinn (adj. Ebitda) ist um 17,3% auf 49,7 Mio. Fr. zurückgegangen, und die entsprechende Marge liegt neu bei 20%, nach 24% im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert Medmix nach wie vor ein Umsatzwachstum von 5 bis 7%. Die Voraussage für die Ebitda-Marge sinkt leicht, von 23 auf 22%. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Die Novartis-Tochter Sandoz will in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ein neues Entwicklungszentrum für Biosimilars errichten. Bis zum Jahr 2026 sind dafür Investitionen von rund 90 Mio. $ geplant.

Roche: Am Fachkongress American Society of Retina Specialists in Seattle, der Ende Juli stattfindet, wird Roche Daten vorlegen, die zeigen, dass ihr Augenmittel Vabysmo bei Patienten mit diabetischem Makulaödem (DME) zu weniger Fibrose führt, die sich negativ auf das Sehvermögen auswirken kann.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Juli 2023

Schweiz

06:00 Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

06:00 Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)

06:00 Medmix: Ergebnis H1

06:30 Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:45 ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr)

07:00 BLKB: Ergebnis H1

07:00 Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

07:00 CPH: Ergebnis H1

07:00 Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Mikron: Ergebnis H1

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023

17:45 Temenos: Ergebnis Q2 (Conf. Call 18.15 Uhr)

International

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2 Trading Update

11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen

12:25 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen

18:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (19.00 h Call)

Ohne genaue Zeitangabe:



FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

GBR: 3i Group, Q1-Umsatz

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

USA: Blackstone, Q2-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht

03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 06/23

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/23 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/23

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 06/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 07/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 05/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 06/23

10:00 POL: Industrieproduktion 06/23

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/23

16:00 USA: Frühindikator 06/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig)

Sonstige Termine:



DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group, Stuttgart

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem

Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die

Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von

Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten.



Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Zinssorgen an den Obligationenmärkten lassen nach. Bei den für den Euroraum richtungsweisenden deutschen Bundesanleihen sanken die Renditen im Vergleich zur Vorwoche um rund 0,20 Prozentpunkte jeweils über die wichtigsten Laufzeiten. Etwas weniger waren es in der Schweiz, wo die zehnjährige Rendite der «Eidgenossen» um 0,17 Prozentpunkte (Pp.) sank und die zweijährige um 0,13 Pp. In beiden Währungsräumen werfen aber noch immer die kurzfristigen Staatspapiere mehr ab als die langfristigen. So eine umgekehrte (oder invertierte) Zinskurve deutet für einige Anleger auf steigende Rezessionsrisiken.

Dabei waren zu Beginn der Woche die Zinsbewegungen besonders stark bei den zweijährigen Bundesanleihen aus Deutschland ausgeprägt. Grund dafür waren Äusserungen des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot, der im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) als schärfster Hardliner gilt – also als Vertreter, der eine besonders straffe geldpolitische Haltung vertritt. Er sagte dem Nachrichtensender Bloomberg TV auf weitere EZB-Zinserhöhungen angesprochen: «Für Juli halte ich es für eine Notwendigkeit – für alles darüber hinaus wäre es höchstens eine Möglichkeit, aber keineswegs eine Gewissheit.»

Eine Zinserhöhung am Donnerstag nächste Woche um 0,25 Pp. auf einen Einlagensatz von 3,75% gilt bereits seit der Juni-Sitzung als ausgemacht. Damals hatte EZB-Chefin Christine Lagarde einen solchen Schritt praktisch bereits angekündigt. Zugleich wurden seit Mitte Juni viele Stimmen aus dem EZB-Rat lauter, dass angesichts der hartnäckigen Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) auch noch weitere Schritte notwendig werden würden. Daraufhin hatten die Anleger an den Terminmärkten ihre Erwartungen auf 4% für den Finalzins heraufgeschraubt. Knot sagte nun, die Kerninflation habe bereits «ein Plateau» erreicht.

Allerdings wird der EZB-Rat es sich nicht nehmen lassen, bis zur Septembersitzung die Inflationszahlen vom Juli und August noch genauer zu analysieren: Dabei geht es um die Frage, ob die Kernrate tatsächlich eine Trendwende eingeleitet hat. Zuletzt hatte das Momentum (der auf das Jahr hochgerechnete Dreimonatsdurchschnitt) erfreuliche Signale gesendet: Gemessen an den Beiträgen zur Gesamtinflation lag es für die Kernrate zuletzt bereits zwei Monate in Folge bei 2,7 Pp. Dies deutet darauf hin, dass der Beitrag auf Jahressicht von zuletzt 3,7 Pp. zu sinken beginnen dürfte.

An den Terminmärkten bleiben die Anleger nach den Aussagen von Knot jedoch vorsichtig: Sie rechnen noch immer mit einem Finalsatz für den EZB-Einlagenzins von 3,95%. Für die Schweiz liegt der erwartete Zinsgipfel bei 2%, der spätestens Ende des Jahres erreicht werden soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizerische Nationalbank den Leitzins von aktuell 1,75% bereits im September anhebt, liegt allerdings weiterhin bei mehr als 80%.



Fehler gefunden?Jetzt melden.