Der FuW-Morgen-Report vom 2. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu PSP, Dufry, HLEE sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Overnight

USA

Die Zustimmung des Senats zum Kompromiss bei der Schuldenobergrenze sowie Hoffnungen auf eine Zinspause liessen den Dow Jones Industrial 0,5% gewinnen. Der breite S&P 500 stieg um 1%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte erneut ein Plus von 1,3%.

Als Gewinner gingen gestern der Versorger Alliant Energy mit einem Plus von über 8% sowie die Investmentgesellschaft Franklin Resources (3,4%) und United Rentals (2,9%), der grösste Vermieter von Investitionsgütern, hervor.

Zu den Verlierern des gestrigen Handelstages gehörte der Anbieter von Unternehmenssoftware Salesforce mit einem Minus von 4,7%, aber auch die Erdölservicegesellschaft Baker Hughes (–4,8%).

Asien/Pazifik

Auch die asiatischen Börsen werden von der guten Stimmung an den US-Märkten stimuliert: Der japanische Nikkei 225 legt 1,1% zu, der breiter gefasste Topix sogar 1,4%. Derweil gewinnt der chinesische CSI 300 1,1% und der Hang Seng in Hongkong sogar kräftige 3,5%. Der taiwanesische Taiex notiert 1,1% höher, ebenso wie der südkoreanische Kospi mit rund 1%.

In Australien klettert der S&P/ASX 200 immerhin 0,4%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 sogar rund 0,5%.

News Vorbörse Schweiz

PSP: Das Immobilienunternehmen hat für 216,5 Mio. Fr. die Büroliegenschaft «Westpark» in Zürich West von Union Investment übernommen. Neu erwartet es für das laufende Geschäftsjahr durch den zusätzlichen Mietertrag einen Ebitda ohne Liegenschaftserfolg von 290 Mio. Fr. Vor dem Kauf war das Management noch von 285 Mio. Fr. ausgegangen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Dufry: Der Reisedetailhändler hat im Rahmen der bereits als abgeschlossen gemeldeten Übernahme der italienischen Autogrill-Gruppe zuletzt weitere ausstehende Autogrill-Aktien erworben und hält nun 94,35% an Autogrill. Damit könne Dufry mit dem Ausverkaufsverfahren beginnen und anschliessend beim Überschreiten der 95%-Schwelle den Squeeze-out einleiten, teilte die italienische Börse mit. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



HLEE: Die im Bereich Event-Marketing tätige Highlight Event and Entertainment (HLEE) nominiert Edda Kraft und Stefan Wehrenberg für einen Sitz im Verwaltungsrat. Beide sind bereits Mitglieder des Verwaltungsrats der HLEE-Tochter Highlight Communications. Mit der Wahl würde das Aufsichtsgremium von drei auf fünf Mitglieder erweitert.



Varia US Properties: Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties kündigt die fristgerechte Rückzahlung einer Anleihe von 50 Mio. Fr. an. Die im Jahr 2019 emittierte 3%-Anleihe wird am 20. Juni fällig.



Leclanché: Der Batteriehersteller spannt mit dem indischen Anbieter von Fahrzeugantriebssystemen Medha zusammen. Die beiden Unternehmen hätten sich entschlossen, ihre Technologien gemeinsam auf dem Schienen- und dem Nutzfahrzeugmarkt zu vermarkten, teilte Leclanché mit.



Clariant: Der Spezialchemiekonzern hat den vergangenen August bekannt gegebenen Verkauf seines Quats-Geschäfts an Global Amines Company abgeschlossen. Nach früheren Angaben hat sich der Verkaufspreis auf 113 Mio. $ belaufen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. Juni 2023

Schweiz

08:30 Economiesuisse: MK «Konjunkturuelle Lage und Ausblick 2023/24»



Sonstige Termine:

Pharma-Kongress ASCO (bis 6.6.), Chicago

SGB: DV zu Kaufkraftkrise, Europapolitik, Bern



International

09:30 DEU: Ceconomy, Capital Markets Day

10:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung

Konjunktur

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/23

Ausblick – Unternehmen

Für die kommende Woche stehen nicht viele Termine auf der Agenda.

Am Dienstag legt der Kompressorenhersteller Burckhardt das Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Er hat gemäss Vorabzahlen besser abgeschnitten als erwartet. Sowohl der gemeldete Umsatz wie auch die bekanntgegebene Betriebsgewinnmarge lagen über den zuletzt vom Unternehmen prognostizierten Werten.

Am Donnerstag lädt Novartis für die Tochter Sandoz ein zum Capital Markets Day nach New York. Die Abspaltung der Generikasparte des Pharmakonzerns steht für die zweite Jahreshälfte 2023 auf dem Plan.

