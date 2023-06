Der FuW-Morgen-Report vom 20. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Sonova und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien.

Feiertagsbedingt blieben die amerikanischen Börsen gestern geschlossen.

Asien/Pazifik

Mit Ausnahme des australischen S&P/ASX 200, der um rund 1% zulegte, gaben die asiatisch-pazifischen Märkte heute früh nach. So etwa die beiden japanischen Börsen, der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix, die 0,2 resp. 0,6% tiefer notieren – nach ihrer beachtlichen Rally in den Vorwochen. Derweil wird der chinesische CSI 300 nahezu unverändert gehandelt, der Hang Seng in Hongkong büsst hingegen mit 1,5% recht deutlich ein. Ohne Impulse aus den USA verlieren auch der südkoreanische Kospi sowie der Taiex in Taiwan mit rund von 0,2% resp. 0,4%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,2% im Minus, während derjenige auf den Euro Stoxx 50 nahezu unverändert notiert.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Wegen des zusammengebrochenen Hedge Fund Archegos droht der Grossbank UBS eine Strafe von mehreren hundert Millionen Dollar. Grund dafür sind die Versäumnisse von Credit Suisse in diesem Fall. Die «Financial Times» berichtet, dass die Aufsichtsbehörden der USA, Grossbritanniens und der Schweiz die Untersuchungen abgeschlossen hätten. Aus den USA drohten 300 Mio. $ Strafe, aus Grossbritannien 100 Mio. $. In Verhandlungen sei es jedoch möglich, die Strafen noch herunterzuhandeln. (Lesen Sie hier mehr)

Sonova: Der Hörgerätehersteller Sonova wird unter der Marke Sennheiser ein Hörgerät in den USA auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich um Geräte, die over the counter (OTC), also ohne Hilfe eines Hörakustikers, gekauft werden können. Eine neue Regulierung der Aufsichtsbehörde FDA erlaubt es, technisch weniger komplexe Hörgeräte OTC anzubieten. Das neue Sonova-Gerät hat den Namen All-Day Clear. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Rieter: Oliver Streuli, Vertrauter von Peter Spuhler, wird im August CFO beim Spinnmaschinenhersteller Rieter. Streuli arbeitete zuvor als CEO der PCS Holding von Peter Spuhler. PCS Holding besitzt ein Drittel der Anteile von Rieter. Bei Stadler Rail war Streuli als Projektmanager für den Börsengang zuständig. (Lesen Sie hier mehr)

Santhera: Die Vergabe einer Lizenz für Nordamerika für das Medikament Vamorolone bringt dem Biotech-Spezialisten Santhera bis zu 231 Mio. $ ein. Bei Abschluss der Transaktion mit dem US-Unternehmen Catalyst fliessen 90 Mio. $ in die Kasse, wodurch Verbindlichkeiten abgelöst werden können. Das Unternehmen sieht seine Liquidität nun bis zum ersten Quartal 2025 gesichert. Vamorolone ist ein Medikament gegen eine erbliche Muskelerkrankung. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia erhält eine Überbrückungsfinanzierung von 75 Mio. Fr., gewährt durch Paul Clozel, CEO und grösster Aktionär. Die frische Liquidität reicht gemäss Unternehmen bis Ende Juli. Man versuche weiter, mit einer ungenannten Partei einen Deal über das operative Geschäft in Asien abzuschliessen. Die Transaktion könne bis zu 400 Mio. Fr. einbringen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Leclanché: Der Batterieproduzent Leclanché prüft eine Reorganisation. Die drei bisherigen Geschäftsbereiche sollen in Organisationseinheiten umgestellt werden, die auf Produktlinien ausgerichtet sind. So will das Unternehmen die Effizienz vergrössern. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Cosmo: Der Pharmahersteller Cosmo hat in Kanada die Zulassung für das Aknemittel Winlevi erhalten. Es wird über den Partner Sun Pharmaceuticals ab Herbst vertrieben. Sun Pharmaceuticals vertreibt das Medikament schon in Märkten wie den USA und Japan.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Juni 2023

Schweiz

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2023



Sonstige Termine:

KPMG: Privatbanken-Studie (MK 09.00 Uhr), Zürich

Swiss Active: Studie zur Schweizer Fitnesswirtschaft (MK 10.00 Uhr)

UBS: CIO mid-year outlook (MK 14.30 Uhr virtuell)

Relief: GV (09.00 Uhr), Genf

Xlife: GV, Zürich

International

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung

17:30 USA: General Motors, Hauptversammlung

19.00 DEU: Bayer, Crop Science Innovation Summit

19:00 USA: Dell, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 04/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 04/23

08:00 DEU: Zahl der Woche: Photovoltaik: Installierte Anlagen, Leistung und Stromeinspeisung

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/23

11:00 EUR: Bauproduktion 04/23

14:30 USA: Baubeginne 05/23

14:30 USA: Baugenehmigungen 05/23

Ausblick – Rohstoffe

Angebotsdefizit in der zweiten Jahreshälfte

Ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent kostet zu Wochenbeginn fast 77 $ – damit liegt der Kurs im Vorwochenvergleich etwa 7% höher. Der gesamte Rohstoffkomplex, angeführt von den Getreidepreisen, verzeichnet teils stattliche Kursgewinne im laufenden Monat. Der entsprechende Rohstoffindex der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte im Juni die beste Performance seit fünfzehn Monaten liefern.

Die Rohstoffe profitieren von der Dollarschwäche, trotz der Sorgen um eine Rezession in den USA. Zudem spekulieren Marktteilnehmer darauf, dass die chinesische Regierung die Konjunktur im Reich der Mitte künftig verstärkt unterstützen wird.

Der Preis von Rohöl erfuhr vergangene Woche zusätzliche Unterstützung durch die Internationale Energieagentur (IEA) und durch das Opec-Kartell. Die Organisationen zeichneten in ihren aktualisierten Prognosen das Bild eines unterversorgten Marktes in der zweiten Jahreshälfte.

Laut Opec dürfte die globale Ölnachfrage das Angebot um 2 bis 2,5 Mio. Fass pro Tag übertreffen. Bei der IEA beläuft sich das Angebotsdefizit auf gut 2 Mio. Fass pro Tag. Die geplanten Förderkürzungen der Opec+ dürften das Gleichgewicht im Markt weiter stören. Rohstoffexperten erwarten deshalb weiterhin, dass die Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte deutlich anziehen werden.

